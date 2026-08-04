Tottenham recrute Sombath, en provenance de Lyon, dans le cadre d'un transfert record pour le club

Les Tottenham Hotspur Women ont finalisé le transfert phare de la défenseuse internationale française Alice Sombath, en provenance de Lyon, pour un montant record pour le club qui n'a pas été divulgué. Cette défenseuse centrale très prometteuse arrive dans le nord de Londres après un parcours couronné de succès en France. Elle viendra renforcer considérablement la défense de l'équipe en pleine évolution de l'entraîneur Martin Ho, à l'approche de la nouvelle saison.