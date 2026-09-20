Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
David Atletico MadridGetty Images
Stefano Silvestri

Atletico Madrid-Real Madrid decisa dagli ex Juventus: David di nuovo a segno, Huijsen espulso

LaLiga
Atletico Madrid vs Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid

Simeone batte Mourinho 2-1 nel derby di Madrid e continua la scalata in classifica: terza vittoria in una settimana. Anche grazie al "solito" goal di David.

Pubblicità

Il derby va all'Atletico Madrid. Al Civitas Metropolitano la festa è biancorossa: finisce 2-1 per gli uomini di Diego Pablo Simeone, al tappeto il Real Madrid di José Mourinho.

La festa dei Colchoneros in un pomeriggio da ricordare ha anche un che di... juventino, però. Sia in un senso che nell'altro, sia in positivo che in negativo.

Uno dei due goal dell'Atletico viene infatti segnato da Jonathan David, autore di un impatto strepitoso in Liga. Mentre l'espulsione di un altro ex bianconero come Dean Huijsen è assolutamente decisiva nell'indirizzare la partita.


50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


  • HUIJSEN, RIGORE E ROSSO

    Dopo un primo tempo caratterizzato più dagli interventi duri che dal calcio, e terminato sullo 0-0, il derby di Madrid prende una piega ben precisa nei primi minuti della ripresa. E il protagonista in negativo è proprio Huijsen.

    Lo spagnolo ex Juventus si perde Giuliano Simeone ed è costretto a stenderlo davanti a Courtois. In un primo momento l'arbitro del match, Miguel Angel Ortiz, assegna il penalty all'Atletico Madrid e ammonisce il difensore, cambiando però idea dopo essersi recato al monitor e passando dal giallo al rosso.

    Huijsen viene dunque espulso e lascia in 10 uomini per quasi tutto il secondo tempo il Real Madrid. Il quale, intanto, va sotto nel punteggio: dal dischetto non sbaglia Grimaldo, che realizza l'1-0.

    • Pubblicità

  • IL RADDOPPIO DI DAVID

    Pochi minuti dopo, il sigillo definitivo sulla partita è opera di David. Di nuovo titolare, come accaduto nel turno infrasettimanale contro l'Osasuna, a discapito di Alvarez costretto a partire dalla panchina.

    L'attaccante canadese trova il 2-0 al 59' e lo fa da centravanti vero: sempre Simeone lo pesca con un cross basso al bacio davanti a Courtois e lui anticipa il portiere avversario con una zampata mancina imprendibile da pochi passi.



    Per la cronaca: un altro ex giocatore della Serie A come Antonio Rudiger troverà il 2-1 in extremis con un colpo di testa vincente. Ma senza spaventare troppo l'Atletico Madrid, che anche grazie a David e a Huijsen si porterà a casa il derby.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IMPATTO SUPER

    Se qualcuno ha ancora in mente il David di Torino, insomma, è meglio che se lo scordi al più presto: questo qui è tutto un altro giocatore.

    Il canadese è arrivato all'Atletico nelle ultime ore del mercato estivo, è rimasto in panchina nella disfatta di Bilbao di qualche giorno più tardi (0-3) e ha esordito nel finale di un'altra partita persa, stavolta in Champions League contro il Liverpool. Ma poi è esploso.

    Real Sociedad-Atletico Madrid 0-3 ha rappresentato la svolta. David è ancora una volta partito dalla panchina, ma stavolta è entrato e ha trovato con una splendida azione personale il suo primo goal spagnolo. Bissato poi da un altro, qualche giorno dopo nel 4-0 all'Osasuna, gara nella quale ha messo a referto anche un assist.

    David, in pratica, ha collezionato tre goal e un assist in una settimana. Con la ciliegina sulla torta del guizzo vincente contro il Real Madrid. Nella parte biancorossa della Capitale c'è un nuovo beniamino a sorpresa.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • IL TABELLINO DI ATLETICO MADRID-REAL MADRID

    ATLETICO MADRID-REAL MADRID 2-1

    MARCATORI: 53' rig. Grimaldo (A), 59' David (A), 89' Rudiger (R)

    ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Pubill (46’ Koke), Romero (89’ Le Normand), Hancko, Grimaldo; G. Simeone, Llorente, Cardoso, Baena (67’ Lookman); Lee (89’ Hjulmand), David (62’ Alvarez). All. Simeone

    REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouameni (71’ Camavinga); Guler (54’ Rudiger), Bellingham (82’ Bernardo Silva), Vinicius (54’ Diomandé); Mbappé. All. Mourinho

    ARBITRO: Miguel Angel Ortiz

    Ammoniti: Pubill, Romero, Dumfries, Bellingham

    Espulsi: Huijsen al 50'

  • Pubblicità
    Pubblicità
LaLiga
Deportivo Alaves crest
Deportivo Alaves
ALA
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
LaLiga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Villarreal crest
Villarreal
VIL