In Copertina - Moise Kean è sbocciato: ora è il momento della continuità

Kean ha superato anche la prova di maturità dello 'Stadium', ora serve la continuità: il tempo è ancora dalla sua parte.

11 goal in campionato, bottino attuale ottenuto nelle prime 17 gare di campionato disputate dalla Fiorentina, Moise Kean li aveva messi insieme nelle ultime tre stagioni vissute tra Everton (la prima metà) e Juventus (le successive due e mezzo): basta questo semplice dato per riflettere sulla bontà delle performance dell’attaccante viola.

La prestazione sfoderata contro la sua ex squadra è stata l’ennesima prova di maturità per Kean che, goal a parte, è riuscito a rimanere nel vivo del gioco per tutta la partita fornendo poi nel finale l’assist del pareggio a Sottil.

Assoluto trascinatore della prima parte della stagione della squadra, ciò che adesso i tifosi viola si attendono da Kean è la continuità di rendimento - e di goal - anche nella seconda metà della stagione.

Kean, il cui record di goal in un singolo campionato risale ai 13 messi a segno con il PSG nella stagione 2020-2021, ha tutte le carte in regola per imporsi tra i migliori bomber del nostro campionato e l’impianto di gioco di Palladino sembra perfetto per esaltarne ogni sua caratteristica.

La Juventus domenica lo ha sofferto, qualcuno lo rimpiange, qualcun altro sogna di rivederlo in bianconero, magari con la maturità raggiunta adesso. Perché il talento a Kean non è mai mancato e adesso sembra pronto a mostrarlo partita dopo partita.

Sebbene graviti nel grande calcio da anni, Kean compirà appena 25 anni a febbraio: di tempo per togliersi qualche grande soddisfazione, in maglia viola o - chissà - azzurra, ne ha eccome.