In Copertina - Isaksen è l’arma in più della Lazio: la sua stagione è un premio alla pazienza

Isaksen ancora una volta decisivo: crescita continua del danese che tiene vive le speranze della Lazio per la Champions.

Dopo un weekend di Serie A durante il quale in pochi si sono fatti notare per prestazioni indimenticabili, la copertina va a Gustav Isaksen, la cui continuità di rendimento merita indubbiamente un riconoscimento.

Il suo goal all’Atalanta, pesantissimo per la corsa Champions, arriva infatti dopo l’ottima prestazione del lunedì precedente quando era stato uno dei pochi a salvarsi nella Lazio fermata sul pari dal Torino e poche settimane dopo il super goal realizzato in Repubblica Ceca in Europa League, con la sua squadra ridotta in nove uomini ma capace di piegare il Viktoria Plzen proprio grazie a un suo sinistro straordinario.