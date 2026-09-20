Atletico Madrid-Real Madrid decisa dagli ex Juventus: David di nuovo a segno, Huijsen espulso

Se qualcuno ha ancora in mente il David di Torino, insomma, è meglio che se lo scordi al più presto: questo qui è tutto un altro giocatore.

Il canadese è arrivato all'Atletico nelle ultime ore del mercato estivo, è rimasto in panchina nella disfatta di Bilbao di qualche giorno più tardi (0-3) e ha esordito nel finale di un'altra partita persa, stavolta in Champions League contro il Liverpool. Ma poi è esploso.

Real Sociedad-Atletico Madrid 0-3 ha rappresentato la svolta. David è ancora una volta partito dalla panchina, ma stavolta è entrato e ha trovato con una splendida azione personale il suo primo goal spagnolo. Bissato poi da un altro, qualche giorno dopo nel 4-0 all'Osasuna, gara nella quale ha messo a referto anche un assist.

David, in pratica, ha collezionato tre goal e un assist in una settimana. Con la ciliegina sulla torta del guizzo vincente contro il Real Madrid. Nella parte biancorossa della Capitale c'è un nuovo beniamino a sorpresa.