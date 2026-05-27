Crystal Palace-Rayo Vallecano 1-0: Mateta è l'uomo della gloria, la Conference League è delle Eagles

La quinta edizione della Conference League finisce nella bacheca del Crystal Palace. Rayo Vallecano volenteroso, ma inferiore agli inglesi. E l'1-0 finale è quasi la logica conseguenza.

L'uomo decisivo è Mateta, colui che qualche mese fa doveva arrivare in Serie A per giocare o col Milan con la Juventus, ma alla fine è rimasto e ha regalato al Crystal Palace, che in precedenza non aveva vinto nulla, il terzo trofeo in 12 mesi.

Delusione massima per il Rayo Vallecano, che a sua volta era a caccia di una storica seconda volta ma che deve accontentarsi di un secondo posto comunque onorevolissimo, alla luce di una cavalcata da ricordare.