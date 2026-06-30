Le Barça comptait plusieurs joueuses en fin de contrat cet été ; les départs les plus marquants d’Alexia Putellas, Mapi León et Ona Batlle ont été confirmés avant la fin de la saison, permettant aux joueuses de faire leurs adieux aux supporters. La situation de Paralluelo, en revanche, restait incertaine. Marc Vives, le directeur du football féminin du club, a confirmé en avril sur la station de radio locale 3Cat que le Barça souhaitait que Paralluelo reste, et des informations ont régulièrement fait état de ces négociations au cours des deux derniers mois.

La performance exceptionnelle réalisée par la joueuse de 22 ans lors de la finale de la Ligue des champions a alors semblé avoir un impact supplémentaire. En voyant l’attaquante marquer deux buts magnifiques pour assurer au Barça son quatrième titre de l’UWCL, portant le score de 2-0 à 4-0 en fin de match, on avait l’impression d’assister à une performance susceptible d’alerter encore davantage les grands clubs, et l’intensification de l’intérêt qu’elle suscite depuis semble confirmer ce soupçon.

Selon The Athletic, ses prétentions salariales atteignent 1 million de livres sterling par an, un niveau que l’offre barcelonaise n’a pas atteint. Malgré des discussions prolongées, le club n’a pas réussi à s’entendre avec l’attaquante et a officialisé son départ mardi. Dans un communiqué, le club a déclaré : « Le FC Barcelone tient à remercier Salma Paralluelo pour son engagement, son dévouement et sa contribution au cours de ces quatre saisons passées sous le maillot du Barça. Le club lui souhaite bonne chance dans cette nouvelle étape. »