Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM

NON PERDETEVI NEANCHE UN ATTIMO DEI MONDIALI

Il tuo pass illimitato per risultati, aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti
Esplora
Champions League drawGetty Images
Lelio Donato

Sorteggio Champions League fase campionato 2026/27 come funziona e quando si svolge: data, orario, dove vederlo e squadre qualificate

Champions League
Roma
Como
Inter
Napoli

Quando si svolge il sorteggio per la fase campionato della Champions League 2026/27 a cui parteciperanno Inter, Napoli, Roma e Como: le date e dove vederlo in diretta tv e streaming.

Pubblicità

Per la terza stagione la Champions League tornerà col format della fase campionato.

Saranno in totale trentasei le squadre che parteciperanno tra cui quattro italiane in base al piazzamento ottenuto in Serie A nella stagione precedente.

Quest'anno a rappresentare l'Italia, insieme all'Inter campione in carica, ci saranno anche Napoli, Como e Roma che hanno chiuso tra le prime quattro.

Ma quando si svolge il sorteggio della Champions League 2026/27 fase campionato? Come funziona e dove sarà possibile vederlo?

  • CHI PARTECIPA ALLA FASE CAMPIONATO: LE 36 SQUADRE QUALIFICATE

    In totale sono trentasei le squadre europee che partecipano alla fase campionato di Champions League.

    Ventinove di queste si sono qualificate direttamente, mentre le ultime sette escono dai turni preliminari che termineranno ad agosto 2026.

    Come detto le quattro italiane saranno Inter, Napoli, Roma e Como.

    Di seguito tutte le squadre già qualificate in ordine alfabetico:

    Arsenal

    Aston Villa

    Atletico Madrid

    Borussia Dortmund

    Barcellona

    Club Brugge

    Como

    Feyenoord

    Galatasaray

    Inter

    Lens

    Lille

    Lipsia

    Liverpool

    Manchester City

    Manchester United

    Napoli

    Paris-Saint Germain

    Porto

    PSV

    Real Betis

    Real Madrid

    Roma

    Shakhtar

    Slavia Praga

    Sporting

    Stoccarda

    Villarreal

    • Pubblicità

  • COME FUNZIONA LA FASE CAMPIONATO

    Ognuna delle 36 squadre qualificate alla fase campionato della Champions League 2026/27 giocherà otto partite.

    Quattro di queste in casa e altrettante in trasferta, con otto avversari diversi.

    Non sono dunque previste gare di andata e ritorno a differenza di quanto avveniva quando c'era la fase a gironi.


  • Pubblicità
    Pubblicità

  • SORTEGGIO FASE CAMPIONATO: ORARIO E DATA

    Il sorteggio della Champions League 2026/27 fase campionato si terrà il 27 agosto 2026, a Montecarlo con orario da confermare.

    Le trentasei squadre qualificate verranno divise in quattro fasce in base al ranking. E ogni squadra ne affronterà due per fascia.

    La prima giornata si giocherà tra l'8 e il 10 settembre 2026, mentre la fase campionato si chiuderà con l'ottava ed ultima giornata il 27 gennaio 2027.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • DOVE VEDERE IL SORTEGGIO DELLA FASE CAMPIONATO

    Il sorteggio della Champions League fase campionato 2026/2027 verrà trasmesso da Sky Sport che detiene i diritti integrali della manifestazione.

    Sarà inoltre possibile seguire il sorteggio in diretta streaming su NOW e su Amazon Prime, che trasmetterà la migliore partita ogni mercoledì di Champions

    Un'ulteriore alternativa per seguire in diretta il sorteggio è rappresentato dai servizi offerti dall'UEFA, che lo trasmetterà gratuitamente sia su UEFA.tv che sul proprio canale YouTube.


  • Pubblicità
    Pubblicità