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Champions League

Champions League - Generale

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Champions League, calendario e risultati

mercoledì 9 settembre
Bayern Monaco badge
Bayern Monaco
FCB
5
Bodoe/Glimt badge
Bodoe/Glimt
BOD
0
FIN
Como badge
Como
COM
4
RB Lipsia badge
RB Lipsia
RBL
1
FIN
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
2
Lens badge
Lens
RCL
3
FIN
lunedì 12 ottobre
Sabah FK badge
Sabah FK
SAB
Slavia Praga badge
Slavia Praga
SLP
Lens badge
Lens
RCL
Sporting CP badge
Sporting CP
SCP
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
Manchester United badge
Manchester United
MUN
Altro
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Classifiche

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
1Paris Saint-Germain crestParis Saint-Germain11006153
V
2Bayern Monaco crestBayern Monaco11005053
V
3Barcellona crestBarcellona11005143
V
4Manchester United crestManchester United11004043
V
5Como crestComo11004133
V
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