Dove vedere Crystal Palace-Rayo Vallecano, finale della Conference League, in tv e streaming: canale, orario, formazioni

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La Conference League 2025/2026 è un affare riservato a Crystal Palace e Rayo Vallecano.

Inglesi e spagnoli si contenderanno l'edizione stagionale del torneo europeo, in una finale tra autentiche rivelazioni capaci di regalarsi di un percorso che ha portato le squadre di Glasner (che ai quarti ha eliminato la Fiorentina) e Perez a far vivere un sogno ai rispettivi tifosi.

In caso di parità al 90', la Conference verrà assegnata ai supplementari o eventualmente ai rigori.

Tutto su Palace-Rayo, incluse le info relative a canale tv, formazioni e diretta streaming della finale.

Come guardare Crystal Palace-Rayo Vallecano in diretta? Canale TV e diretta streaming

Crystal Palace-Rayo Vallecano, finale di Conference League, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251), nonché visibile in streaming su NOW e utilizzando Sky Go.

Come guardare ovunque con una VPN

Crystal Palace-Rayo Vallecano: ora di inizio

Conference League - Final Stage Red Bull Arena Leipzig

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La finale di Conference tra Crystal Palace e Rayo Vallecano si gioca mercoledì 27 maggio 2026, alle ore 21, alla Red Bull Arena di Lipsia.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Crystal Palace - Rayo Vallecano Probabile formazione Panchina Allenatore O. Glasner Probabile formazione Panchina Allenatore I. Perez

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni Crystal Palace-Rayo Vallecano

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Clyne, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta. All. Glasner.

RAYO VALLECANO (4-3-3): Batalla; Rațiu, Lejeune, Ciss, Chavarria; Lopez, Isi Palazon, Garcia; Oscar Valentin, Alemao, De Frutos. All. Perez.

Forma

Partite tra le due squadre