La stella NBA Giannis Antetokounmpo vince la PlayStation Cup dopo essere sceso in campo a Budapest

Dopo aver consegnato il premio PlayStation Player Of The Match a Vitinha in seguito alla finale di UEFA Champions League di sabato sera, la superstar NBA Giannis Antetokounmpo è tornata sotto i riflettori domenica scendendo in campo per la PlayStation Cup.

Ospitata alla Puskás Aréna, dove il Paris Saint-Germain aveva sollevato il trofeo della UEFA Champions League dopo aver vinto ai rigori contro l’Arsenal la sera precedente, la PlayStation Cup ha dato vita a “The Game After The Game” a Budapest.

Unendosi a una squadra guidata dal vincitore della UEFA Champions League John Obi Mikel, Giannis ha scambiato il parquet da basket con il campo da calcio, schierandosi accanto a creator globali tra cui Jules Lopez di GOAL Front Three mentre competevano per il Platinum Trophy.

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Affrontando squadre capitanate dalle leggende del calcio Gilberto Silva, Blaise Matuidi e Cafu, il Team Mikel ha superato una serie di sfide competitive prima di conquistare la vittoria nella finale contro il Team Cafu — vincendo la PlayStation Cup ai rigori, proprio come aveva fatto il PSG nella finale di UEFA Champions League la sera precedente.





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Per Giannis, il weekend è iniziato con un ruolo da protagonista nella cerimonia della finale di UEFA Champions League ed è terminato con un trofeo tutto suo, mentre ha aiutato il Team Mikel a chiudere uno straordinario weekend di calcio, competizione e gioco a Budapest.

La finale di UEFA Champions League inizia su PS5.



