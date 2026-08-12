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Come acquistare i biglietti della Coppa Italia 2026/27: aggiornamenti sulle squadre, prezzi medi dei biglietti e altro ancora

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Biglietti
Coppa Italia

Ecco come potresti assicurarti un posto per alcune delle prossime sfide di coppa in Italia

Non c'è niente di più esaltante che guardare una partita di calcio in notturna in alcuni degli stadi più iconici d'Europa, e puoi vivere la tua passione sportiva prenotando oggi i biglietti per la Coppa Italia per le prossime partite in Italia.

Sebbene gli attuali campioni della Coppa Italia, l'Inter, non entreranno nella competizione fino agli ottavi di finale a dicembre, ci sono già molte intriganti sfide di coppa all'orizzonte. Il primo turno dell'edizione 2026/27 si giocherà dal 14 al 17 agosto, con importanti squadre di Serie A come Lazio, Fiorentina e Torino tutte in campo.

Lascia che GOAL ti guidi nel processo di acquisto dei biglietti per la Coppa Italia, su come assicurarti un posto, quanto costano e altro ancora.

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Prossime partite di Coppa Italia 2026/27

Il turno preliminare si è già concluso, con quattro squadre di Serie B/C qualificate. Ecco cosa prevede ora il calendario, comprese le sedi del primo turno:

Data e oraPartitaStadioBiglietti
ven 14 ago (18:00)Parma vs Vicenza/CataniaStadio Ennio Tardini, ParmaBiglietti
ven 14 ago (18:30)Cagliari vs Arezzo/Union BresciaUnipol Domus, CagliariBiglietti
ven 14 ago (20:45)Monza vs AvellinoU-Power Stadium, MonzaBiglietti
ven 14 ago (21:15)Fiorentina vs Benevento/RavennaStadio Artemio Franchi, FlorenceBiglietti
sab 15 ago (18:00)Catanzaro vs SüdtirolStadio Nicola Ceravolo, CatanzaroBiglietti
sab 15 ago (18:30)Udinese vs PadovaBluenergy Stadium, UdineBiglietti
sab 15 ago (20:45)Venezia vs ModenaStadio Pier Luigi Penzo, VeniceBiglietti
sab 15 ago (21:15)Torino vs CarrareseStadio Olimpico Grande Torino, TurinBiglietti
dom 16 ago (18:00)Frosinone vs Juve StabiaStadio Benito Stirpe, FrosinoneBiglietti
dom 16 ago (18:30)Genoa vs Ascoli/PotenzaStadio Luigi Ferraris, GenoaBiglietti
dom 16 ago (20:45)Hellas Verona vs Virtus EntellaStadio Marcantonio Bentegodi, VeronaBiglietti
dom 16 ago (21:15)Lazio vs MantovaStadio Olimpico, RomeBiglietti
lun 17 ago (18:00)Pisa vs EmpoliArena Garibaldi, PisaBiglietti
lun 17 ago (18:30)Sassuolo vs CesenaMapei Stadium, Reggio EmiliaBiglietti
lun 17 ago (20:45)Cremonese vs SampdoriaStadio Giovanni Zini, CremonaBiglietti
lun 17 ago (21:15)Palermo vs LecceStadio Renzo Barbera, PalermoBiglietti
mer 2 setSecondo turno (16 vincitrici del primo turno, partite da confermare)Sedi da confermareBiglietti
2 e 16 dicOttavi di finale (le otto vincitrici del secondo turno più le prime 8 teste di serie della Serie A)Sedi da confermareBiglietti
3 e 10 feb 2027Quarti di finale (partite da confermare)Sedi da confermareBiglietti
2/3 mar e 20/21 apr 2027Semifinali, andata e ritorno (partite da confermare)Sedi da confermareBiglietti
mer 19 mag 2027Finale (finaliste da confermare)Stadio Olimpico, RomeBiglietti

Dodici club di Serie A entrano in scena nel primo turno, unendosi alle vincitrici del turno preliminare e alla maggior parte delle squadre di Serie B. Le altre squadre della massima serie, compresa l'Inter campione in carica, insieme al resto delle prime sette classificate della scorsa stagione in Serie A, beneficiano invece di un pass diretto fino agli ottavi di finale di dicembre.

Come acquistare i biglietti per le partite di Coppa Italia

I biglietti per la Coppa Italia possono essere acquistati direttamente attraverso il sito ufficiale del club che gioca in casa. È il metodo più affidabile per assicurarsi un posto, soprattutto durante i primi turni della competizione. Per quei turni iniziali, è improbabile che i biglietti vadano esauriti rapidamente, ma per le gare delle fasi successive la domanda tende ad aumentare in fretta.

La distribuzione dei biglietti di Coppa Italia dipende anche dalla fase della competizione. Durante le prime fasi, i biglietti vengono messi in vendita circa 3-4 settimane prima. Tuttavia, una volta entrati nelle fasi finali, i tempi di vendita si riducono. Quindi, per esempio, per i quarti di finale i biglietti verrebbero probabilmente messi in vendita 2-3 settimane prima del calcio d'inizio. Per la finale il periodo di vendita torna a essere di circa un mese, con un'impennata della domanda al momento della prima messa in vendita dei tagliandi.

L'enorme domanda per alcune partite di Coppa Italia significa che i tifosi potrebbero dover ricorrere a opzioni di rivendita secondaria, come StubHub. Qui i prezzi possono oscillare, sia sopra sia sotto il prezzo nominale del biglietto, a seconda della partita e della vicinanza alla data dell'evento.

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Quanto costano i biglietti per le partite di Coppa Italia?

I prezzi dei biglietti per la Coppa Italia variano in base a una serie di fattori, tra cui la fase della competizione, le squadre coinvolte, il luogo in cui si gioca la partita e il settore in cui si è seduti. In generale, però, i biglietti per le gare dei primi turni tendono a oscillare tra 5 € e 30 €. Con l'avanzare del torneo aumentano anche i prezzi, con i biglietti per i quarti di finale nella fascia tra 40 € e 100 €.

Allo Stadio Olimpico, i biglietti per la finale tendono a variare tra 60 € e 200 €, anche se questi prezzi sono destinati probabilmente ad aumentare a seconda di quali due squadre raggiungeranno la finale.

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Chi sono le recenti vincitrici della Coppa Italia?

Di seguito gli ultimi dieci vincitori della Coppa Italia. Tutte le finali si sono giocate allo Stadio Olimpico di Roma, ad eccezione dell'edizione 2021, disputata al Mapei Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia a causa delle restrizioni COVID.

AnnoVincitoreFinalistaRisultato
2026Inter MilanLazio2-0
2025BolognaAC Milan1-0
2024JuventusAtalanta1-0
2023Inter MilanFiorentina2-1
2022Inter MilanJuventus4-2 (dts)
2021JuventusAtalanta2-1
2020NapoliJuventus0-0 (4-2 dcr)
2019LazioAtalanta2-0
2018JuventusAC Milan4-0
2017JuventusLazio2-0

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