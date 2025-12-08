Pubblicità
Pubblicità
AC Milan v AS Roma - Serie AGetty Images Sport
Nino Caracciolo

Formazioni Celtic-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Cristante, Koné, Pellegrini, Dybala, Ferguson, Soulé e Celik

Celtic e Roma si affrontano nella 6ª giornata della fase a girone unico di Europa League: le ultime sulle scelte degli allenatori e le formazioni.

Pubblicità

Dopo il ko in campionato contro il Cagliari, la Roma torna subito in campo e lo fa nella sesta giornata della fase a girone unico di Europa League.

L’obiettivo della formazione giallorossa è quello di reagire immediatamente, ma la trasferta scozzese contro i Celtic nasconde diverse insidie. La squadra di Gasperini è quindicesima in classifica con 9 punti ed è reduce da due vittorie consecutive nella competizione.

Il Celtic invece è 21esimo con 7 punti e ha vinto due delle ultime tre gare disputate in Europa League. Chi gioca titolare in Celtic-Roma? Le ultime sulle scelte di formazione dei due allenatori.

  • PROBABILE FORMAZIONE CELTIC

    Momento delicato per il Celtic, che ha da poco esonerato Martin O’Neill: al suo posto è stato scelto Nancy, che ha perso al suo esordio sulla nuova panchina. Contro la Roma possibile tridente composto da Nygren, Maeda e Yang.

    CELTIC (3-4-3): Schmeichel; Trusty, Scales, Tierney; Engels, McGregor, Hatate, Tounekti; Nygren, Maeda, Yang. All.: Nancy.

    • Pubblicità

  • PROBABILE FORMAZIONE ROMA

    Tre i ballottaggi in casa Roma: il primo riguarda il ruolo di esterno destro, dove Celik è in vantaggio su Rensch per partire dal primo minuto. In mezzo El Aynaoui e Cristante si contendono una maglia da titolare, mentre in avanti il dubbio di Gasperini è tra Dybala e Ferguson per il ruolo di centravanti: con l’argentino in campo, spazio a Soulé con Pellegrini come trequartisti. In casa contrario panchina per Soulé, con Dybala spostato indietro di qualche metro.

    ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, El Aynaoui, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. All.: Gasperini.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • INDISPONIBILI CELTIC

    • Nessuno

  • INDISPONIBILI ROMA

    • Dovbyk - Lesione tendine retto femorale - Rientro metà dicembre
  • Pubblicità
    Pubblicità
Europa League
Celtic crest
Celtic
CEL
Roma crest
Roma
ROM
0