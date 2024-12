In Copertina - Gabrielloni e il Como, due destini che si uniscono

L'eroe del successo sulla Roma ha segnato dalla D alla A. E già in Serie B i suoi goal avevano rappresentato una sliding door nella storia lariana.

Il 18 febbraio del 2023, meno di due anni fa, il Como era invischiato nella lotta per non retrocedere dalla Serie B alla Serie C. La squadra, all'epoca guidata da Moreno Longo, faceva fatica a trovare il ritmo giusto e, nel giorno in cui si presentò a Ferrara a sfidare la SPAL, la situazione era parecchio complicata.

La SPAL, allenata da Daniele De Rossi, trovò presto il vantaggio con La Mantia, un goal al quale - al minuto 39 - rispose Alessandro Gabrielloni, uno che la maglia del Como la indossava già da cinque anni e che era stato tra i protagonisti indiscussi del doppio salto dalla D alla B.

In serie cadetta, però, Gabrielloni di spazio riusciva a ritagliarsene poco e di goal, fino a quel momento, non ne aveva trovato nemmeno uno.

Da quel momento, però, da quel goal, la stagione del Como prese tutt'altra piega: sette giorni dopo i lariani ottennero un netto 5-1 sul Cosenza. E indovinate chi aprì le marcature? Sì, proprio Gabrielloni che mise anche il sigillo sul 5-1 finale. Poi, da lì, altri quattro risultati utili consecutivi per una salvezza ottenuta senza troppi patemi d'animo e che ha rappresentato un'autentica sliding door per la storia del Como.

L'anno successivo - infatti - sospinti anche dai goal di Gabrielloni - ben 9 - i lariani hanno centrato la promozione in Serie A che ha definitivamente lanciato il progetto affascinante dell'attuale proprietà. Un mercato di primissimo livello, l'arrivo di calciatori più che interessanti come Nico Paz, star come Sergi Roberto e altre star sugli spalti del "Sinigaglia" ogni settimana.

E Gabrielloni? Il 30enne jesino si era ritrovato un po' ai margini, chiuso dagli arrivi di Cutrone e Belotti, confinato a qualche apparizione. Ma per chi sa aspettare, le soddisfazioni arrivano sempre: entrato in campo a soli dieci minuti dalla fine contro la Roma, il numero 9 ha realizzato un goal di pregevole fattura prima di offrire generosamente a Nico Paz l'assist per il 2-0 dopo una cavalcata solitaria. Due lampi decisivi, due lampi che - una volta di più - legano le sorti del Como alle gesta di Alessandro Gabrielloni, l'eroe che non ti aspetti. Forse.