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Naomi Girma Chelsea unveilingGetty Images
Ameé Ruszkai

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Historique des transferts records chez les femmes : liste des joueuses les plus chères du football féminin

WOMEN'S FOOTBALL
G. Geyoro
Felicia Schroeder
L. Ovalle
A. Thompson
O. Smith
Arsenal Women
N. Girma
R. Kundananji
K. Walsh
Chelsea FC Women
Orlando Pride
Bay FC
Barcelona
Ligue des Champions
NWSL
Real Madrid Femenino
Tarciane
Liga MX Femenil
OL Lyonnes
Manchester City Women
Madrid Femenino
BK Haecken FF
San Diego Wave FC
WSL Série printemps
Liga F
Premiere Ligue
Bundesliga
London City Lionesses
L. da Silva
S. Coffey
J. Shaw
Paris Saint Germain
Tigres
Angel City FC
Liverpool FC Women
North Carolina Courage
Gotham FC
Houston Dash
Portland Thorns
Chicago Stars
C. Hutton
C. Bethune
Kansas City Current
Washington Spirit
C. Martinez
Olimpia

Chelsea, Arsenal, l’Orlando Pride et les London City Lionesses ont successivement battu le record mondial des transferts en 2025, témoignant de la croissance continue des investissements dans le football féminin.

Alors que le football féminin se développe à l’échelle mondiale, le record de transfert suit la même tendance. En 2025 seulement, le record mondial a été battu à quatre reprises. Du coup, les 30 millions d’euros que Chelsea avait versés à l’été 2020 pour recruter Pernille Harder, alors transfert le plus cher de l’histoire du football féminin, ne figurent même plus dans le top 30.

Keira Walsh avait pris la tête du classement à l’été 2022 avec son transfert de Manchester City à Barcelone, mais cette opération n’est déjà plus dans le top 15. La milieu de terrain anglaise a battu son propre record en janvier 2025 en revenant en Angleterre pour rejoindre Chelsea.

Alors, quels sont les transferts les plus lucratifs de l’histoire du football féminin ? GOAL passe en revue les transactions les plus coûteuses que ce sport ait connues à ce jour…

  • Ludmila Brazil Women 2025Getty Images

    15Ludmila, qui évoluait précédemment sous les couleurs des Chicago Stars, rejoint désormais les San Diego Wave.

    La star brésilienne Ludmila a été impliquée dans ce qui pourrait devenir le deuxième transfert intra-ligue le plus onéreux de l’histoire de la NWSL début 2026, quittant les Chicago Stars pour rejoindre les San Diego Wave contre un montant initial de 800 000 dollars (582 000 livres sterling).

    À 31 ans, l’attaquante brésilienne, déjà connue pour ses 59 buts marqués en 137 matchs de championnat avec l’Atlético de Madrid entre 2017 et 2024, avait rejoint Chicago en cours de saison 2024 dans le cadre d’un contrat de trois ans.

    Elle ne restera toutefois qu’une saison et demie, avant que San Diego ne passe à l’action en lui proposant un contrat dont la valeur pourrait atteindre 1 000 000 $ (727 000 £).

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  • Sam Coffey Man City signing 2026Manchester City FC

    14Sam Coffey, qui évoluait précédemment pour les Portland Thorns, rejoint officiellement Manchester City.

    En tête de la Super League féminine avec une confortable avance, Manchester City a ouvert le mercato de janvier 2026 en visant un renforcement ciblé. Le club a frappé fort en recrutant la milieu de terrain de classe mondiale Sam Coffey.

    S’étant imposée comme l’une des meilleures « numéro 6 » du circuit, tant avec les Portland Thorns qu’au sein de l’équipe nationale américaine (USWNT), il n’est pas surprenant que son transfert ait coûté à City un montant record pour le club, à savoir 650 000 £ (875 000 $). Un investissement qui sera immédiatement rentabilisé si elle parvient à guider l’équipe jusqu’au titre, et à offrir à Manchester City son premier sacre en WSL depuis dix ans.

  • Racheal Kundananji Bay FC 2024Imagn Images

    13Racheal Kundananji (de Madrid CFF à Bay FC)

    Quelques semaines avant le transfert très lucratif de Barbra Banda vers l’Orlando Pride, sa coéquipière zambienne Racheal Kundananji était déjà devenue la footballeuse la plus chère au monde en rejoignant un autre club de la NWSL, le Bay FC. Le jeune club californien a frappé fort en déboursant 862 000 dollars (685 000 livres sterling) pour l’attirer depuis le Madrid CFF, où elle avait inscrit 33 buts en 43 matchs de championnat.

    Si la joueuse n’a pas encore atteint ce niveau aux États-Unis, le Bay FC, dans l’ensemble, peine encore à s’imposer en NWSL depuis son arrivée dans la ligue en 2024.

