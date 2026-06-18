Jude est un véritable champion. L’ancienne star du Real Madrid, Caroline Weir, a dévoilé le message d’adieu émouvant de Bellingham

L’influence de Bellingham au Real Madrid s’étend bien au-delà de ses buts sur le terrain. Le milieu de terrain anglais a fait preuve d’une grande élégance en rendant hommage à Caroline Weir lors de son départ. Alors que la joueuse de 30 ans s’apprêtait à quitter Madrid pour Lyon, elle a révélé avoir reçu de Bellingham un maillot dédicacé accompagné d’un message sincère : « À Caroline. Ce fut un plaisir de faire ta connaissance. Je te souhaite le meilleur pour ce nouveau chapitre, avec beaucoup d’amour et d’admiration ! »

Revenant sur ce geste, Caroline Weir n’a pas tarit d’éloges à l’égard de la star des Three Lions : « Jude et moi avons échangé à plusieurs reprises. Nous nous sommes toujours bien entendus et avons eu de belles conversations sur le club et Madrid. Le fait qu’il ait écrit ce message – le maillot dédicacé m’aurait déjà suffi – montre à quel point c’est quelqu’un de classe. C’est un type formidable et c’était vraiment une belle attention », a-t-elle déclaré, selon le Guardian.

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