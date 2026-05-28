"Sliding doors" Mateta: nella storia del Crystal Palace dopo aver sfiorato Juventus e Milan

Alla luce di quello che è stato il finale di stagione di Juventus e Milan è lecito chiedersi come le cose sarebbero potute cambiare potendo contare su un centravanti del valore di Mateta.

È vero che sarebbe stato costretto a saltare alcune partite per infortunio, ma sia i bianconeri che i rossoneri sono arrivati a un nulla, e dunque fondamentalmente a pochi goal, da quello che era diventato il loro grande obiettivo stagionale: la qualificazione alla prossima Champions League.

In casa Juve e Milan i prossimi mesi saranno quelli delle domande e dei rimpianti, il tutto mentre Mateta volerà con la Nazionale francese in Messico, Stati Uniti e Canada per giocare il suo primo Mondiale.

Deschamps non ha voluto rinunciare a un giocatore che ha segnato due goal in tre partite di qualificazione, mentre non ha inserito nella sua lista dei convocati Nkunku, ovvero l'attaccante sul quale il Milan tanto forte aveva deciso di puntare la scorsa estate.

Per Mateta il mancato approdo in Italia si è tradotto in uno straordinario "sliding doors" e chissà che lo stesso non sia stato anche per Juve e Milan.