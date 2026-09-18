Come Raphinha è diventato il regen di R9 al Barcellona dopo il cambio di ruolo da esterno a centravanti

Raphinha, ala sinistra con Flick, ha chiuso la stagione 2024-25 con 60 contributi offensivi ma è stato escluso dal Pallone d’Oro. Nella stagione successiva, limitato da infortuni ai flessori per 125 giorni, è sceso a 29 presenze e ha saltato i Mondiali.

Nonostante la sua importanza quando in campo, Raphinha non è stato nemmeno inserito tra i 30 candidati al Pallone d’Oro di quest’anno, cosa che ha irritato Flick. «È troppo forte per non essere in quella lista, ma non possiamo cambiarla», ha dichiarato l’allenatore del Barça con fiducia dopo aver visto il brasiliano iniziare la nuova stagione in modo brillante in un ruolo centrale.

Le parole di Flick sono arrivate subito dopo la doppietta di Raphinha all’esordio in Champions contro il Feyenoord. Il primo gol è un’opera d’arte: anticipa un difensore su un passaggio impreciso di Yamal, entra in area, finta il tiro, dribbla due avversari e deposita in rete.

Ha poi raddoppiato con un’azione da centravanti puro: si è lanciato verso Olmo a centrocampo, ha cambiato direzione per perdere il marcatore, ha controllato di destro e ha battuto il portiere con un tiro potente.

Il Barça ha vinto 5-1 e Raphinha è stato premiato come miglior giocatore della partita. Un ritorno europeo di grande impatto, che conferma il suo ruolo chiave anche in campionato. Oggi mostra la sicurezza di un campione.

«Rapha ha giocato in modo fantastico», ha aggiunto Flick. «È su un altro livello: è incredibile».