Sorteggio Champions League fase campionato 2026/27 come funziona e quando si svolge: data, orario, dove vederlo e squadre qualificate

Per la terza stagione la Champions League tornerà col format della fase campionato.
Saranno in totale trentasei le squadre che parteciperanno tra cui quattro italiane in base al piazzamento ottenuto in Serie A nella stagione precedente.
Quest'anno a rappresentare l'Italia, insieme all'Inter campione in carica, ci saranno anche Napoli, Como e Roma che hanno chiuso tra le prime quattro.
Ma quando si svolge il sorteggio della Champions League 2026/27 fase campionato? Come funziona e dove sarà possibile vederlo?