10 giocatori che si sono ritirati prima della stagione 2025/2026: addio al calcio

Per loro l'annata 2024/2025 è stata l'ultima della loro carriera: si conclude l'era da professionisti, ora una nuova vita con o senza calcio.

Hanno vinto il Mondiale, la Champions League, fatto innamorare milioni e a volte miliardi di persone nel corso di una carriera ventennale.

La stagione 2024/2025 è stato l'ultimo atto per diversi campioni del calcio europeo e mondiale, che causa età avanzata hanno scelto di mettere fine alla propria era da giocatori professionisti per iniziare una nuova carriera come dirigenti, allenatori o semplicemente lontano dal calcio.

Nelle partite del 2025/2026 non ci saranno, è tempo di cambiare lavoro o di godersi i frutti della propria carriera calcistica.