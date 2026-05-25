Coppa Italia, le prime partite ufficiali della nuova stagione 2026/27: la Lazio sfiderà il Mantova

Il turno preliminare vedrà in campo le squadre di Serie C che hanno ottenuto la promozione in B, al pari del Potenza vincitrice della Coppa Italia Serie C e delle seconde classificate.

In attesa di capire chi tra Brescia, Salernitana, Ascoli e Catania tornerà nella seconda serie non è ancora possibile determinare le gare della prima fase, che vedrà presenti Vicenza, Arezzo, Benevento e Potenza.

Diverso il discorso per le partite dei trentaduesimi, quelli in cui si sfideranno le squadre dal nono al ventesimo posto dell'ultima Serie A: la maggior parte sono già ufficiali, in attesa che vengano completate dall'arrivo dei team promossi in B o ancora presenti in C.

Il Cagliari, ad esempio, aspetta la vincente del match tra l'Arezzo e una squadra di Serie C, mentre la Fiorentina quella tra il Benevento e una seconda di C. Stesso discorso anche per Genoa e Parma, che riceveranno rispettivamente la vincente tra Potenza e una squadra di C e tra Vicenza e un seconda di C.