Il Real ha perso terreno nella corsa al titolo con una sconfitta per 2-1 contro i rivali cittadini dell'Atleti. I padroni di casa hanno segnato i loro gol con Grimaldo su calcio di rigore e con Jonathan David, in prestito. Tardiva la rete della bandiera di Antonio Rudiger per la squadra di Jose Mourinho, che ha giocato anche in 10 uomini per 40 minuti dopo l'espulsione di Dean Huijsen a inizio secondo tempo. Il Real Madrid ora è a sei punti dalla capolista Barcellona dopo sette partite.