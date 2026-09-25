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1Barcellona crestBarcellona77003172421
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2Atletico Madrid crestAtletico Madrid7511167916
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3Real Betis crestReal Betis751197216
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4Real Madrid crestReal Madrid75021881015
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5Siviglia crestSiviglia7412109113
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