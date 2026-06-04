Un mercato formato Champions League per accompagnare il Como nella sua prima avventura tra le stelle dell’Europa. Dopo aver agguantato il quarto posto al fotofinish, i lariani sono attesi da una stagione, la prossima, con un triplo impegno: Serie A, Coppa Italia e, soprattutto, Champions League. Per prepararsi al meglio e per farsi trovare pronti, sul lago di Como stanno imbastendo un altro mercato coi fiocchi. Tanti i nomi accostati alla squadra di Fabregas da giovani in rampa di lancio a mammasantissima del calcio internazionale in cerca di nuove sfide, facciamo un riassunto delle principali trattative del Como.
Un Como da Champions, tutti i nomi per il mercato: tentazione Chiesa, Gonzalo Garcia dopo Nico Paz e Ramon, Carvajal il colpo d'esperienza
L’ultima, suggestiva, idea del Como è quella di rinforzare l’attacco – dove pure ha brillato Douvikas – con un bomber in uscita dal Real Madrid. Si tratta di Gonzalo Garcia che in Spagna più volte hanno etichettato come nuovo Raul ma che nei nuovi Galacticos di Florentino Perez si trova sempre scavalcato nelle gerarchie da campioni come Mbappé, Vinicius e dalle altre stelle che potrebbero arrivare o che torneranno come Endrick. Accostato più volte alla Juventus, lo spagnolo ha giocato 39 gare segnando 8 reti in questa stagione e ha una folta lista di pretendenti in giro per l’Europa, a cui però si è aggiunto ora anche il Como. D’altronde i lariani possono contare sugli ottimi rapporti coi Blancos, viste le operazioni Nico Paz e Jacobo Ramon. A riportarlo è Sky Sport.
Per sostituire poi il partente Alvaro Morata c’è un altro nome che infiamma il Sinigaglia: il capocannoniere della Ligue 1 Lepaul del Rennes che piace ma ha un prezzo sui 30 milioni di euro.
In attesa di capire gli sviluppi sulla situazione di Nico Paz e sulle volontà di giocatore e nuovo allenatore del Real (Mourinho), i biancoblu si muovono anche per far fare il salto di qualità alla difesa. Al centro piace Muharemovic del Sassuolo: il Como sta infatti pensando di inserirsi tra Juve e Inter che da tempo sono sul bosniaco.
C’è movimento anche sull’esterno. Secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto poi un altro obiettivo è il terzino Yan Couto. Classe 2002 del Borussia Dortmund, ci sarebbero già stati dei contatti tra le parti: rappresenterebbe un esterno di spinta che in questo momento manca nella rosa del Como. Sempre in quel ruolo, poi, si valuta anche l’innesto di un esperto del settore, quel Dani Carvajal, bandiera e leggenda del Real che ha già ufficializzato l’addio e non rinnoverà il suo contratto in scadenza. I lariani ci pensano e potrebbero bissare l’affare fatto con Sergi Roberto.
Infine, è opportuno ricordare come, venendo incontro alle regole riguardanti la lista Champions, il Como dovrà portare nella propria rosa profili italiani o, comunque, con un passato nei vivai della Serie A. In questo senso, i nomi accostati al club sono quelli di Miretti della Juventus, Cambiaghi del Bologna, Comuzzo della Fiorentina, Venturino del Genoa e, il più suggestivo di tutti, Chiesa ormai in uscita dal Liverpool.
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