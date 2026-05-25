Coppa Italia, le prime partite ufficiali della nuova stagione 2026/27: la Lazio sfiderà il Mantova

Dodici delle venti squadre presenti nella Serie A 2026/2027 cominceranno la propria stagione scendendo in campo per i trentaduesimi di Coppa Italia. Se il turno numero uno di campionato è previsto il 23 agosto, una settimana prima andrà in scena infatti il secondo turno della coppa nazionale vinta dall'Inter nella sua ultima edizione.
Le squadre che hanno chiuso il campionato di Serie A dal nono al ventesimo posto, al pari delle compagini di Serie B, giocheranno la propria partita a metà agosto, al pari delle squadre di Serie C che avranno superato il turno preliminare, quest'ultimo di scena il 9 agosto e primissimo match assoluto della nuova Coppa Italia.
Per vedere in campo le squadre dal primo all'ottavo posto dell'ultima Serie A, dunque Inter, Napoli e compagnia, bisognerà attendere come di consueto gli ottavi e dunque dicembre, mese in cui le big entrerann a far parte della competizione.