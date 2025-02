In Copertina - Provvidenza Kolo Muani: una doppietta per salvare la Juve da una settimana complicata

Il francese si è presentato con convinzione nel nostro campionato, ora spetta a Thiago Motta sfruttarlo nel migliore dei modi.

Tre goal in due partite, se non è questo un buon impatto sulla Serie A!

Kolo Muani si è presentato subito con convinzione al nostro campionato e dopo il goal bello ma infruttuoso sul campo del Napoli ha regalato alla Juventus i primi 3 punti e, soprattutto, ha risparmiato ai bianconeri e al mister Thiago Motta una settimana che sarebbe stata sicuramente difficile.

Sotto di un goal in casa contro l’Empoli, infatti, la Juventus ha rischiato di bissare il ko casalingo arrivato appena quattro giorni fila in Champions League che, unito alla non ottimale posizione di classifica, avrebbe rischiato di scatenare una reazione a catena.

Proprio nel momento difficile, peró, è sbucato Kolo Muani che con una doppietta da vero rapace d’area di rigore ha ribaltato le sorti della partita e dimostrato a chi ancora nutriva qualche dubbio sul suo killer instinct tutte le sue qualità realizzative.

Adesso la missione di Thiago Motta sarà quella di riuscire a costruire attorno a lui un reparto offensivo capace di esaltarne le caratteristiche, riuscendo magari nella non facile missione di trovare quell’alchimia tattica tra lui e Vlahovic capace di far svoltate la stagione juventina.

Se questo succederà è ancora presto per dirlo, certamente la Juventus ha un’importante freccia al suo arco per poter puntare con convinzione al quarto posto.