Cazorla, Tevez, Marcelo: quando le leggende tornano nella squadra del cuore e trionfano

Diego Milito è stato un talento tardivo. Si è affermato in Europa con Genoa e Real Saragozza, ma ha avuto la grande occasione a 30 anni, quando José Mourinho lo portò all’Inter.

Con i nerazzurri ha contribuito alla storica tripletta del 2009-10, realizzando entrambe le reti in finale di Champions League contro il Bayern Monaco. È rimasto a San Siro per altri quattro anni, poi è tornato al Racing, dove aveva esordito nel 1999.

Al ritorno ha segnato all’esordio, indossato la fascia da capitano e condotto il Racing al titolo del Torneo de Transición, interrompendo un digiuno di 13 anni e diventando l’unico giocatore ad aver vinto due campionati con il club in due generazioni diverse. La squadra ha vinto otto delle ultime nove partite e Milito, a 35 anni, ha collezionato nove tra goal e assist in 17 presenze.

"Non riesco a crederci, è il coronamento di un sogno. È come toccare il cielo con le mani", ha dichiarato Milito dopo la decisiva vittoria per 1-0 sul Godoy Cruz nell’ultima giornata. L’attaccante si è ritirato nel 2016 ed è diventato segretario tecnico del Racing, modernizzando la struttura sportiva del club.