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Mateta Crystal Palace Rayo VallecanoGetty Images
Stefano Silvestri

Crystal Palace-Rayo Vallecano 1-0: Mateta è l'uomo della gloria, la Conference League è delle Eagles

Conference League
Crystal Palace vs Rayo Vallecano
Crystal Palace
Rayo Vallecano

I londinesi, favoriti alla vigilia, si impongono grazie a una rete messa a segno all'inizio del secondo tempo dal centravanti francese. Sfuma il sogno degli spagnoli.

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La quinta edizione della Conference League finisce nella bacheca del Crystal Palace. Rayo Vallecano volenteroso, ma inferiore agli inglesi. E l'1-0 finale è quasi la logica conseguenza.

L'uomo decisivo è Mateta, colui che qualche mese fa doveva arrivare in Serie A per giocare o col Milan con la Juventus, ma alla fine è rimasto e ha regalato al Crystal Palace, che in precedenza non aveva vinto nulla, il terzo trofeo in 12 mesi.

Delusione massima per il Rayo Vallecano, che a sua volta era a caccia di una storica seconda volta ma che deve accontentarsi di un secondo posto comunque onorevolissimo, alla luce di una cavalcata da ricordare.

  • PRIMO TEMPO

    Gara bloccatissima per quasi tutto il primo tempo. E le occasioni da goal, inevitabilmente, scarseggiano fin quasi a toccare lo zero da ambo le parti era errori e tensione.

    Meglio il Rayo Vallecano da questo punto di vista: gli spagnoli mettono i brividi al Palace con una deviazione volante imprecisa di Alemao e poi con un piazzato dal limite di poco largo di Unai Lopez.

    La grande occasione da goal della prima frazione arriva però poco prima dell'intervallo. Ed è per il Crystal Palace. Mitchell manca però clamorosamente la porta da due passi, pescato da un cross di Wharton.

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  • SECONDO TEMPO

    Al rientro delle squadre in campo, la partita prende un binario ben preciso: quello che porta a Londra. Nel senso che è il Crystal Palace a prendere il comando delle operazioni, fino a trovare la rete del vantaggio.

    A segnarla dopo 6 minuti è Mateta: reattivo il centravanti francese a far scivolare in qualche modo la palla in porta, riprendendo una respinta non perfetta di Batalla su un sinistro di Wharton.

    Il Crystal Palace da lì domina, il Rayo Vallecano rischia di crollare. Yeremy Pino colpisce un doppio palo su punizione e sulla respinta Oscar Valentin rischia grossissimo colpendo di nuovo il palo della propria porta: incredibile. E poi Batalla evita miracolosamente la doppietta di Mateta.

    Il Rayo crea poi un paio di mezze palle goal, senza però preoccupare con costanza il Crystal Palace. E al triplice fischio dell'italiano Mariani, esplode la festa delle Eagles.

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  • TABELLINO CRYSTAL PALACE-RAYO VALLECANO

    CRYSTAL PALACE-RAYO VALLECANO 1-0

    Marcatori: 51' Mateta

    CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Canvot, Lacroix, Riad; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Yeremy Pino (80' Guessand); Mateta (76' Strand Larsen). All. Glasner

    RAYO VALLECANO (4-2-3-1): Batalla; Rațiu, Ciss, Lejeune, Chavarria; Unai Lopez (63' Pedro Diaz), Oscar Valentin (63' Mendy); De Frutos (70' Camello), Isi Palazon (77' Akhomach), Alvaro Garcia (70' Espino); Alemao. All. Perez

    Arbitro: Mariani

    Ammoniti: Ciss, Isi Palazon, Wharton, Unai Lopez, Alvaro Garcia, Riad, Mendy, Espino

    Espulsi: nessuno

  • L'ALBO D'ORO DELLA CONFERENCE LEAGUE

    2022: Roma

    2023: West Ham

    2024: Olympiacos

    2025: Chelsea

    2026: CRYSTAL PALACE

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