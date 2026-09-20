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Marco Trombetta

Formazioni Atletico Madrid-Real Madrid: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

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Atletico Madrid vs Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid

Il primo derby di Madrid della stagione si gioca al Metropolitano: l'Atletico medita il sorpasso in classifica al Real.

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Mentre il Barcellona non sbaglia un colpo - 7 su 7 in campionato con uno straordinario Raphinha - Atletico e Real si affrontano nel primo derby di Madrid della stagione per provare a tenere il passo dei blaugrana.


Formazioni Atletico Madrid - Real Madrid

3-4-2-1
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
Formazione
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
4-2-3-1
J. OblakJ. OblakM. PubillM. PubillC. RomeroC. RomeroD. HanckoD. HanckoA. BaenaA. BaenaJ. CardosoJ. CardosoK. LeeK. LeeG. SimeoneG. SimeoneM. LlorenteM. LlorenteA. GrimaldoA. GrimaldoJ. DavidJ. DavidT. CourtoisT. CourtoisI. KonateI. KonateM. CucurellaM. CucurellaD. DumfriesD. DumfriesD. HuijsenD. HuijsenF. ValverdeF. ValverdeA. TchouameniA. TchouameniA. GulerA. GulerJ. BellinghamJ. BellinghamVinicius JuniorVinicius JuniorK. MbappeK. Mbappe
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
3-4-2-1
Atletico Madrid

Formazione titolare

Real Madrid

Panchina

Allenatore

  • D. Simeone
  • J. Mourinho


15 sono i punti della squadra di Mourinho in 6 giornate, 13 quelli di Simeone. Entrambe le squadre sono reduci da due vittorie consecutive dopo aver rimediato la prima sconfitta stagionale, il Real per mano del Betis, l'Atletico sotto i colpi dell'Athletic Bilbao.

Simeone ha rilanciato Jonathan David, pronto a giocare ancora una volta titolare al fianco di Lookman in attacco. Goal e assist per l'ex juventino nel 4-0 rifilato all'Osasuna. Mourinho può contare invece sul tridente Bellingham, Vinicius, Mbappé che ha iniziato alla grande la stagione contribuendo a quasi tutti i goal segnati dai blancos sin qui.

FORMAZIONI ATLETICO MADRID-REAL MADRID

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Cuti Romero, Le Normand, Grimaldo; Hjulmand, Cardoso, Koke; Kang-in Lee, Lookman; David. All. Simeone

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouaméni; Güler, Bellingham, Vinícius; Mbappé. All. Mourinho

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Fischio d'inizio alle ore 16.15 per il derby di Madrid, che sarà trasmesso in esclusiva su DAZN in tv e streaming per gli abbonati tramite l'app.




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