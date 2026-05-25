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Claudio D'Amato

Dove vedere Crystal Palace-Rayo Vallecano, finale della Conference League, in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Conference League
Crystal Palace vs Rayo Vallecano
Crystal Palace
Rayo Vallecano

Crystal Palace-Rayo Vallecano finale della Conference League 2025/2026: tutte le info sul match, comprese quelle riguardanti canale tv, formazioni e diretta streaming.

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La Conference League 2025/2026 è un affare riservato a Crystal Palace e Rayo Vallecano.

Inglesi e spagnoli si contenderanno l'edizione stagionale del torneo europeo, in una finale tra autentiche rivelazioni capaci di regalarsi di un percorso che ha portato le squadre di Glasner (che ai quarti ha eliminato la Fiorentina) e Perez a far vivere un sogno ai rispettivi tifosi.

In caso di parità al 90', la Conference verrà assegnata ai supplementari o eventualmente ai rigori.

Tutto su Palace-Rayo, incluse le info relative a canale tv, formazioni e diretta streaming della finale.

Come guardare Crystal Palace-Rayo Vallecano in diretta? Canale TV e diretta streaming

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Crystal Palace-Rayo Vallecano, finale di Conference League, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (251), nonché visibile in streaming su NOW e utilizzando Sky Go.

Come guardare ovunque con una VPN 

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Crystal Palace-Rayo Vallecano: ora di inizio

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Conference League - Final Stage
Red Bull Arena Leipzig

La finale di Conference tra Crystal Palace e Rayo Vallecano si gioca mercoledì 27 maggio 2026, alle ore 21, alla Red Bull Arena di Lipsia.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Crystal Palace - Rayo Vallecano

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • O. Glasner

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • I. Perez

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni Crystal Palace-Rayo Vallecano

CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Clyne, Lacroix, Canvot; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Pino; Mateta. All. Glasner.

RAYO VALLECANO (4-3-3): Batalla; Rațiu, Lejeune, Ciss, Chavarria; Lopez, Isi Palazon, Garcia; Oscar Valentin, Alemao, De Frutos. All. Perez.

Forma

CRY
-Forma

Goal segnato (subito)
7/10
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

RAY
-Forma

Goal segnato (subito)
7/3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

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