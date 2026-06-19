Mary Earps fait son retour ! L’ex-gardienne de Manchester United s’engage pour deux ans avec un club de la WSL après avoir quitté le PSG

L’ancienne icône internationale a exprimé son immense enthousiasme à l’égard du projet à long terme du club, évoquant des valeurs institutionnelles partagées et une vision ambitieuse au niveau national comme principaux moteurs de sa décision. Earps a déclaré : « Je suis aux anges de rejoindre ce club et j’ai hâte de commencer. Je sens que le club correspond à ce que je défends. J’ai hâte de me lancer et de me mettre au travail.

« Les valeurs du club correspondent à ce que je souhaite incarner, et ses dirigeants partagent ma passion pour ce que je veux accomplir et pour faire évoluer le football de manière positive. Toutes nos discussions ont été très constructives et, à chaque fois que je m’entretenais avec le club, j’avais envie d’en savoir davantage.

La vision et l’ambition du club, notamment avec le nouveau centre d’entraînement, sont incroyables et j’ai hâte de voir ce projet se concrétiser. Cela montre bien ce que notre propriétaire, Michele (Kang), et tous les membres du club souhaitent accomplir en se donnant à fond. Il s’agit de marquer le coup et d’affirmer que nous voulons être compétitifs en très peu de temps. »