« Les derniers détails »… Madrid est sur le point de recruter une star parisienne

Le milieu sud-coréen du Paris Saint-Germain, Kang-in Lee (25 ans), est de nouveau annoncé du côté de l’Atlético de Madrid, un dossier suivi de près par les deux clubs. après une tentative infructueuse lors du dernier mercato d’hiver, le club parisien ayant refusé de se séparer d’un joueur clé de son sacre en Ligue des champions.

Selon le quotidien espagnol AS, le joueur et l’écurie madrilène sont pleinement déterminés à finaliser ce transfert, une volonté désormais partagée par le Paris Saint-Germain, actuel détenteur de son contrat. Les deux clubs sont en contact depuis plusieurs semaines, même si les négociations formelles ne sont pas encore engagées.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2028, le milieu offensif, actuellement avec la Corée du Sud pour la Coupe du monde 2026, avait été recruté 22 millions d’euros à Majorque en 2023 et sa valeur n’a cessé de grimper depuis.

Selon le site spécialisé Transfermarkt, sa valeur marchande atteint actuellement 28 millions d’euros, mais le club parisien espère tirer un montant plus proche de 35 millions d’euros. Un écart que l’Atlético, désireux de limiter la part fixe en intégrant des bonus liés aux performances, cherche à réduire.

L’Atlético, qui avait aussi envisagé Bernardo Silva avant que ce dernier ne signe au Real Madrid, considère toujours le Sud-Coréen comme sa priorité pour renforcer son milieu de terrain. Le joueur a d’ailleurs déjà trouvé un accord avec l’entraîneur Diego Simeone et le directeur sportif Mateo Alemany.

Alimani, qui connaît le milieu coréen depuis leur passage commun à Valence, a été l’un de ses principaux soutiens lorsque l’Atlético avait déjà tenté de le recruter lors du dernier mercato d’hiver. La position ferme du PSG, désireux de conserver son effectif après son triomphe en Ligue des champions, avait alors bloqué l’opération.