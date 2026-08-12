Non c'è niente di più esaltante che guardare una partita di calcio in notturna in alcuni degli stadi più iconici d'Europa, e puoi vivere la tua passione sportiva prenotando oggi i biglietti per la Coppa Italia per le prossime partite in Italia.

Sebbene gli attuali campioni della Coppa Italia, l'Inter, non entreranno nella competizione fino agli ottavi di finale a dicembre, ci sono già molte intriganti sfide di coppa all'orizzonte. Il primo turno dell'edizione 2026/27 si giocherà dal 14 al 17 agosto, con importanti squadre di Serie A come Lazio, Fiorentina e Torino tutte in campo.

Lascia che GOAL ti guidi nel processo di acquisto dei biglietti per la Coppa Italia, su come assicurarti un posto, quanto costano e altro ancora.

Prossime partite di Coppa Italia 2026/27

Il turno preliminare si è già concluso, con quattro squadre di Serie B/C qualificate. Ecco cosa prevede ora il calendario, comprese le sedi del primo turno:

Data e ora Partita Stadio Biglietti ven 14 ago (18:00) Parma vs Vicenza/Catania Stadio Ennio Tardini, Parma Biglietti ven 14 ago (18:30) Cagliari vs Arezzo/Union Brescia Unipol Domus, Cagliari Biglietti ven 14 ago (20:45) Monza vs Avellino U-Power Stadium, Monza Biglietti ven 14 ago (21:15) Fiorentina vs Benevento/Ravenna Stadio Artemio Franchi, Florence Biglietti sab 15 ago (18:00) Catanzaro vs Südtirol Stadio Nicola Ceravolo, Catanzaro Biglietti sab 15 ago (18:30) Udinese vs Padova Bluenergy Stadium, Udine Biglietti sab 15 ago (20:45) Venezia vs Modena Stadio Pier Luigi Penzo, Venice Biglietti sab 15 ago (21:15) Torino vs Carrarese Stadio Olimpico Grande Torino, Turin Biglietti dom 16 ago (18:00) Frosinone vs Juve Stabia Stadio Benito Stirpe, Frosinone Biglietti dom 16 ago (18:30) Genoa vs Ascoli/Potenza Stadio Luigi Ferraris, Genoa Biglietti dom 16 ago (20:45) Hellas Verona vs Virtus Entella Stadio Marcantonio Bentegodi, Verona Biglietti dom 16 ago (21:15) Lazio vs Mantova Stadio Olimpico, Rome Biglietti lun 17 ago (18:00) Pisa vs Empoli Arena Garibaldi, Pisa Biglietti lun 17 ago (18:30) Sassuolo vs Cesena Mapei Stadium, Reggio Emilia Biglietti lun 17 ago (20:45) Cremonese vs Sampdoria Stadio Giovanni Zini, Cremona Biglietti lun 17 ago (21:15) Palermo vs Lecce Stadio Renzo Barbera, Palermo Biglietti mer 2 set Secondo turno (16 vincitrici del primo turno, partite da confermare) Sedi da confermare Biglietti 2 e 16 dic Ottavi di finale (le otto vincitrici del secondo turno più le prime 8 teste di serie della Serie A) Sedi da confermare Biglietti 3 e 10 feb 2027 Quarti di finale (partite da confermare) Sedi da confermare Biglietti 2/3 mar e 20/21 apr 2027 Semifinali, andata e ritorno (partite da confermare) Sedi da confermare Biglietti mer 19 mag 2027 Finale (finaliste da confermare) Stadio Olimpico, Rome Biglietti

Dodici club di Serie A entrano in scena nel primo turno, unendosi alle vincitrici del turno preliminare e alla maggior parte delle squadre di Serie B. Le altre squadre della massima serie, compresa l'Inter campione in carica, insieme al resto delle prime sette classificate della scorsa stagione in Serie A, beneficiano invece di un pass diretto fino agli ottavi di finale di dicembre.

Come acquistare i biglietti per le partite di Coppa Italia

I biglietti per la Coppa Italia possono essere acquistati direttamente attraverso il sito ufficiale del club che gioca in casa. È il metodo più affidabile per assicurarsi un posto, soprattutto durante i primi turni della competizione. Per quei turni iniziali, è improbabile che i biglietti vadano esauriti rapidamente, ma per le gare delle fasi successive la domanda tende ad aumentare in fretta.

La distribuzione dei biglietti di Coppa Italia dipende anche dalla fase della competizione. Durante le prime fasi, i biglietti vengono messi in vendita circa 3-4 settimane prima. Tuttavia, una volta entrati nelle fasi finali, i tempi di vendita si riducono. Quindi, per esempio, per i quarti di finale i biglietti verrebbero probabilmente messi in vendita 2-3 settimane prima del calcio d'inizio. Per la finale il periodo di vendita torna a essere di circa un mese, con un'impennata della domanda al momento della prima messa in vendita dei tagliandi.

L'enorme domanda per alcune partite di Coppa Italia significa che i tifosi potrebbero dover ricorrere a opzioni di rivendita secondaria, come StubHub. Qui i prezzi possono oscillare, sia sopra sia sotto il prezzo nominale del biglietto, a seconda della partita e della vicinanza alla data dell'evento.

Quanto costano i biglietti per le partite di Coppa Italia?

I prezzi dei biglietti per la Coppa Italia variano in base a una serie di fattori, tra cui la fase della competizione, le squadre coinvolte, il luogo in cui si gioca la partita e il settore in cui si è seduti. In generale, però, i biglietti per le gare dei primi turni tendono a oscillare tra 5 € e 30 €. Con l'avanzare del torneo aumentano anche i prezzi, con i biglietti per i quarti di finale nella fascia tra 40 € e 100 €.

Allo Stadio Olimpico, i biglietti per la finale tendono a variare tra 60 € e 200 €, anche se questi prezzi sono destinati probabilmente ad aumentare a seconda di quali due squadre raggiungeranno la finale.

Chi sono le recenti vincitrici della Coppa Italia?

Di seguito gli ultimi dieci vincitori della Coppa Italia. Tutte le finali si sono giocate allo Stadio Olimpico di Roma, ad eccezione dell'edizione 2021, disputata al Mapei Stadium - Città del Tricolore di Reggio Emilia a causa delle restrizioni COVID.