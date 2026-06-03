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La stella NBA Giannis Antetokounmpo vince la PlayStation Cup dopo essere sceso in campo a Budapest

Champions League

Budapest, 03/06/2026

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Dopo aver consegnato il premio PlayStation Player Of The Match a Vitinha in seguito alla finale di UEFA Champions League di sabato sera, la superstar NBA Giannis Antetokounmpo è tornata sotto i riflettori domenica scendendo in campo per la PlayStation Cup.

Ospitata alla Puskás Aréna, dove il Paris Saint-Germain aveva sollevato il trofeo della UEFA Champions League dopo aver vinto ai rigori contro l’Arsenal la sera precedente, la PlayStation Cup ha dato vita a “The Game After The Game” a Budapest.

Unendosi a una squadra guidata dal vincitore della UEFA Champions League John Obi Mikel, Giannis ha scambiato il parquet da basket con il campo da calcio, schierandosi accanto a creator globali tra cui Jules Lopez di GOAL Front Three mentre competevano per il Platinum Trophy.

Giannis PS Cup trophyPlaystation

Affrontando squadre capitanate dalle leggende del calcio Gilberto Silva, Blaise Matuidi e Cafu, il Team Mikel ha superato una serie di sfide competitive prima di conquistare la vittoria nella finale contro il Team Cafu — vincendo la PlayStation Cup ai rigori, proprio come aveva fatto il PSG nella finale di UEFA Champions League la sera precedente.


PlayStation CupPlayStation

Per Giannis, il weekend è iniziato con un ruolo da protagonista nella cerimonia della finale di UEFA Champions League ed è terminato con un trofeo tutto suo, mentre ha aiutato il Team Mikel a chiudere uno straordinario weekend di calcio, competizione e gioco a Budapest.

La finale di UEFA Champions League inizia su PS5.


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