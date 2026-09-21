L'ultimo weekend di Liga ha visto l'Atletico Madrid scavalcare i rivali storici del Real Madrid con una vittoria in Liga. È una notizia fantastica per il leader impeccabile, il Barcellona.
Riepilogo della 7ª giornata della Liga: il Real Madrid perde terreno pesante nella corsa al titolo
- Getty Images Sport
Atletico Madrid 2-1 Real Madrid
Il Real ha perso terreno nella corsa al titolo con una sconfitta per 2-1 contro i rivali cittadini dell'Atleti. I padroni di casa hanno segnato i loro gol con Grimaldo su calcio di rigore e con Jonathan David, in prestito. Tardiva la rete della bandiera di Antonio Rudiger per la squadra di Jose Mourinho, che ha giocato anche in 10 uomini per 40 minuti dopo l'espulsione di Dean Huijsen a inizio secondo tempo. Il Real Madrid ora è a sei punti dalla capolista Barcellona dopo sette partite.
- Getty Images Sport
Siviglia 1-3 Barcellona
Il Barcellona ha mantenuto il suo inizio di stagione perfetto con una vittoria per 3-1 sul campo del Siviglia, trascinato da una tripletta del capitano Raphinha. Il brasiliano è in una forma scintillante, con 15 partecipazioni dirette a gol in sette partite. Il Barça è in testa alla classifica con sette vittorie su sette. Che inizio per la squadra di Hansi Flick!
- Getty Images Sport
Deportivo La Coruna 1-1 Real Betis
L'impressionante inizio di stagione del Depor è proseguito con un pareggio per 1-1 contro il lanciatissimo Real Betis. Alvaro Valles ha segnato il gol del pareggio nel finale per i padroni di casa, il che significa che la neopromossa si trova a 10 punti dopo sette partite. Il Betis è a 16 punti, a cinque lunghezze dalla capolista Barcellona. Inoltre ha un punto di vantaggio sul Real Madrid.
- Getty Images Sport
Getafe 1-0 Malaga
In fondo alla classifica, il Malaga resta ancora senza vittorie dopo la sconfitta per 1-0 contro il Getafe nella capitale. Sarà ultimo in classifica durante la pausa per le nazionali e avrà molto tempo per rimuginare su un altro risultato difficile.
- Getty Images Sport
Valencia 2-3 Real Sociedad
In quella che è stata probabilmente la partita del weekend, la Real Sociedad ha strappato una vittoria al 91' sul campo del Valencia in difficoltà, aumentando ulteriormente la pressione sul tecnico dei valenciani Javier Aguirre. Il Valencia è ora al 19° posto in classifica, con appena quattro punti in sette partite. Per la Real Sociedad si tratta della terza vittoria stagionale, che la colloca a metà classifica.
TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?
Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.