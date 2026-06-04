Un Como da Champions, tutti i nomi per il mercato: tentazione Chiesa, Gonzalo Garcia dopo Nico Paz e Ramon, Carvajal il colpo d'esperienza

In attesa di capire gli sviluppi sulla situazione di Nico Paz e sulle volontà di giocatore e nuovo allenatore del Real (Mourinho), i biancoblu si muovono anche per far fare il salto di qualità alla difesa. Al centro piace Muharemovic del Sassuolo: il Como sta infatti pensando di inserirsi tra Juve e Inter che da tempo sono sul bosniaco.





C’è movimento anche sull’esterno. Secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto poi un altro obiettivo è il terzino Yan Couto. Classe 2002 del Borussia Dortmund, ci sarebbero già stati dei contatti tra le parti: rappresenterebbe un esterno di spinta che in questo momento manca nella rosa del Como. Sempre in quel ruolo, poi, si valuta anche l’innesto di un esperto del settore, quel Dani Carvajal, bandiera e leggenda del Real che ha già ufficializzato l’addio e non rinnoverà il suo contratto in scadenza. I lariani ci pensano e potrebbero bissare l’affare fatto con Sergi Roberto.





Infine, è opportuno ricordare come, venendo incontro alle regole riguardanti la lista Champions, il Como dovrà portare nella propria rosa profili italiani o, comunque, con un passato nei vivai della Serie A. In questo senso, i nomi accostati al club sono quelli di Miretti della Juventus, Cambiaghi del Bologna, Comuzzo della Fiorentina, Venturino del Genoa e, il più suggestivo di tutti, Chiesa ormai in uscita dal Liverpool.