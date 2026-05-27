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palace rayoGetty Images
Stefano Silvestri

Crystal Palace-Rayo Vallecano, ci sono i supplementari o i rigori in caso di parità al 90'? Il regolamento

Conference League
Crystal Palace vs Rayo Vallecano
Crystal Palace
Rayo Vallecano

Inglesi e spagnoli si giocano la finale della Conference League a Lipsia: chi vince alza il trofeo, chi perde deve accontentarsi del secondo posto. Cosa succederebbe invece in caso di pareggio.

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La finale delle prime volte. Mai Crystal Palace e Rayo Vallecano hanno alzato una coppa europea nel corso della propria storia.

La formazione inglese e quella spagnola hanno la possibilità di scrivere una pagina di storia a partire dalle 21, a Lipsia, in occasione della finale della Conference League 2025/2026.

La vincente della gara decisiva tra Crystal Palace e Rayo Vallecano alzerà al cielo tedesco la quinta edizione della Conference, mentre la perdente dovrà accontentarsi del secondo posto finale.

Cosa accadrebbe invece in caso di parità di punteggio al termine del secondo tempo regolamentare? Il regolamento della finale di Conference League.

  • CI SONO I TEMPI SUPPLEMENTARI?

    Se Crystal Palace e Rayo Vallecano dovessero arrivare al 90' in una situazione di parità di punteggio, con qualsiasi risultato, la finale proseguirà con i tempi supplementari.

    Si giocheranno dunque altri due tempi da 15 minuti ciascuno, per un totale di 30 minuti.

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  • CI SONO I RIGORI?

    Nel caso la situazione ancora non si sia sbloccata, la finale della Conference League verrà decisa in maniera definitiva e inequivocabile dai calci di rigore.

    La formazione inglese e quella spagnola avranno dunque a disposizione cinque tentativi a testa dal dischetto, con possibilità di andare a oltranza nel caso l'equilibrio ancora non si sia rotto.

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  • IL REGOLAMENTO DELLA FINALE

    Così recita infatti il sito dell'UEFA per quanto riguarda una possibile situazione di parità nella finale della Conference League:

    "In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si disputano due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno. Se una delle due squadre segna più gol dell'altra durante i supplementari, viene dichiarata vincitrice. In caso di parità anche dopo i tempi supplementari, la squadra vincitrice viene decisa ai calci di rigore".

  • SUPPLEMENTARI SOLO NEL 2024

    Roma, West Ham, Olympiacos e Chelsea hanno vinto le quattro precedenti edizioni della Conference League. Ma solo in un'occasione la finale è proseguita ai tempi supplementari: nel 2024, quando i greci hanno battuto 1-0 la Fiorentina segnando con El Kaabi al 116' il goal del trionfo.

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