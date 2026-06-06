Le confessioni di Marotta: "Se vinco la Champions League con l'Inter potrei andare in pensione", poi risponde sulla Marotta League

"Qual è il mio prossimo sogno? Sarebbe fin troppo facile dire la Champions League. Certo che voglio vincerla con l'Inter. Le mie squadre hanno giocato 4 finali e le hanno perse. Ero a San Siro quando l’Inter, nel 1965, vinse la seconda Coppa dei Campioni contro il Benfica, con il goal di Jair. Ecco, se vincessimo la Champions potrei anche andare in pensione".





"Mourinho ha detto che nessuno di questa squadra di Chivu giocherebbe nella sua Inter? È un suo pensiero. Io credo che i ragazzi che hanno vinto Scudetto e Coppa Italia siano grandi atleti e siano tutti campioni. Per me non è giusto come non è giusto confrontare atleti di epoche diverse come Maradona e Pelé. Il calcio è cambiato, continuerà a cambiare".



