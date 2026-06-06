Le confessioni di Marotta: "Se vinco la Champions League con l'Inter potrei andare in pensione", poi risponde sulla Marotta League

Beppe Marotta celebra i 50 anni di carriera da dirigente nel calcio.
Il presidente dell'Inter campione d'Italia ha dichiarato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Non ero d'accordo sull'acquisto di Cristiano Ronaldo, ma con la Juventus non è finita per quello. Diciamo che quando la proprietà fa un passo avanti, il manager deve fare un passo indietro. Della Juve ricordo tanti momenti belli e con Andrea Agnelli sono rimasto in buoni rapporti".
"Lasciai senza avere niente di sicuro? Tornai a casa, incassando la più grande delusione della mia vita, senza avere alcun impegno. Ma il giorno dopo, esattamente il giorno dopo, mi arrivò un messaggio da un numero a me sconosciuto firmato Zhang. Chiamai subito Urbano Cairo per farmi confermare che quello era davvero il numero di Zhang. E così sono ripartito come ad dell'Inter. E poi è arrivato il fondo Oaktree, nei confronti del quale nutro un'immensa riconoscenza. Ho grande stima per il loro approccio profondamente collaborativo e sinergico col club. A loro devo gratitudine per avermi offerto l’opportunità di diventare presidente, chiudendo così, nel modo più bello, il cerchio della mia carriera".