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Crystal Palace 2-1Getty Images
Alessandro De Felice

Il Crystal Palace riscrive la sua storia europea: da zero trofei in oltre un secolo a tre titoli in dodici mesi, il caso Lione e la 'retrocessione' in Conference League

Conference League
Crystal Palace vs Rayo Vallecano
Crystal Palace
Rayo Vallecano

Dall’incubo Europa League-Lione alla rinascita e il trionfo continentale: il club del sud di Londra vive l’anno più incredibile dei suoi 120 anni di storia.

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Per oltre un secolo il Crystal Palace aveva attraversato il calcio inglese senza riuscire a conquistare un vero trofeo maggiore. Poi, improvvisamente, tutto è cambiato.

Nel giro di appena dodici mesi il club del sud di Londra ha alzato FA Cup, Community Shield e Conference League, completando una trasformazione che ha pochi precedenti nel calcio europeo contemporaneo.

Una parabola clamorosa, resa ancora più romanzesca dal caos legato all’Europa League e al caso multiproprietà con il Lione, che aveva inizialmente privato le ‘Eagles’ della competizione continentale più prestigiosa a cui si erano qualificati.

Il nodo era rappresentato dalla partecipazione azionaria di John Textor sia nel Palace sia nel Lione, situazione ritenuta incompatibile con il regolamento sulle multiproprietà.

La UEFA ha deciso quindi di escludere il Palace dall’Europa League, retrocedendolo in Conference League, scelta poi confermata dal CAS.

Eppure proprio quella che sembrava una punizione sportiva si è trasformata nella scintilla della più grande stagione della storia del club.

  • IL GIORNO CHE HA CAMBIATO TUTTO: L’FA CUP CONTRO IL CITY

    La svolta è arrivata il 17 maggio 2025, quando il Crystal Palace ha battuto il ManchesterCity nella finale di FA Cup a Wembley.

    La vittoria per 1-0, firmata da Eze e resa memorabile anche dal rigore parato da Dean Henderson, ha consegnato al club il primo grande trofeo della sua storia.

    Per un club fondato nel 1905 e abituato più a sopravvivere che a vincere, è stato un terremoto emotivo e culturale.

    Quel successo ha spalancato anche le porte dell’Europa League, la prima qualificazione UEFA della storia del Palace. Ma proprio lì è iniziato il caos burocratico.

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  • IL CASO LIONE E LA BEFFA PER IL PALACE

    Nell’estate 2025 la UEFA ha stabilito che il Crystal Palace non avrebbe potuto disputare l’Europa League a causa delle norme sulla multiproprietà.

    John Textor, attraverso Eagle Football Holdings, possedeva infatti quote rilevanti sia del club inglese sia del Lione, anch’esso qualificato alla competizione.

    La decisione ha provocato enorme polemica in Inghilterra. Il Palace ha fatto ricorso al TAS, sostenendo di aver cercato soluzioni per rientrare nei parametri UEFA, ma il ricorso è stato respinto.

    Il TAS ha confermato la permanenza del Lione in Europa League e il conseguente declassamento del Palace in Conference League.


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  • DA ‘RETROCESSO’ A CAMPIONE

    La ConferenceLeague, inizialmente percepita come un premio di consolazione, è diventata il teatro della consacrazione internazionale del Palace.

    Nella finale di Lipsia contro il Rayo Vallecano, gli inglesi hanno vinto 1-0 grazie al goal di Jean-PhilippeMateta, conquistando il primo trofeo europeo della loro storia, nella prima finale europea per entrambe le squadre.

    La parabola assume contorni quasi irreali: il club escluso dall’Europa League per motivi regolamentari è riuscito comunque a tornarci vincendo sul campo la Conference League.

    Una sorta di rivincita perfetta contro il destino e contro la burocrazia.


  • GLASNER, L’UOMO DELLA RIVOLUZIONE

    Se il Crystal Palace ha cambiato dimensione, gran parte del merito appartiene a Oliver Glasner. L’allenatore austriaco lascia il club dopo avere conquistato tre trofei in poco più di un anno: FA Cup, Community Shield e Conference League.

    Glasner aveva chiesto ai suoi giocatori di usare la finale europea per “prendersi il posto in Europa League che spettava loro”.

    Il Community Shield, conquistato contro il Liverpool ai rigori nell’agosto 2025, aveva già certificato il salto mentale della squadra.

    Glasner lascia così da allenatore più vincente della storia del club. E soprattutto lascia un’eredità culturale: il Palace non è più soltanto una provinciale romantica della Premier League, ma una squadra che ha imparato a vincere.

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  • FAVOLA MODERNA DEL CALCIO EUROPEO

    La storia del Crystal Palace assume un significato particolare: un club che nel 2010 rischiava il fallimento è riuscito, nel giro di quindici anni, a conquistare tre trofei e un titolo europeo.

    Proprio quel rischio di collasso societario come simbolo della distanza percorsa dal club londinese.

    Il Crystal Palace non aveva praticamente mai vinto nulla in oltre cento anni di storia. Ora, invece, si ritrova improvvisamente con tre trofei in bacheca in appena dodici mesi. Una rivoluzione che a Selhurst Park difficilmente dimenticheranno.