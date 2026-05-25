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Coppa Italia trophyGetty
Francesco Schirru

Coppa Italia, le prime partite ufficiali della nuova stagione 2026/27: la Lazio sfiderà il Mantova

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Per la maggior parte delle squadre di Serie A la nuova stagione si aprirà con la Coppa Italia, pochi giorni prima di scendere in campo nel turno numero uno.

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Dodici delle venti squadre presenti nella Serie A 2026/2027 cominceranno la propria stagione scendendo in campo per i trentaduesimi di Coppa Italia. Se il turno numero uno di campionato è previsto il 23 agosto, una settimana prima andrà in scena infatti il secondo turno della coppa nazionale vinta dall'Inter nella sua ultima edizione.

Le squadre che hanno chiuso il campionato di Serie A dal nono al ventesimo posto, al pari delle compagini di Serie B, giocheranno la propria partita a metà agosto, al pari delle squadre di Serie C che avranno superato il turno preliminare, quest'ultimo di scena il 9 agosto e primissimo match assoluto della nuova Coppa Italia.

Per vedere in campo le squadre dal primo all'ottavo posto dell'ultima Serie A, dunque Inter, Napoli e compagnia, bisognerà attendere come di consueto gli ottavi e dunque dicembre, mese in cui le big entrerann a far parte della competizione.

  • LE GARE DEI PRELIMINARI

    Il turno preliminare vedrà in campo le squadre di Serie C che hanno ottenuto la promozione in B, al pari del Potenza vincitrice della Coppa Italia Serie C e delle seconde classificate.

    In attesa di capire chi tra Brescia, Salernitana, Ascoli e Catania tornerà nella seconda serie non è ancora possibile determinare le gare della prima fase, che vedrà presenti Vicenza, Arezzo, Benevento e Potenza.

    Diverso il discorso per le partite dei trentaduesimi, quelli in cui si sfideranno le squadre dal nono al ventesimo posto dell'ultima Serie A: la maggior parte sono già ufficiali, in attesa che vengano completate dall'arrivo dei team promossi in B o ancora presenti in C.

    Il Cagliari, ad esempio, aspetta la vincente del match tra l'Arezzo e una squadra di Serie C, mentre la Fiorentina quella tra il Benevento e una seconda di C. Stesso discorso anche per Genoa e Parma, che riceveranno rispettivamente la vincente tra Potenza e una squadra di C e tra Vicenza e un seconda di C.

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  • LAZIO-MANTOVA E LE ALTRE

    Tra le partite dei 32esimi di Coppa Italia già certe, definite in base alla posizione finale nei campionati di Serie A e B, c'è la Lazio-Mantova, di scena subito dopo Ferragosto in gara unica all'Olimpico.

    Tutte le partite dei trentaduesimi si giocano in casa della squadra meglio classificata, in gara unica: il Lecce sfiderà il Palermo, mentre il Torino se la vedrà contro la Carrarese. La Cremonese retrocessa giocherà contro la Sampdoria, con il Verona che se la vedrà contro l'Entella.

    Nei 32esimi previste anche Sassuolo-Cesena, Frosinone-Juve Stabia, Udinese-Padova, Venezia-Mantova e Pisa-Empoli.


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  • I SEDICESIMI DI FINALE

    Le sedici squadre che supereranno i 32esimi si affronteranno tra loro per entrare nella fase finale, quella in cui scenderanno in campo per la prima volta le migliori otto dell'ultima Serie A.

    Tra i possibili incontri dei sedicesimi ci sono Cagliari-Verona, Fiorentina-Pisa, Lazio-Palermo e Torino-Avellino. Almeno sulla carta, visto il turno preliminare e i 32esimi da disputare.


  • I POSSIBILI OTTAVI E QUARTI

    Il tabellone, già definito, vede le prime otto dell'ultima Serie A posizionate in base alla posizione finale del 2025/2026.

    Per questo motivo l'Inter potrebbe sfidare il Bologna nei quarti, così come potrebbe esserci Milan-Como, al pari di Roma-Juventus e Atalanta-Napoli.

    Attenzione però agli ottavi e alle partite che potrebbero verificarsi e qualificare al turno successivo agguerrite squadre decise a sorprendere: tra i match possibili Inter-Genoa, Milan-Torino, Napoli-Fiorentina e Juventus-Sassuolo.

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