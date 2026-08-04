+18 | Contenu commercial | Conditions générales de vente | Jouer de manière responsable | Principes de publication
Premiere Ligue
Premiere LigueVue d'ensemble
Premiere Ligue, calendrier et résultats
Plus
jeudi 3 septembre
vendredi 4 septembre
samedi 5 septembre
Classements
Plus
|Pos
|Équipe
|P
|V
|N
|D
|BP
|A
|+/-
|Pts
|Forme
|1
|Fleury Merogis U.S
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Le Havre
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Lens
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Marseille
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Montpellier
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0