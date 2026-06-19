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Mary Earps fait son retour ! L’ex-gardienne de Manchester United s’engage pour deux ans avec un club de la WSL après avoir quitté le PSG
Le transfert très médiatisé est désormais officiel.
Le club ambitieux de la capitale a finalisé le transfert sensationnel, et gratuit, de la double lauréate du titre de « Meilleure gardienne de but de l’année » décerné par la FIFA. Officiellement arrivée le 1er juillet, cette gardienne expérimentée possède un palmarès national d’exception, dont une victoire en FA Cup féminine conquise au cours d’un passage historique de cinq ans à Manchester United. Son arrivée apporte une expérience de haut niveau inégalée à un effectif déterminé à s’imposer durablement parmi l’élite du championnat anglais.
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Le gardien de but vise le succès ultime
L’ancienne icône internationale a exprimé son immense enthousiasme à l’égard du projet à long terme du club, évoquant des valeurs institutionnelles partagées et une vision ambitieuse au niveau national comme principaux moteurs de sa décision. Earps a déclaré : « Je suis aux anges de rejoindre ce club et j’ai hâte de commencer. Je sens que le club correspond à ce que je défends. J’ai hâte de me lancer et de me mettre au travail.
« Les valeurs du club correspondent à ce que je souhaite incarner, et ses dirigeants partagent ma passion pour ce que je veux accomplir et pour faire évoluer le football de manière positive. Toutes nos discussions ont été très constructives et, à chaque fois que je m’entretenais avec le club, j’avais envie d’en savoir davantage.
La vision et l’ambition du club, notamment avec le nouveau centre d’entraînement, sont incroyables et j’ai hâte de voir ce projet se concrétiser. Cela montre bien ce que notre propriétaire, Michele (Kang), et tous les membres du club souhaitent accomplir en se donnant à fond. Il s’agit de marquer le coup et d’affirmer que nous voulons être compétitifs en très peu de temps. »
Une ambition de conduite haut de gamme
Earps reste déterminée à maintenir ses standards personnels exceptionnels au niveau national, soulignant la progression compétitive de l’équipe et son enthousiasme à repousser ses limites techniques aux côtés de sa coéquipière gardienne Elene Lete. Elle a ajouté : « J’ai hâte de travailler aux côtés d’Elene (Lete) et du groupe des gardiennes. Elene a réalisé de superbes arrêts et interventions la saison dernière. J’espère que nous pourrons nous stimuler mutuellement, travailler dur et prendre du plaisir.
« Mon message aux supporters est simple : j’ai hâte de commencer et de créer des souvenirs avec vous. J’ai hâte de jouer devant vous, de faire connaissance avec les joueuses et le staff, de m’imprégner du style de jeu et de la culture du club, et de donner le maximum pour aider le club à atteindre ses objectifs et à connaître le plus de succès possible.
« Je sais que j’ai encore beaucoup à apporter à ce sport, et c’est précisément pourquoi j’ai choisi London City. Ce ne sera pas facile : la WSL est extrêmement compétitive. Le club a réalisé une saison 2025-2026 solide, concluant au milieu du tableau pour son premier exercice ; l’objectif est maintenant de remonter au classement et de tout faire pour terminer le plus haut possible. »
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Une nouvelle campagne lance un défi
Les Lionesses enchaîneront directement avec la préparation d’avant-saison en vue du coup d’envoi de la saison 2026-27 de la WSL, prévu le 4 septembre. Après avoir terminé à une honorable sixième place en milieu de tableau avec 27 points la saison dernière, il sera essentiel d’intégrer rapidement Earps pour réduire l’écart avec le champion en titre, Manchester City. La nouvelle recrue vedette devra passer un test technique immédiat afin d’instaurer une discipline défensive avant le début d’une série éprouvante de matchs nationaux.