In Copertina - Vincenzo Italiano fa volare il Bologna: la Champions è di nuovo possibile

Italiano ha trasformato il giro palla di Thiago Motta in un gioco più rapido e avvolgente, il suo Bologna vola anche senza Calafiori e Zirkzee.

Quello appena trascorso è stato il weekend in cui l’Inter ha assestato un colpo deciso alla corsa Scudetto e sicuramente il weekend nel quale Simone Inzaghi si è confermato ancora una volta la kryptonite per Gian Piero Gasperini.

Ma, il tecnico dell’Inter ci perdonerà, la copertina della settimana va a un altro allenatore: Vincenzo Italiano. Partiamo con un’ammissione: chi scrive non avrebbe mai immaginato ad inizio stagione un Bologna in grado di lottare ancora per il quarto posto.

L’exploit della scorsa stagione sembrava irripetibile, le partenze di Zirkzee e Calafiori (soprattutto) troppo pesanti, il doppio impegno di difficile gestione e, anche lo stesso Vincenzo Italiano un azzardo nonostante le stagioni niente affatto male vissute a Firenze.

E invece l’ex allenatore viola col passare delle settimane ha fatto suo il Bologna, trasformando il proverbiale giro palla sulla trequarti di Thiago Motta in un gioco molto più rapido e avvolgente, il cui manifesto è la quinta rete messa a segno ieri contro una Lazio letteralmente annichilita da Orsolini e compagni.

Castro è letteralmente sbocciato, Ndoye ha sfoggiato una concretezza che sembrava non appartenergli, Odgaard e Miranda sono una delizia da guardare e Orsolini è ormai una certezza per la nostra Serie A, che Spalletti farebbe bene a tenere in considerazione anche in chiave Nazionale.

Intanto Orsolini e il Bologna sognano un altro pass per l’Europa che conta. Stavolta il quinto posto probabilmente non basterà, ma una squadra così ha tutto il diritto di sognare in grande e di puntare a difendere quel quarto posto che ha fin qui conquistato con merito.