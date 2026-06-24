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SS Lazio v FC Internazionale - Coppa Italia FinalGetty Images Sport
Stefano Silvestri

Tabellone Coppa Italia 2026/2027 aggiornato: date, orari, risultati e la programmazione tv e streaming

Coppa Italia

Il tabellone sempre aggiornato della Coppa Italia 2026/2027: dal turno preliminare alla finale, i risultati di tutte le gare del torneo.

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Tutti a caccia dell'Inter, vincitrice dell'ultima edizione della Coppa Italia grazie al 2-0 ottenuto sulla Lazio all'Olimpico a metà maggio.

Di seguito il tabellone completo e sempre aggiornato, con tanto di date, orari, partite e risultati dell'edizione 2026/2027 della competizione: si inizia con il turno preliminare, si concluderà con la finalissima di maggio 2027.

  • TURNO PRELIMINARE

    (Orari non ancora comunicati)

    Ascoli-Potenza domenica 9 agosto

    Vicenza-Catania domenica 9 agosto

    Arezzo-Union Brescia domenica 9 agosto

    Benevento-Ravenna domenica 9 agosto

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  • TRENTADUESIMI DI FINALE

    Parma-Vicenza/Catania venerdì 14 agosto ore 18

    Cagliari-Arezzo/Union Brescia venerdì 14 agosto ore 18.30

    Monza-Avellino venerdì 14 agosto ore 20.45 (Canale 20)

    Fiorentina-Benevento/Ravenna venerdì 14 agosto ore 21.15 (Italia 1)

    Catanzaro-Sudtirol sabato 15 agosto ore 18 (Canale 20)

    Udinese-Padova sabato 15 agosto ore 18.30 (Italia 1)

    Venezia-Modena sabato 15 agosto ore 20.45 (Canale 20)

    Torino-Carrarese sabato 15 agosto ore 21.15 (Italia 1)

    Frosinone-Juve Stabia domenica 16 agosto ore 18 (Canale 20)

    Genoa-Ascoli/Potenza domenica 16 agosto ore 18.30 (Italia 1)

    Verona-Virtus Entella domenica 16 agosto ore 20.45 (Canale 20)

    Lazio-Mantova domenica 16 agosto ore 21.15 (Italia 1)

    Pisa-Empoli lunedì 17 agosto ore 18 (Canale 20)

    Sassuolo-Cesena lunedì 17 agosto ore 18.30 (Italia 1)

    Cremonese-Sampdoria lunedì 17 agosto ore 20.45 (Canale 20)

    Palermo-Lecce lunedì 17 agosto ore 21.15 (Italia 1)

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  • SEDICESIMI DI FINALE

    (Mercoledì 2 settembre e martedì 15 settembre 2026)

    Genoa/Ascoli/Potenza vs Catanzaro/Sudtirol

    Lazio/Mantova vs Lecce/Palermo

    Torino/Carrarese vs Monza/Avellino

    Cremonese/Sampdoria vs Vicenza/Catania/Parma

    Cagliari/Arezzo/Union Brescia vs Verona/Virtus Entella

    Sassuolo/Cesena vs Frosinone/Juve Stabia

    Udinese/Padova vs Venezia/Modena

    Pisa/Empoli vs Benevento/Ravenna/Fiorentina

  • OTTAVI DI FINALE

    (Mercoledì 2 dicembre 2026, mercoledì 16 dicembre 2026 e mercoledì 13 gennaio 2027)

    Inter vs Genoa/Ascoli/Potenza/Catanzaro/Sudtirol (1)

    Bologna vs Lazio/Mantova/Lecce/Palermo (2)

    Milan vs Torino/Carrarese/Monza/Avellino (3)

    Como vs Cremonese/Sampdoria/Vicenza/Catania/Parma (4)

    Roma vs Cagliari/Arezzo/Union Brescia/Verona/Virtus Entella (5)

    Juventus vs Sassuolo/Cesena/Frosinone/Juve Stabia (6)

    Atalanta vs Udinese/Padova/Venezia/Modena (7)

    Napoli vs Pisa/Empoli/Benevento/Ravenna/Fiorentina (8)

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  • QUARTI DI FINALE

    (Mercoledì 3 febbraio e mercoledì 10 febbraio 2027)

    1 vs 2

    3 vs 4

    5 vs 6

    7 vs 8

  • SEMIFINALI

    (Andata mercoledì 3 marzo, ritorno mercoledì 24 marzo 2027)

    1/2 vs 3/4

    5/6 vs 7/8

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  • FINALE

    (Mercoledì 19 maggio 2027)

    1/2/3/4 vs 5/6/7/8