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Barcelone confirme le départ de Salma Paralluelo, héroïne de la Ligue des champions, alors qu’Arsenal, Chelsea et Lyon manifestent leur intérêt
C’est officiel : Salma Paralluelo quitte le FC Barcelone.
Le Barça comptait plusieurs joueuses en fin de contrat cet été ; les départs les plus marquants d’Alexia Putellas, Mapi León et Ona Batlle ont été confirmés avant la fin de la saison, permettant aux joueuses de faire leurs adieux aux supporters. La situation de Paralluelo, en revanche, restait incertaine. Marc Vives, le directeur du football féminin du club, a confirmé en avril sur la station de radio locale 3Cat que le Barça souhaitait que Paralluelo reste, et des informations ont régulièrement fait état de ces négociations au cours des deux derniers mois.
La performance exceptionnelle réalisée par la joueuse de 22 ans lors de la finale de la Ligue des champions a alors semblé avoir un impact supplémentaire. En voyant l’attaquante marquer deux buts magnifiques pour assurer au Barça son quatrième titre de l’UWCL, portant le score de 2-0 à 4-0 en fin de match, on avait l’impression d’assister à une performance susceptible d’alerter encore davantage les grands clubs, et l’intensification de l’intérêt qu’elle suscite depuis semble confirmer ce soupçon.
Selon The Athletic, ses prétentions salariales atteignent 1 million de livres sterling par an, un niveau que l’offre barcelonaise n’a pas atteint. Malgré des discussions prolongées, le club n’a pas réussi à s’entendre avec l’attaquante et a officialisé son départ mardi. Dans un communiqué, le club a déclaré : « Le FC Barcelone tient à remercier Salma Paralluelo pour son engagement, son dévouement et sa contribution au cours de ces quatre saisons passées sous le maillot du Barça. Le club lui souhaite bonne chance dans cette nouvelle étape. »
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Une carrière couronnée de succès mais en dents de scie : les quatre années de Paralluelo en Catalogne
Paralluelo quitte la Catalogne après quatre saisons couronnées de succès, débutées en 2022 lors de son transfert de Villarreal au Barça. À l’époque, cette jeune joueuse de 19 ans, encore inexpérimentée mais au talent indéniable, venait tout juste de se consacrer pleinement au football après avoir brillé en athlétisme durant sa jeunesse. Une saison prolifique en deuxième division avec Villarreal avait attiré l’attention des observateurs, et c’est finalement le Barça qui avait remporté la course à sa signature.
Sa première saison, concluée à 15 buts en 30 matchs toutes compétitions confondues, a confirmé son potentiel. Puis, un Mondial éclatant a propulsé l’Espagne vers un premier titre, grâce à ses performances décisives. La saison suivante a été encore plus fulgurante : 34 réalisations en 36 rencontres et une troisième place au Ballon d’Or.
Si le collectif a continué de briller – 14 titres majeurs glanés en quatre ans – ses propres chiffres ont fléchi. Les blessures l’ont freinée en 2024-2025, et elle n’a inscrit que 12 buts la saison dernière. Deux d’entre eux, marqués en finale de Ligue des champions, ont toutefois rappelé son immense potentiel. Reste désormais à retrouver une régularité sur la durée.
Nouveau coup dur pour Chelsea : les Blues sont désormais hors course pour le transfert de Paralluelo
Alors, vers quel club Paralluelo pourrait-elle se diriger pour y parvenir ? Sa destination finale reste incertaine, puisque les plus grands clubs européens se disputent encore ses services. Mais un prétendant semble désormais hors course : Chelsea, dont l’offre a été rejetée par l’attaquante en début de mois. Selon The Athletic, les Blues refusaient de satisfaire ses exigences salariales.
Il s’agit du troisième refus notable essuyé cet été par l’équipe de Sonia Bompastor, qui poursuit sa quête d’une attaquante de pointe. Les Blues avaient déjà vu Khadija Shaw opter pour un maintien à Manchester City plutôt qu’un déménagement à Londres, puis Felicia Schroder s’engager avec le Real Madrid malgré une offre mondiale record pour la jeune joueuse. Paralluelo, capable d’évoluer sur les ailes ou dans l’axe, devient donc un nouveau nom à rayer de leur liste d’attaquantes ciblées.
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Lyon, Arsenal et les options qui s’offrent à Paralluelo
Quatre clubs restent en lice pour s'attacher les services de Paralluelo : Lyon, le Paris Saint-Germain, Arsenal et les London City Lionesses, selon l'ARA.
Lyon connaît parfaitement les qualités de Paralluelo, qu’il a affrontée en finale de la Ligue des champions le mois dernier, tandis que le PSG cherche à rebondir après une saison décevante, marquée par une élimination prématurée en Europe et une absence de la finale du championnat lors des barrages français.
Arsenal est déjà fortement pressenti pour recruter Lisa Baum, la talentueuse jeune attaquante du RB Leipzig dont le transfert devrait coûter une somme importante, ainsi que l’attaquante Selina Cerci ; Arseblog a d’ailleurs rapporté cette semaine que ces deux transferts étaient sur le point d’être finalisés. Un transfert de Paralluelo viendrait donc s’ajouter à tout cela, ce qui serait une surprise.
De leur côté, les London City Lionesses sont déjà sur le point d’attirer Putellas et Leon en provenance du Barça, et ont officialisé l’arrivée de l’ex-internationale anglaise Mary Earps. Michele Kang, la propriétaire milliardaire qui contrôle aussi Lyon et le Washington Spirit, nourrit de grands projets pour le club anglais, et la venue de Paralluelo constituerait un nouveau coup d’éclat.