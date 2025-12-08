Formazioni Celtic-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Cristante, Koné, Pellegrini, Dybala, Ferguson, Soulé e Celik

Dopo il ko in campionato contro il Cagliari, la Roma torna subito in campo e lo fa nella sesta giornata della fase a girone unico di Europa League.

L’obiettivo della formazione giallorossa è quello di reagire immediatamente, ma la trasferta scozzese contro i Celtic nasconde diverse insidie. La squadra di Gasperini è quindicesima in classifica con 9 punti ed è reduce da due vittorie consecutive nella competizione.

Il Celtic invece è 21esimo con 7 punti e ha vinto due delle ultime tre gare disputate in Europa League. Chi gioca titolare in Celtic-Roma? Le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.