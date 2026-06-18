Getty Images
Traduit par
Jude est un véritable champion. L’ancienne star du Real Madrid, Caroline Weir, a dévoilé le message d’adieu émouvant de Bellingham
Un cadeau spécial offert par l’enfant chéri du Bernabéu
L’influence de Bellingham au Real Madrid s’étend bien au-delà de ses buts sur le terrain. Le milieu de terrain anglais a fait preuve d’une grande élégance en rendant hommage à Caroline Weir lors de son départ. Alors que la joueuse de 30 ans s’apprêtait à quitter Madrid pour Lyon, elle a révélé avoir reçu de Bellingham un maillot dédicacé accompagné d’un message sincère : « À Caroline. Ce fut un plaisir de faire ta connaissance. Je te souhaite le meilleur pour ce nouveau chapitre, avec beaucoup d’amour et d’admiration ! »
Revenant sur ce geste, Caroline Weir n’a pas tarit d’éloges à l’égard de la star des Three Lions : « Jude et moi avons échangé à plusieurs reprises. Nous nous sommes toujours bien entendus et avons eu de belles conversations sur le club et Madrid. Le fait qu’il ait écrit ce message – le maillot dédicacé m’aurait déjà suffi – montre à quel point c’est quelqu’un de classe. C’est un type formidable et c’était vraiment une belle attention », a-t-elle déclaré, selon le Guardian.instagram
- Getty Images
Inscrire son nom dans l’histoire de la capitale espagnole
Weir quitte Madrid en légende vivante du club, après avoir gravé son nom dans les annales. En 125 matchs sous le maillot des « Las Blancas », elle a inscrit 63 buts et délivré 40 passes décisives, ce qui en fait la meilleure buteuse de l’histoire du club. Malgré des statistiques individuelles éclatantes, elle s’en va après avoir terminé à la deuxième place du championnat derrière Barcelone lors de chacune de ses quatre saisons.
« Je garde d’excellents souvenirs, aussi bien sur le terrain qu’en dehors, a reconnu Weir. Mon seul regret est de ne pas avoir conquis ce premier titre. Mais, au vu de mon impact sur l’équipe, je suis très fière de mes statistiques. Madrid, mon mari et moi y étions très heureux : c’est un mode de vie extraordinaire, une ville extraordinaire. Ce chapitre s’achève naturellement, et je me sentais prête à tourner la page. »
L'attrait de la gloire en Ligue des champions
Ce transfert à Lyon marque une nouvelle étape pour Weir, qui cherche à enrichir son palmarès de titres prestigieux. Le club français, huit fois champion d'Europe, a convaincu Weir, qui a admis que l'opportunité de travailler sous la houlette de Jonatan Giraldez était trop belle pour la laisser passer. La milieu de terrain a signé un contrat de trois ans avec le grand club français.
« À ce stade de ma carrière, je veux passer à la vitesse supérieure », a-t-elle expliqué. « Je veux participer à des compétitions pour gagner des titres, évoluer avec les meilleures joueuses et me battre pour la Ligue des champions. Atteindre les demi-finales et les finales est déjà très difficile, et l’emporter l’est encore plus, mais je veux être dans la course au triomphe, ou tout au moins porter les couleurs d’un club qui vise cet objectif en fin de saison. »
- Getty Images Sport
Les ambitions de l'Écosse et ses objectifs pour la Coupe du monde
Tout en s’adaptant à sa nouvelle vie en France, Weir reste déterminée à mener l’Écosse à la Coupe du monde 2027 au Brésil. Elle affiche une forme sensationnelle sous les couleurs de son pays, avec sept buts inscrits lors de ses deux derniers matchs. Inspirée par les récents exploits de l’équipe masculine écossaise, la capitaine a à cœur de réitérer ce succès sur la scène internationale.
« Disputer une Coupe du monde au Brésil, c’est le rêve absolu. C’est en tête de ma liste », assure-t-elle. « Bien sûr, il y a la Ligue des champions et le niveau club, mais qualifier l’Écosse pour une Coupe du monde est une priorité. Nous avons franchi l’étape initiale en atteignant les barrages, et nous les aborderons avec impatience fin 2024. Nous avançons pas à pas. »