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  • Keira Walsh Chelsea Women signing 2025Chelsea FC

    12Keira Walsh (de Barcelone à Chelsea)

    Walsh est revenu en Angleterre en janvier 2025, lorsque Chelsea a réalisé un transfert sensationnel de dernière minute pour le milieu de terrain. Si le montant initial de la transaction était estimé à environ 460 000 £ (572 000 $), les clauses additionnelles et les primes devaient logiquement faire grimper ce chiffre. À l’issue de la saison 2024-2025, la presse espagnole confirmait ces chiffres : les Blues avaient au final déboursé 850 000 € (714 000 £ / 884 000 $) pour s’offrir l’un des meilleurs milieux défensifs de la planète.

  • Claudia Martinez Paraguay Women 2025Getty Images

    11Claudia Martinez (du Club Olimpia au Washington Spirit)

    Claudia Martinez a émergé comme l’une des grandes révélations de l’année 2025. Lors d’une Copa América éclatante, elle a inscrit six buts en seulement cinq matchs sous les couleurs du Paraguay, éliminé avant les demi-finales, partageant ainsi le titre de Meilleure buteuse à tout juste 17 ans. 

    Le Washington Spirit, impressionné par les performances de la jeune attaquante, l’a recrutée quelques mois plus tard, en janvier 2026. Selon ESPN, le club de la NWSL aurait déboursé la somme colossale de 950 000 dollars pour la faire venir du Club Olimpia, quelques jours seulement après son 18^e anniversaire.

  • Tarciane Lyon Women 2025-26Getty Images

    10Tarciane (de Houston Dash à Lyon)

    Après une seule saison en NWSL, Tarciane est devenue la deuxième joueuse la plus chère de l'histoire lors de son transfert à Lyon en février 2025. Selon L’Équipe, le montant du transfert de la jeune joueuse de 21 ans s’élève à environ 960 000 dollars (762 000 livres sterling), un record pour la D1 féminine française et une somme qui l’aurait propulsée au rang de joueuse la plus chère de l’histoire si la transaction avait été finalisée quelques semaines plus tôt.

  • Croix BethuneImagn

    9Croix Bethune (de Washington Spirit à Kansas City Current)

    Deux joueuses ont franchi le seuil symbolique du million de dollars le 11 février, lors d’une séquence de transferts aussi brève qu’intense dans la NWSL. La première concernée est Croix Bethune. La milieu de terrain de 24 ans, élue « Recrue de l’année » et « Milieu de terrain de l’année » en 2024, a demandé son transfert du Washington Spirit, qui l’avait draftée en troisième position deux ans plus tôt. Elle a été cédée au Kansas City Current contre un chèque d’un million de dollars (732 000 livres sterling).

    La milieu de terrain, élue dans le deuxième meilleur onze de la NWSL en 2025 après avoir guidé le Spirit jusqu’en finale du championnat, a également contribué à la médaille d’or olympique remportée par l’équipe nationale féminine des États-Unis à Paris en 2024.

  • Claire Hutton Kansas City Current 2024USA TODAY Sports

    8Claire Hutton, transférée du Kansas City Current au Bay FC.

    Peu avant l’officialisation du transfert de Bethune au Current, le club a annoncé que Claire Hutton, finaliste du trophée de « Recrue de l’année » de la NWSL 2025, rejoignait le Bay FC contre un chèque de 1,1 million de dollars (805 000 livres sterling). La jeune joueuse de 20 ans, élément clé de Kansas City depuis ses débuts en équipe première alors qu’elle était encore adolescente et ayant contribué à la conquête du NWSL Shield 2025, mettra désormais ses talents au service du club californien, à l’aube de la première saison d’Emma Coates à la tête du Bay FC.

  • Naomi Girma, ChelseaGetty Images

    7Naomi Girma, de San Diego Wave à Chelsea.

    Mais le record mondial est finalement revenu à Naomi Girma, recrutée par Chelsea en janvier 2025 pour 883 000 £, soit environ 1 100 000 $, ce qui en fait la première joueuse à franchir le seuil du million de dollars dans le football féminin. Âgée de seulement 24 ans, Girma est déjà reconnue comme l’une des meilleures défenseures centrales au monde, voire la meilleure. Sa réputation s'est construite au fil de ses trois premières saisons en NWSL sous les couleurs des San Diego Wave, puis s'est consolidée grâce à ses performances avec l'équipe des États-Unis lors des Jeux olympiques de 2024, où elle a décroché la médaille d'or.

  • Jayden Shaw Gotham 2025Getty Images

    6Jaedyn Shaw (de la North Carolina Courage au Gotham)

    Le transfert le plus onéreux de l’histoire de la NWSL entre deux clubs a été officialisé en milieu d’année 2025, lorsque Gotham a versé 1 250 000 dollars (909 000 livres sterling) pour s’offrir Jaedyn Shaw. Après avoir rejoint la ligue à mi-parcours de la saison 2022, à seulement 17 ans, Shaw s’est immédiatement distinguée en devenant la plus jeune joueuse à marquer lors de ses débuts, inscrivant son nom au tableau pour le San Diego Wave face à Chicago. Son éclat s’est confirmé en 2023, année où le Wave a conquis le NWSL Shield.

