Palpite Palmeiras x Atlético Mineiro

Veja os palpites para a partida entre Palmeiras x Atlético Mineiro, válida pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo (26), às 19h30.

Melhores palpites para Palmeiras x Atlético Mineiro

BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024

Galo visita o reforçado Palmeiras, líder absoluto do Brasileirão.

Nossa análise: Momentos das equipes

Para muitas equipes, não ter à disposição os seus principais atacantes seria um problema e tanto. Sem Vitor Roque, Flaco López e Paulinho, o Verdão mostrou a sua competência em todos os setores, batendo o Coritiba fora de casa por 3 a 1 com toda a naturalidade de uma equipe que só perdeu uma vez na competição.

O Atlético Mineiro recebeu o Bahia em sua última aparição e ficou no empate por 1-1, incapaz de segurar a vantagem na etapa complementar — esse foi apenas o quarto jogo do Galo sem um vencedor no Brasileirão. Curiosamente, todos esses quatro empates do Atlético Mineiro vieram em partidas fora de casa.

Prováveis escalações de Palmeiras e Atlético Mineiro

Palmeiras: C. MIguel, B. Fuchs, Murillo, G. Gómez, Piquerez, A. Pereira, M. Freitas, Allan, Arias, Maurício e Heittor

Atlético Mineiro: Everson, Natanael, Lyanco, Ruan, R. Lodi, T. Pérez, Maycon, V. Hugo, Bernard, Cuello e Cassierra

Encaixando novas peças com naturalidade

A vitória do Palmeiras contra o Coritiba marcou a estreia de Alexander Barboza na zaga alviverde. Talvez a escolha mais natural fosse a manutenção da linha de quatro com a entrada do zagueiro argentino, entretanto, o tempo de trabalho dessa comissão técnica permite opções mais criativas e, nesse caso, o Palmeiras optou por uma mudança para três zagueiros.

Logo no seu primeiro jogo com esse esquema e esses jogadores, sem ter à disposição os seus melhores atacantes, o Palmeiras atuou com a fluidez e coesão de uma equipe já bem experiente atacando dessa forma. O Verdão assumiu a liderança ainda na etapa inicial e em nenhum momento teve a sua vitória ameaçada no Couto Pereira.

Palpite 1 Palmeiras x Atlético Mineiro: Vitória do Palmeiras, com odds de 1.67 na BetBoom

Veja as odds para Resultado da Partida

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Palmeiras x Atlético Mineiro nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025, Betano: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 246/2025, Superbet: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.090/2024, Sportingbet: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 247/2025, VBet: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 254/2025, BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Maurício foi referência alviverde na Copa

Apesar de não ter nenhum jogador na Seleção Brasileira, o Palmeiras foi uma das equipes sul-americanas mais bem representadas na Copa do Mundo. A arma surpresa que se tornou menos surpreendente conforme seguiu a competição, Maurício afetou positivamente vários jogos do Paraguai saindo do banco de reservas, inclusive a classificação heroica contra a Alemanha nos 16 avos de final.

Fundamental para que o Palmeiras não sentisse tanto a ausência de nomes como Vitor Roque e Flaco López em seu compromisso mais recente, Maurício trouxe essa boa fase de volta para o futebol brasileiro. Atuando numa função com extrema liberdade para buscar os melhores espaços por dentro no ataque, Maurício marcou dois dos três gols do Palmeiras no triunfo diante do Coritiba.

Palpite 2 Palmeiras x Atlético Mineiro: Maurício marcar ou distribuir uma assistência a qualquer momento, com odds de 2.10 na BetBoom

Poucas faltas levam a número baixo de cartões

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

O primeiro turno do Campeonato Brasileiro se encerra com o Atlético Mineiro tendo o menor número de cartões amarelos em toda a competição, algo natural quando se observa que a equipe mineira é a segunda que menos comete faltas. O último jogo do Galo teve dois amarelos, ambos para o Bahia.

Por sua vez, o Palmeiras já tem uma média mais alta de cartões amarelos em relação ao Galo, embora passe longe de ser uma marca de destaque no contexto da competição, tendo sofrido 40 em 19 partidas. Mais importantemente, até por regularmente exercer a superioridade que liquida os jogos bem antes do apito final, o Palmeiras não costuma protagonizar jogos com tantos cartões — foram distribuídos dois amarelos e um vermelho em sua última partida em casa, uma vitória contra a Chape.

Palpite 3 Palmeiras x Atlético Mineiro: Menos de 5.5 cartões amarelos, com odds de 1.67 na BetBoom

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