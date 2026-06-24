Tabellone Coppa Italia 2026/2027 aggiornato: date, orari, risultati e la programmazione tv e streaming

Parma-Vicenza/Catania venerdì 14 agosto ore 18
Cagliari-Arezzo/Union Brescia venerdì 14 agosto ore 18.30
Monza-Avellino venerdì 14 agosto ore 20.45 (Canale 20)
Fiorentina-Benevento/Ravenna venerdì 14 agosto ore 21.15 (Italia 1)
Catanzaro-Sudtirol sabato 15 agosto ore 18 (Canale 20)
Udinese-Padova sabato 15 agosto ore 18.30 (Italia 1)
Venezia-Modena sabato 15 agosto ore 20.45 (Canale 20)
Torino-Carrarese sabato 15 agosto ore 21.15 (Italia 1)
Frosinone-Juve Stabia domenica 16 agosto ore 18 (Canale 20)
Genoa-Ascoli/Potenza domenica 16 agosto ore 18.30 (Italia 1)
Verona-Virtus Entella domenica 16 agosto ore 20.45 (Canale 20)
Lazio-Mantova domenica 16 agosto ore 21.15 (Italia 1)
Pisa-Empoli lunedì 17 agosto ore 18 (Canale 20)
Sassuolo-Cesena lunedì 17 agosto ore 18.30 (Italia 1)
Cremonese-Sampdoria lunedì 17 agosto ore 20.45 (Canale 20)
Palermo-Lecce lunedì 17 agosto ore 21.15 (Italia 1)