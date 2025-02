In Copertina - Assane Diao, il colpo che ha cambiato la stagione del Como

Il super mercato invernale del Como ha portato in dote anche Diao, colpo capace di cambiare la stagione dei lariani: il suo valore è già raddoppiato.

Quando una squadra naviga in brutte acque e rischia la retrocessione, spesso a gennaio le proprietà - specialmente se dispongono di capitali adeguati - corrono ai ripari portandosi a casa giocatori con nomi altisonanti ma spesso inadeguati per la lotta salvezza.

È successo tante volte, non è certo una novità.

Il Como, club probabilmente senza rivali in termini di disponibilità economica, ha invece deciso di ragionare a 360 gradi e inserire nel progetto giocatori magari meno conosciuti (eccezion fatta per la suggestione Dele Alli), se non proprio sconosciuti, ma funzionali alla causa.

E tra un Butez e un Douvikas, tra un Caqueret e un Valle, è spuntato anche Assane Diao. È arrivato quasi subito, a gennaio, una volta riaperto il mercato e mentre i nomi accostati al Como, Alli incluso, erano uno più suggestivo dell’altro, si è preso l’anonima maglia numero 38 del Como tra l’indifferenza generale.