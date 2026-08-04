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Premiere Ligue

Premiere LigueVue d'ensemble

FC Barcelona v OL Lyonnes - UEFA Women's Champions League Final 2026

Paralluelo s’engage à Lyon dans un transfert retentissant après avoir quitté Barcelone

L’attaquante espagnole Salma Paralluelo a officiellement rejoint l’OL Lyonnes, l’un des grands clubs français, pour un contrat de quatre ans, après avoir quitté Barcelone. À 22 ans, cette joueuse libre met ainsi fin à un parcours brillant de quatre saisons en Catalogne, au cours desquelles elle a remporté 14 trophées majeurs, et s’apprête à vivre sa première expérience professionnelle à l’étranger, sous la houlette de l’ancien entraîneur Jonatan Giraldez.

S. ParallueloOL Lyonnes
OL Lyonnes v SKN St.Pölten - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD2

Tottenham recrute Sombath, en provenance de Lyon, dans le cadre d'un transfert record pour le club

Les Tottenham Hotspur Women ont finalisé le transfert phare de la défenseuse internationale française Alice Sombath, en provenance de Lyon, pour un montant record pour le club qui n'a pas été divulgué. Cette défenseuse centrale très prometteuse arrive dans le nord de Londres après un parcours couronné de succès en France. Elle viendra renforcer considérablement la défense de l'équipe en pleine évolution de l'entraîneur Martin Ho, à l'approche de la nouvelle saison.

A. SombathTottenham Hotspur Women
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