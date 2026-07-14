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Barcelone prend une décision inattendue après la blessure de De Jong

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Le Barça exauce le souhait de Hans Flick

Le FC Barcelone a surpris en annulant la vente de son jeune joueur, conformément aux souhaits de l’entraîneur allemand Hans Flick.

Selon le journal Mundo Deportivo, le FC Barcelone a suspendu le transfert de Brian Farinas (20 ans) à Gérone. Ce produit de la Masia était sur le point de s’engager avec Gérone, et les signes des derniers jours laissaient présager un transfert imminent.

Ce gel temporaire s’explique par la volonté de Hans Flick de donner sa chance à Farinas durant la préparation estivale.

La blessure de Frenkie de Jong a également pesé dans la balance, l’Allemand souhaitant disposer de toutes les options possibles et suivre de près le jeune joueur avant de se prononcer sur son avenir.

L’international néerlandais souffre d’une grave blessure au genou, mais aucun diagnostic définitif n’a encore été établi ; le milieu de terrain devra en effet subir d’autres examens dans les jours à venir. 

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Le club envisage de partager son temps de jeu entre le Barça Atlètic et l’équipe première, à l’image du parcours de Tommy Márquez. Cette stratégie permet au club de conserver la main sur ses jeunes talents tout en consolidant un Barça Atlètic compétitif.

Sous contrat jusqu’en 2028, Farinás arrive de la réserve de Giuliano Peletti, où il a marqué cinq buts et délivré sept passes décisives en 33 matchs.

Formé à La Masia depuis 2018, après avoir quitté les équipes de jeunes de Villarreal, il dispose encore d’un contrat jusqu’en 2028.

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