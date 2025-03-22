Marko Brkic

Marko BrkicCorrispondente per il calcio tedesco ed europeo
📝 Bio: Ho studiato Media Management a St. Pölten, in Austria (che, per gli standard austriaci, è praticamente una metropoli con circa 60.000 abitanti). Durante i miei studi, nel 2019, ho svolto uno stage presso SPOX e GOAL e, dopo la laurea, ho continuato a lavorare come freelance. Dal 2024 faccio parte stabilmente della redazione e attualmente sono corrispondente per il calcio tedesco e europeo.
⚽ Come sono arrivato al calcio: Ho messo piede per la prima volta in un campo da calcio all’età di otto anni come giocatore dello SKU Amstetten. Tuttavia, la mia vera passione per il calcio è scoppiata durante i Mondiali 2006—i miei primi—che ho seguito da bambino in Croazia su enormi schermi nei ristoranti insieme a persone provenienti da tutto il mondo.
🎯 Aree su cui mi concentro nel lavoro:
- SEO e aggiornamenti in tempo reale di partite ed eventi
- Notizie su tutti i tipi di sport
🌟 I miei momenti calcistici preferiti: Le volte in cui Austria e Croazia hanno raggiunto le fasi a eliminazione diretta nei grandi tornei.