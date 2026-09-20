Atletico Madrid-Real Madrid decisa dagli ex Juventus: David di nuovo a segno, Huijsen espulso

Il derby va all'Atletico Madrid. Al Civitas Metropolitano la festa è biancorossa: finisce 2-1 per gli uomini di Diego Pablo Simeone, al tappeto il Real Madrid di José Mourinho.
La festa dei Colchoneros in un pomeriggio da ricordare ha anche un che di... juventino, però. Sia in un senso che nell'altro, sia in positivo che in negativo.
Uno dei due goal dell'Atletico viene infatti segnato da Jonathan David, autore di un impatto strepitoso in Liga. Mentre l'espulsione di un altro ex bianconero come Dean Huijsen è assolutamente decisiva nell'indirizzare la partita.
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