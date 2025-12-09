Pubblicità
Atalanta-Chelsea 2-1, pagelle e tabellino: Scamacca super, De Ketelaere incanta, buon rientro per Kolasinac, Joao Pedro è sveglio

Joao Pedro porta in vantaggio gli inglesi al 25’, Scamacca pareggia nella ripresa, poi De Ketelaere completa la rimonta: l’Atalanta batte 2-1 il Chelsea e vola nel girone di Champions.

Una bella Atalanta batte 2-1 il Chelsea nella sesta giornata della fase a girone unico di Champions League. I nerazzurri partono forte e sfiorano il goal, ma al 25’ si ritrovano sotto: Joao Pedro sfrutta al meglio un assist dalla sinistra di James e porta il Chelsea in vantaggio. Nella ripresa arriva il meritato pareggio a firma di Scamacca, uno dei migliori in campo. A completare la rimonta è De Ketelaere, autore di un secondo tempo sontuoso. La squadra di Palladino vola nel girone unico di Champions, dove attualmente occupa la terza posizione con 13 punti.

L’Atalanta parte molto forte e va vicina al goal dopo 6’: grande azione di Lookman che dopo un’incursione sulla sinistra prova la conclusione che viene respinta da Sanchez, De Ketelaere si avventa sulla palla ma non riesce a ribadire in rete. I nerazzurri perdono Bellanova per infortunio al 17’, due minuti più tardi Lookman calcia da distanza ravvicinata ma viene murato da Acheampong, sulla respinta De Roon calcia alto.

Al primo vero affondo il Chelsea però fa goal: James crossa dalla sinistra, in mezzo Joao Pedro tocca e manda sotto le gambe di Carnesecchi. L’arbitro prima annulla per fuorigioco, ma dopo la revisione del VAR conferma la rete. A inizio ripresa il Chelsea sfiora il raddoppio con James, ma la sua conclusione termina di poco a lato. Un minuto dopo, al 52’, Lookman pareggia, ma l’arbitro annulla subito per fuorigioco. 

L’Atalanta però il goal lo trova al 55’: grande azione sulla destra di  De Ketelaere che crossa al centro dove Scamacca indirizza in rete di testa, realizzando il suo primo goal in Champions League. Il centravanti nerazzurro ci riprova di testa in girata al 62 ma Sanchez devia. A regalare la vittoria all’Atalanta è De Ketelaere che all’83’ sfonda sul lato destro dell’area di rigore e con un tiro, leggermente deviato, batte Sanchez per il 2-1 finale. Nelle ultime battute il Chelsea prova a trovare il pareggio, ma Carnesecchi è attento e chiude la porta.

  • PAGELLE ATALANTA

    Kolasinac (6.5): prima da titolare dopo l’infortunio che lo ha tenuto ai box per tanti mesi e subito una prestazione attenta, precisa e con il solito spirito da combattente. Lookman (6.5): dribbla, corre ed è una spina nel fianco della difesa del Chelsea. Gli manca solo il goal, che  Acheampong gli nega con un salvataggio monumentale. Scamacca (7): la prima rete in Champions League e una partita dove valorizza ogni palla che tocca. Prestazione di spessore. De Ketelaere (7.5) è l’uomo del match: gioca una ripresa sontuosa, prima offre l’assist a Scamacca, poi realizza la rete della vittoria.

    VOTI ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6.5; Kossounou 6.5, Djimsiti 6, Kolasinac 6.5 (71’ Ahanor 6); Bellanova s.v (17’ Zappacosta 6), De Roon 6, Ederson 6.5 (87’ Musah s.v), Bernasconi 6; De Ketelaere 7.5, Lookman 6.5 (87’ Pasalic s.v); Scamacca 7 (72’ Krstovic 6). Allenatore: Palladino

  • PAGELLE CHELSEA

    Schierato terzino da Maresca, Acheampong (6.5) è provvidenziale nel murare la conclusione a colpo sicuro di Lookman quando il risultato era ancora sullo 0-0: JoaoPedro (7): ha classe, i giusti movimenti ed è cinico, sveglio nell’inserirsi e a girare di prima in porta in occasione della rete del Chelsea. James (6.5): spinge tanto, offre l’assist del goal e per poco non trova la rete a inizio ripresa.

    VOTI CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez 5.5; Acheampong 6.5, Chalobah 5.5 (46’ Fofana 6, 76’ Adarabioyo 5.5), Badiashile 5.5, Cucurella 5.5; James 6.5, Caicedo 6; Neto 6 (67’ Garnacho 5.5), Enzo Fernandez 6 (67’ Gusto 5.5), Gittens 6; Joao Pedro 7. Allenatore: Maresca

  • TABELLINO ATALANTA-CHELSEA

    ATALANTA-CHELSEA: 2-1

    Marcatori: 25’ Joao Pedro (C), 55’ Atalanta (A), 83’ De Ketelaere (A)

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 6.5; Kossounou 6.5, Djimsiti 6, Kolasinac 6.5 (71’ Ahanor 6); Bellanova s.v(17’ Zappacosta 6), De Roon 6, Ederson 6.5 (87’ Musah s.v), Bernasconi 6; De Ketelaere 7.5, Lookman 6.5 (87’ Pasalic s.v); Scamacca 7 (72’ Krstovic 6). Allenatore: Palladino

    CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez 5.5; Acheampong 6.5, Chalobah 5.5 (46’ Fofana 6, 76’ Adarabioyo 5.5), Badiashile 5.5, Cucurella 5.5; James 6.5, Caicedo 6; Neto 6 (67’ Garnacho 5.5), Enzo Fernandez 6 (67’ Gusto 5.5), Gittens 6; Joao Pedro 7. Allenatore: Maresca

    Ammoniti: Chalobah

    Espulsi: - 

    Arbitro: Hernandez

0