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Sorteggio Champions League fase campionato 2026/27 come funziona e quando si svolge: data, orario, dove vederlo e squadre qualificate Champions League Roma Como Inter Napoli

Quando si svolge il sorteggio per la fase campionato della Champions League 2026/27 a cui parteciperanno Inter, Napoli, Roma e Como: le date e dove vederlo in diretta tv e streaming.

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