"Sliding doors" Mateta: nella storia del Crystal Palace dopo aver sfiorato Juventus e Milan

Un tocco da distanza ravvicinata su ribattuta del portiere, un gesto quasi istintivo per spingere il pallone in rete e per meritarsi un posto nella storia del Crystal Palace.
Da mercoledì sera Jean-Philippe Mateta merita un capitolo a parte nel libro delle vicende delle Eagles. Il club londinese, infatti, trionfando in finale di Conference League contro il Rayo Vallecano, per la prima volta si è regalato un trofeo internazionale.
Una Coppa che va ad arricchire una bacheca che, nonostante oltre 120 anni di storia, fino a pochi mesi fa era desolatamente vuota e che ora può vantare anche una Coppa d'Inghilterra e una Community Shield.
Un successo, quello di Lipsia, che porta dunque la firma dell'attaccante francese, e le cose sarebbero potute andare molto diversamente se solo, pochi mesi fa, per lui si fossero spalancate le porte della Serie A.
Sì perché Mateta è stato uno dei grandi protagonisti mancati della sessione invernale di calciomercato. Per settimane si è parlato di un suo possibile approdo alla Juventus, poi di una trattativa già chiusa con il Milan. Due operazioni che non sono poi sfociate in fumate bianche per la gioia di un Crystal Palace che oggi, mentre bianconeri e rossoneri si interrogano ancora su cosa sia andato storto in una stagione da dimenticare, grazie al suo centravanti si gode uno dei day-after più belli della sua storia.