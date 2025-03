Stallo tra il Napoli e Anguissa: cosa può succedere in estate tra rinnovo automatico e la volontà del giocatore

Incertezza sul futuro di Anguissa: il Napoli ha la possobilità di prolungare il contratto ma il giocatore ha dubbi, la situazione.

Il Napoli è concentrato sul finale di stagione con l'obiettivo scudetto tutt'altro che sfumato ma il club ha anche iniziato a pensare alle strategie per costruire la squadra del futuro.

Nell'ultimo periodo in particolare il Napoli ha lavorato per i rinnovi di contratto, come ad esempio quello di Olivera e Meret, per cui sono stati fatti passi avanti. Il grande tema a proposito di rinnovi però riguarda André-Frank Zambo Anguissa.

Il centrocampista andrà in scadenza al termine della stagione anche se c'è la possibilità per il Napoli di prolungare il contratto.

L'articolo prosegue qui sotto

Le ultime novità sul futuro del giocatore e cosa può accadere in estate sul mercato.