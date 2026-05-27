Il Crystal Palace riscrive la sua storia europea: da zero trofei in oltre un secolo a tre titoli in dodici mesi, il caso Lione e la 'retrocessione' in Conference League

Per oltre un secolo il Crystal Palace aveva attraversato il calcio inglese senza riuscire a conquistare un vero trofeo maggiore. Poi, improvvisamente, tutto è cambiato.

Nel giro di appena dodici mesi il club del sud di Londra ha alzato FA Cup, Community Shield e Conference League, completando una trasformazione che ha pochi precedenti nel calcio europeo contemporaneo.

Una parabola clamorosa, resa ancora più romanzesca dal caos legato all’Europa League e al caso multiproprietà con il Lione, che aveva inizialmente privato le ‘Eagles’ della competizione continentale più prestigiosa a cui si erano qualificati.

Il nodo era rappresentato dalla partecipazione azionaria di John Textor sia nel Palace sia nel Lione, situazione ritenuta incompatibile con il regolamento sulle multiproprietà.

La UEFA ha deciso quindi di escludere il Palace dall’Europa League, retrocedendolo in Conference League, scelta poi confermata dal CAS.

Eppure proprio quella che sembrava una punizione sportiva si è trasformata nella scintilla della più grande stagione della storia del club.