    En janvier 2025, elle rejoint le North Carolina Courage dans le cadre d’un transfert alors record entre clubs de NWSL, avant que Gotham ne surenchérit six mois plus tard pour s’offrir ses services. Quelques semaines après son arrivée, Shaw soulève son premier titre de championne de la NWSL, concluant la saison par une performance décisive en finale face au Washington Spirit.

  • Olivia Smith ArsenalGetty

    5Olivia Smith (de Liverpool à Arsenal)

    Girma a détenu pendant six mois le record mondial du montant le plus élevé jamais versé pour un transfert dans le football féminin, jusqu’à ce qu’Arsenal fasse d’Olivia Smith la première joueuse à atteindre le million de livres sterling en juillet 2025. Les Gunners avaient déjà fait les frais de la magie de la jeune joueuse de 20 ans en quarts de finale de la FA Cup plus tôt dans l’année, lorsqu’elle avait guidé Liverpool vers une victoire inattendue. Conscients de son talent, ils n’ont pas hésité à débourser une somme jusqu’alors inconnue dans le football féminin pour s’assurer ses services.

  • Alyssa Thompson Chelsea unveiling 2025Chris Lee/Chelsea FC

    4Alyssa Thompson, de l’Angel City FC aux Blues de Chelsea.

    Le montant du transfert d’Alyssa Thompson vers Chelsea, officialisé lors de la dernière journée du mercato estival 2025 de la WSL, a donné lieu à des estimations divergentes. Selon The Athletic, la somme se rapprochait du million de livres sterling ; une information que le Telegraph et le Guardian ont ensuite contestée. Ces deux médias ont ensuite affirmé qu’il s’agissait du transfert le plus cher de l’histoire du club, devant la somme déboursée pour Girma, et qu’il pourrait même devenir un record mondial, même s’il restait inférieur à ce que l’Orlando Pride avait versé pour Lizbeth Ovalle.

  • Lizbeth Ovalle Orlando Pride 2025Getty Images

    3Lizbeth Ovalle, en provenance des Tigres, rejoint l’Orlando Pride.

    Le transfert de Smith à Arsenal avait établi un nouveau record mondial pour une joueuse, mais il a été surpassé un peu plus d’un mois plus tard lorsque l’Orlando Pride a déboursé une somme encore plus élevée pour recruter la sensation mexicaine Ovalle en août 2025. La joueuse de 25 ans avait auparavant été courtisée par les cadors européens : Barcelone, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Arsenal, le Real Madrid et Wolfsburg s’étaient tous intéressés à elle après ses exploits avec les Tigres. Le prochain chapitre de sa carrière se déroulera toutefois aux États-Unis, puisqu’elle a signé avec les championnes en titre de la NWSL pour un montant record de 1,5 million de dollars (1,1 million de livres sterling).

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    2Felicia Schroder (transfert de Hacken au Real Madrid)

    Lors de son arrivée au Real Madrid en provenance de Hacken durant l’été 2026, le transfert de Felicia Schroder a été présenté comme un record mondial, pour une indemnité estimée à environ 15 millions de couronnes suédoises (1,16 million de livres sterling ou 1,56 million de dollars).

    Pourtant, le transfert d’Ovalle vers l’Orlando Pride était systématiquement présenté comme la référence à battre, alors que plusieurs journalistes, ainsi qu’un rapport de la FIFA, affirmaient que le passage de Grace Geyoro aux London City Lionesses était plus onéreux que celui qui avait conduit l’internationale mexicaine en NWSL.

  • Grace Geyoro London City Lionesses 2025-26Getty Images

    1Grace Geyoro, milieu de terrain internationale française, quitte le Paris Saint-Germain pour rejoindre les London City Lionesses.

    Le record de transfert féminin a été battu lors du dernier jour du mercato estival 2025 en WSL. Les Lionesses de London City ont déboursé 1,65 M€ (1,43 M£ / 1,93 M$) pour recruter la capitaine du Paris Saint-Germain, Grace Geyoro, en vue de leur première saison en première division. London City, soutenu par la fortune de plusieurs milliards de Michele Kang – également propriétaire de Lyon, rival historique du PSG – n’a pas lésiné sur les moyens pour préparer son entrée dans l’élite.

    Le club a formellement démenti avoir versé un montant record mondial pour la joueuse. Toutefois, plusieurs journalistes ont affirmé le contraire, et le rapport officiel de la FIFA sur les transferts internationaux, publié quelques mois plus tard, a confirmé que l’arrivée de Geyoro constituait la plus grosse opération du football féminin professionnel en 2025, devant les transferts de Thompson, Ovalle et Girma.