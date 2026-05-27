Crystal Palace-Rayo Vallecano, ci sono i supplementari o i rigori in caso di parità al 90'? Il regolamento

La finale delle prime volte. Mai Crystal Palace e Rayo Vallecano hanno alzato una coppa europea nel corso della propria storia.
La formazione inglese e quella spagnola hanno la possibilità di scrivere una pagina di storia a partire dalle 21, a Lipsia, in occasione della finale della Conference League 2025/2026.
La vincente della gara decisiva tra Crystal Palace e Rayo Vallecano alzerà al cielo tedesco la quinta edizione della Conference, mentre la perdente dovrà accontentarsi del secondo posto finale.
Cosa accadrebbe invece in caso di parità di punteggio al termine del secondo tempo regolamentare? Il regolamento della finale di Conference League.