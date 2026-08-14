Cuotas al top 4 de LaLiga: Por qué el Villarreal es el mejor candidato a romper el orden establecido

El Barcelona, el Real Madrid y el Atlético siguen marcando la pauta. Sin embargo, el Villarreal cuenta con los argumentos más sólidos dentro del grupo perseguidor con esta probabilidad.

Mercado: Clasificará entre los cuatro primeros en LaLiga Cuotas Athletic Club 4.00 Real Betis 3.75 Villarreal 3.60

Cuotas cortesía de Codere. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

🎇Por qué los Tres Grandes siguen fijando el listón en LaLiga

Los Tres Grandes apenas ofrecen valor en este mercado, al menos al comienzo de la temporada 26-27 de LaLiga.

La clasificación final del curso pasado explica el motivo. El Barcelona se proclamó campeón con 94 puntos, el Real Madrid le siguió con 86 y el Atlético de Madrid acabó en cuarta posición con 69.

Es cierto que el Villarreal se coló en ese grupo tras amarrar el tercer puesto con 72 puntos, pero la jerarquía general en la zona alta sigue estando muy clara.

Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid han terminado entre los cuatro primeros en cada una de las últimas 14 temporadas de LaLiga. De ahí que sus cuotas tan bajas no resulten nada atractivas para este pronóstico.

Esto deja una sola plaza en juego a ojos de las casas de apuestas. A continuación, analizamos los tres equipos con más opciones de asaltar el top 4 esta temporada.

🔍Por qué el Villarreal parece la opción más lógica en este arranque de temporada

El Villarreal firmó la pasada campaña su mejor actuación en LaLiga desde el curso 2007/08. Finalizó en tercera posición, rozando el nivel de aquel famoso equipo de Manuel Pellegrini que logró el subcampeonato.

Este rendimiento lo convierte en el máximo favorito fuera de los Tres Grandes para volver a colarse entre los cuatro primeros, algo que refleja su 26,67 % de probabilidad implícita. La duda radica en lo poco que ha cambiado su plantilla y lo mucho que se han reforzado por arriba.

Únicamente Péter Gulácsi ha llegado procedente del Leipzig, dejando la portería a repartir entre el húngaro y Luiz Júnior. El resto del bloque se mantiene prácticamente intacto este verano.

Íñigo Pérez coge las riendas tras su paso por el Rayo Vallecano, pero sin bagaje previo a estas alturas de la tabla. Si a esto le sumas la exigencia de la Champions League, el margen de error se reduce drásticamente.

Un recorrido prolongado en la Champions League también será clave a la hora de comparar al Villarreal con sus rivales directos por la zona noble.

📊¿Podrá el Real Betis compaginar LaLiga y la Champions League?

El Betis aseguró su billete directo a la Champions League en la 2025/26; sin embargo, ese premio se convierte ahora en un bendito problema de calendario.

Manuel Pellegrini ha hecho del fútbol europeo una costumbre en el Benito Villamarín, pero aún no ha conseguido consolidar al equipo en el top 4 liguero.

La última vez que el Betis terminó entre los cuatro primeros fue en la 2004/05, hace ya dos décadas. La planificación de este verano ha sido sensata antes que espectacular, con las llegadas de Facundo Bernal desde el Fluminense y Fran García procedente del Real Madrid como nombres principales tras un desembolso cercano a los 23,15 millones de euros. Se esperan más incorporaciones para dar profundidad a un fondo de armario que sufrirá rotaciones a partir de septiembre.

La exigencia de jugar de jueves a domingo suele pasar factura incluso a plantillas con más recursos que la verdiblanca. Con una probabilidad implícita del 26,67 %, apostar por ellos implica confiar no solo en su calidad, sino también en su capacidad para gestionar un calendario asfixiante.

⚽El Athletic Club podría beneficiarse de no jugar en Europa

El Athletic es el único candidato de este grupo sin compromisos europeos. Tras una decepcionante 12.ª posición el curso pasado, disponer de las semanas libres de partidos intersemanales es su principal baza.

El gran problema radica en la confección de la plantilla: su filosofía de fichar exclusivamente jugadores vascos limita enormemente su margen de maniobra en el mercado.

Éder García es la única cara nueva por el momento, respaldado por los futbolistas que regresan tras sus cesiones. Por contra, Unai Gómez, Urko Izeta y Mikel Vesga han hecho las maletas este verano.

Edin Terzić sustituye en el banquillo a Ernesto Valverde tras cuatro campañas del técnico extremeño en Bilbao. Terzić llega con una propuesta ambiciosa y agresiva: sus equipos en el Dortmund promediaron 3,26 y 3,74 goles por partido en la Bundesliga, una cifra holgadamente superior a la media de 2,69 goles por encuentro de LaLiga en el último ejercicio.

Si logra dar con la tecla en ataque, ese 25 % de probabilidad de entrar en el top 4 resulta interesante; no obstante, el fondo de armario del conjunto vasco dista mucho de la profundidad de plantilla de la que disfrutaba en el Dortmund.

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