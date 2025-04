In Copertina - Conte esalta McTominay, McTominay esalta Conte: il Napoli è pronto alla volata

Personalità e fiducia: Napoli-Empoli ha consacrato Scott McTominay, che a sua volta esalta le idee di Conte e fa sognare gli azzurri.

Il Napoli è ancora in corsa per lo Scudetto e, ancora una volta, le firme sui 3 punti raccolti dagli azzurri sono quelle di Romelu Lukaku e Scott McTominay. Ma se le prestazioni di Lukaku, a dispetto delle critiche che ormai fanno solo sorridere, non sorprendono di certo, quella sfoderata ieri dal centrocampista scozzese merita la copertina.

Non che le sue capacità tecniche fossero mai state in discussione, ma qualche problemino fisico ne aveva in parte offuscato la continuità di rendimento. Contro l’Empoli invece, l’ex Manchester United ha ribadito di valere ogni centesimo investito da De Laurentiis per portarlo a Napoli: il primo goal altro non è che l’esaltazione della personalità, della fiducia nei propri mezzi e della capacità di leggere i movimenti collettivi delle squadre avversarie, caratteristica non certo comune a tutti.

McTominay, dettaglio non da poco, con la doppietta di ieri sera ha raggiunto quota 8 goal in campionato, avvicinandosi alla doppia cifra. E se è vero che il gioco di Conte è noto per esaltare l’inserimento delle mezzali, è altrettanto vero che il modo di giocare di McTominay esalta ulteriormente le idee tattiche del suo allenatore.

Il finale di stagione che attende il Napoli sarà sicuramente ricco di gare determinanti, ma con un McTominay cosí i partenopei possono davvero sognare in grande.