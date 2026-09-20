Formazioni Atletico Madrid-Real Madrid: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Mentre il Barcellona non sbaglia un colpo - 7 su 7 in campionato con uno straordinario Raphinha - Atletico e Real si affrontano nel primo derby di Madrid della stagione per provare a tenere il passo dei blaugrana.









15 sono i punti della squadra di Mourinho in 6 giornate, 13 quelli di Simeone. Entrambe le squadre sono reduci da due vittorie consecutive dopo aver rimediato la prima sconfitta stagionale, il Real per mano del Betis, l'Atletico sotto i colpi dell'Athletic Bilbao.

Simeone ha rilanciato Jonathan David, pronto a giocare ancora una volta titolare al fianco di Lookman in attacco. Goal e assist per l'ex juventino nel 4-0 rifilato all'Osasuna. Mourinho può contare invece sul tridente Bellingham, Vinicius, Mbappé che ha iniziato alla grande la stagione contribuendo a quasi tutti i goal segnati dai blancos sin qui.

FORMAZIONI ATLETICO MADRID-REAL MADRID

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Cuti Romero, Le Normand, Grimaldo; Hjulmand, Cardoso, Koke; Kang-in Lee, Lookman; David. All. Simeone

REAL MADRID (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella; Valverde, Tchouaméni; Güler, Bellingham, Vinícius; Mbappé. All. Mourinho

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Fischio d'inizio alle ore 16.15 per il derby di Madrid, che sarà trasmesso in esclusiva su DAZN in tv e streaming per gli abbonati tramite l'app.











