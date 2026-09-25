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Champions League
Champions League - Generale
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Champions League, calendario e risultati
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mercoledì 9 settembre
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Classifiche
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|Pos
|Squadra
|G
|V
|P
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|Paris Saint-Germain
|1
|1
|0
|0
|6
|1
|5
|3
|2
|Bayern Monaco
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|5
|3
|3
|Barcellona
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|4
|Manchester United
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|5
|Como
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3