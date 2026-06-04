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SS Lazio v FC Internazionale - Coppa Italia FinalGetty Images Sport
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Le date della Coppa Italia 2026/27: quando si gioca il Turno preliminare e quando sarà la finale

Coppa Italia

Svelate ufficialmente le date della prossima edizione della Coppa Italia: si parte ad agosto con il primo turno, finale in programma a maggio 2027.

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Di seguito le date della Coppa Italia 2026-27. L'Inter, squadra detentrice del titolo dopo la finale vinta per 2-0 contro la Lazio, entrerà in gioco negli ottavi di finale.


  • LE DATE DELLA COPPA ITALIA 2026/27

    Turno Preliminare: Domenica 9 agosto 2026


    Trentaduesimi: Domenica 16 agosto 2026


    Sedicesimi: mercoledì 2 settembre 2026 (data di riserva martedì 15 settembre 2026)


    Ottavi: mercoledì 2 dicembre 2026, mercoledì 16 dicembre 2026 (data di riserva mercoledì 13 gennaio 2027)


    Quarti di finale: mercoledì 3 febbraio 2027, mercoledì 10 febbraio 2027


    Semifinali: mercoledì 3 marzo 2027 (andata) - mercoledì 21 aprile 2027 (ritorno)


    Finale: mercoledì 19 maggio 2027



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