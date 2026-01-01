Dove vedere Liverpool-Leeds oggi in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Lo scontro di oggi ad Anfield vede affrontarsi due delle squadre più in forma della Premier League. Liverpool-Leeds, come seguirla live?

Dove vedere Liverpool-Leeds in diretta? Canale TV e diretta streaming

Come guardare Liverpool-Leeds all'estero con una VPN

Tutta la Premier League si può vedere in diretta tv e streaming con un abbonamento a NOW o Sky, dunque anche Liverpool-Leeds di oggi, primo gennaio 2026. I canali scelti, in particolare, sono Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213, per chi possiede una tv 4K).

Se ti trovi all'estero, potrebbe essere necessario utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Liverpool-Leeds utilizzando il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro di quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming di eventi sportivi.

Ora di inizio di Liverpool-Leeds

Notizie sulla squadra e formazioni

Il Liverpool continua a fare a meno di Mohamed Salah, concentrato sulla Coppa d'Africa. Anche Alexander Isak sarà fuori gioco per i prossimi mesi a causa di una frattura alla gamba. Il Liverpool ha però ricevuto una spinta dal ritorno di Cody Gakpo, che ha fatto una breve apparizione dalla panchina nell'ultima partita contro il Wolverhampton. Anche Dominic Szoboszlai è tornato disponibile dopo aver scontato una giornata di squalifica per il suo quinto cartellino giallo stagionale.

Il Leeds continua a fare a meno di Daniel James e Sean Longstaff a causa di infortuni. Farke ha subito un ulteriore colpo dopo che il difensore centrale Joe Rodon è stato costretto a lasciare il campo dopo solo mezz'ora nella partita pareggiata 1-1 contro il Sunderland all'inizio di questa settimana. Il Leeds ha però dato il bentornato a Lukas Nmecha in quella partita, aumentando le opzioni a disposizione in attacco.

Forma

I recenti risultati hanno riportato il Liverpool in corsa per la qualificazione alla Champions League, con la squadra di Arne Slot che si appresta ad affrontare la 19ª giornata con tre punti di vantaggio al 4° posto. Il passaggio dell'olandese a un sistema più compatto 4-2-3-1 sembra aver avuto l'effetto desiderato, migliorando la forma altalenante della sua squadra e ottenendo il meglio dai nuovi acquisti estivi, in particolare dall'effervescente Florian Wirtz, che è stato il miglior giocatore del Liverpool in questo periodo invernale.

Tuttavia, il fatto che la squadra abbia segnato solo quattro goal in più di quelli subiti a questo punto della stagione la dice lunga. La difesa del Liverpool è stata tra le migliori del campionato nella scorsa stagione. In questo campionato è stata invece più vulnerabile, in particolare sui calci piazzati.

Il Leeds, dal canto suo, è imbattuto nel mese di dicembre con due vittorie e tre pareggi, compresa una rimonta all'Elland Road contro gli avversari di oggi. In realtà, il Leeds è andato in svantaggio in tre delle ultime cinque partite, dando all'allenatore Daniel Farke molti motivi per essere ottimista in vista della seconda metà della stagione. Con otto gol in 16 partite, Dominic Calvert-Lewin, acquistato in estate, si sta rapidamente rivelando uno dei migliori acquisti della stagione.

Risultati degli scontri diretti

Il Liverpool detiene un chiaro vantaggio storico sul Leeds nel bilancio complessivo degli scontri diretti tra le due squadre, con 63 vittorie contro le 29 del Leeds.

Tuttavia, gli uomini di Farke saranno incoraggiati dal pareggio per 3-3 ottenuto all'Elland Road all'inizio di dicembre. Il Leeds ha anche vinto l'ultima volta che queste due squadre si sono incontrate ad Anfield nell'ottobre 2022 grazie a un gol all'ultimo minuto di Crysencio Summerville.

Classifica