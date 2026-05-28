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Crystal Palace FC v Rayo Vallecano de Madrid - UEFA Conference League Final 2026Getty Images Sport
Leonardo Gualano

"Sliding doors" Mateta: nella storia del Crystal Palace dopo aver sfiorato Juventus e Milan

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Mateta ha deciso la finale di Conference League e si appresta a volare con la Francia ai Mondiali: a gennaio era stato vicino a Juventus e Milan.

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Un tocco da distanza ravvicinata su ribattuta del portiere, un gesto quasi istintivo per spingere il pallone in rete e per meritarsi un posto nella storia del Crystal Palace.

Da mercoledì sera Jean-Philippe Mateta merita un capitolo a parte nel libro delle vicende delle Eagles. Il club londinese, infatti, trionfando in finale di Conference League contro il Rayo Vallecano, per la prima volta si è regalato un trofeo internazionale.

Una Coppa che va ad arricchire una bacheca che, nonostante oltre 120 anni di storia, fino a pochi mesi fa era desolatamente vuota e che ora può vantare anche una Coppa d'Inghilterra e una Community Shield.

Un successo, quello di Lipsia, che porta dunque la firma dell'attaccante francese, e le cose sarebbero potute andare molto diversamente se solo, pochi mesi fa, per lui si fossero spalancate le porte della Serie A.

Sì perché Mateta è stato uno dei grandi protagonisti mancati della sessione invernale di calciomercato. Per settimane si è parlato di un suo possibile approdo alla Juventus, poi di una trattativa già chiusa con il Milan. Due operazioni che non sono poi sfociate in fumate bianche per la gioia di un Crystal Palace che oggi, mentre bianconeri e rossoneri si interrogano ancora su cosa sia andato storto in una stagione da dimenticare, grazie al suo centravanti si gode uno dei day-after più belli della sua storia.

  • Jean-Philippe MatetaGetty Images

    IL TENTATIVO DELLA JUVE A GENNAIO

    Siamo a metà gennaio, la Juventus è in serie positiva in campionato grazie a cinque vittorie e un pareggio, ma è anche alla ricerca di un attaccante che possa garantirle quei goal necessari che possano consentirle di puntare il più in alto possibile in classifica e anche di immaginare una seconda parte di Champions League da buona protagonista.

    Luciano Spalletti è alle prese con l'infortunio che ha fermato Dusan Vlahovic, ma anche con le difficoltà di David e Openda, ovvero i due attaccanti scelti in estate per far fare al reparto offensivo un deciso salto di qualità.

    È in questo momento che nei radar del club bianconero entra con prepotenza Mateta, giocatore che per qualità e caratteristiche sembra avere tutto per fare la differenza in Serie A.

    Il suo è in realtà solo uno dei tanti nomi accostati, e la cosa a gennaio ha dato a molti la sensazione di poche idee ma confuse, alla Vecchia Signora, ma anche uno dei più raggiungibili.

    Il Crystal Palace è infatti pronto a sedersi a un tavolo per parlarne, ma a un patto: vuole dettare le condizioni dell'affare.

    La Juventus punta su un prestito con diritto di riscatto che le consenta di dilazionare i costi e tenersi le mani libere a giugno, il club inglese invece apre sì alla cessione del centravanti francese, ma solo a titolo definitivo e di fronte a un'offerta che si aggiri sui 30-35 milioni di euro.

    A Torino non intendono avvicinarsi a tali cifre e dunque, dopo i primi contatti e una settimana di trattative serrate, decide di voltare il suo sguardo altrove alla ricerca di possibili occasioni.

    La Juve chiuderà il suo mercato di gennaio senza regalarsi quel centravanti che tanto le sarebbe servito e virando, nelle battute conclusive, su un giocatore totalmente diverso come Jeremie Boga.

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  • LE VISITE MEDICHE CON IL MILAN

    Quando mancano pochissimi giorni alla chiusura della sessione invernale di calciomercato, a mettersi sulle tracce di Mateta è il Milan.

    La squadra di Allegri ha nel reparto offensivo il suo anello debole e, nonostante l'acquisto a inizio anno di Fullkrug, è alla ricerca di un altro attaccante che possa garantire i goal per puntare magari anche allo Scudetto.

    Nella notte tra il 29 e il 30 gennaio gli uomini mercato rossoneri tentano un blitz decisivo che dà i frutti sperati: l'accordo con il Crystal Palace per l'acquisto di Mateta viene trovato sulla base di circa 30 milioni di euro, ovvero la cifra che la Juventus solo un paio di settimane prima non aveva voluto sborsare.

    L'agente dell'attaccante francese arriva a Milano, il sì del giocatore è totale e si aspetta ormai solo il classico annuncio ufficiale, quando i tempi iniziano a dilatarsi in maniera sospetta.

    Lo staff medico del Milan decide di sottoporre il giocatore a visite mediche supplementari, mirate soprattutto a valutare le condizioni del ginocchio di Mateta. Gli esiti degli esami ai quali il giocatore viene sottoposto non offrono le garanzie necessarie per scongiurare uno stop di alcune settimane o addirittura un intervento chirurgico e così, nella maniera più clamorosa possibile, il club meneghino decide di ritirarsi dalla trattativa.

    Le ore successive sono quelle di un timido tentativo della Juventus che prova a riaprire il discorso prestito, ma senza esito.

    Mateta resta in Inghilterra, deluso per il mancato trasferimento in Serie A.

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  • IL RITORNO IN CAMPO A MARZO

    Effettivamente, come aveva previsto lo staff medico del Milan, Mateta sarà poi costretto a un periodo di stop.

    Un'assenza di circa un mese che porterà l'attaccante francese, che in quel periodo viene da molti "raccontato" come una sorta di separato in casa, a saltare, tra le altre, sei partite di Premier League.

    Per rivederlo in campo bisognerà attendere metà marzo e nelle ultime nove giornate di campionato totalizzerà nove presenze, due sole delle quali da titolare, scandite da quattro goal.

    Un bottino che porterà il computo complessivo di reti a sedici in cinquanta presenze stagionali, l'ultima delle quali tra le più importanti dell'intera storia del Crystal Palace.

  • Crystal Palace FC v Rayo Vallecano de Madrid - UEFA Conference League Final 2026Getty Images Sport

    ORA I MONDIALI

    Alla luce di quello che è stato il finale di stagione di Juventus e Milan è lecito chiedersi come le cose sarebbero potute cambiare potendo contare su un centravanti del valore di Mateta.

    È vero che sarebbe stato costretto a saltare alcune partite per infortunio, ma sia i bianconeri che i rossoneri sono arrivati a un nulla, e dunque fondamentalmente a pochi goal, da quello che era diventato il loro grande obiettivo stagionale: la qualificazione alla prossima Champions League.

    In casa Juve e Milan i prossimi mesi saranno quelli delle domande e dei rimpianti, il tutto mentre Mateta volerà con la Nazionale francese in Messico, Stati Uniti e Canada per giocare il suo primo Mondiale.

    Deschamps non ha voluto rinunciare a un giocatore che ha segnato due goal in tre partite di qualificazione, mentre non ha inserito nella sua lista dei convocati Nkunku, ovvero l'attaccante sul quale il Milan tanto forte aveva deciso di puntare la scorsa estate.

    Per Mateta il mancato approdo in Italia si è tradotto in uno straordinario "sliding doors" e chissà che lo stesso non sia stato anche per Juve e Milan.

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