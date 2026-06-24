Historique des transferts records chez les femmes : liste des joueuses les plus chères du football féminin

Alors que le football féminin se développe à l’échelle mondiale, le record de transfert suit la même tendance. En 2025 seulement, le record mondial a été battu à quatre reprises. Du coup, les 30 millions d’euros que Chelsea avait versés à l’été 2020 pour recruter Pernille Harder, alors transfert le plus cher de l’histoire du football féminin, ne figurent même plus dans le top 30.

Keira Walsh avait pris la tête du classement à l’été 2022 avec son transfert de Manchester City à Barcelone, mais cette opération n’est déjà plus dans le top 15. La milieu de terrain anglaise a battu son propre record en janvier 2025 en revenant en Angleterre pour rejoindre Chelsea.

Alors, quels sont les transferts les plus lucratifs de l’histoire du football féminin ? GOAL passe en revue les transactions les plus coûteuses que ce sport ait connues à ce jour…