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LaLiga
LaLiga - Generale
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LaLiga, calendario e risultati
Altro
sabato 19 settembre
martedì 20 ottobre
giovedì 8 ottobre
venerdì 9 ottobre
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Classifiche
Altro
|Pos
|Squadra
|G
|V
|P
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|Barcellona
|7
|7
|0
|0
|31
|7
|24
|21
|2
|Atletico Madrid
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|9
|16
|3
|Real Betis
|7
|5
|1
|1
|9
|7
|2
|16
|4
|Real Madrid
|7
|5
|0
|2
|18
|8
|10
|15
|5
|Siviglia
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|1
|13