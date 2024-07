Top 4 ou Scudetto pour Naples ? La vente d'Osimhen et l'arrivée de Lukaku peuvent influencer les paris

Des changements importants pour Naples, le transfert potentiel de Victor Osimhen au PSG et l'acquisition de Romelu Lukaku en provenance de Chelsea.

Cette transition pourrait avoir un impact considérable sur les ambitions du Napoli en Serie A, notamment sur ses chances de terminer parmi les quatre premiers, voire de disputer le Scudetto. Victor Osimhen s'est distingué au Napoli en inscrivant 76 buts en 136 matches en quatre saisons. Sa vitesse, ses qualités athlétiques et sa capacité à exploiter les failles défensives ont fait de lui un rouage essentiel du dispositif offensif du Napoli. Avec Romelu Lukaku, Naples n'acquiert pas seulement un remplaçant pour l'attaquant nigérian, mais un attaquant d'un tout autre type. L'avant-centre belge, connu pour son physique, son jeu dos au but et ses capacités de liaison, apporte un style différent de celui d'Osimhen.

La saison dernière, Victor Osimhen a marqué 15 fois en 25 matches de championnat avec Naples ; Romelu Lukaku a marqué 13 buts en 32 matches de Serie A avec l'AS Rome. Les meilleures saisons de Romelu Lukaku ont été réalisées à l'Inter Milan, sous la direction d'Antonio Conte, où le Belge a inscrit 64 buts en deux saisons. En 2023/2024, Naples a terminé à la 10e place, à 41 points du leader, l'Inter Milan, et à 16 points de la 4e place.

Une nouvelle orientation sous la houlette d'Antonio Conte

Lukaku a connu ses meilleures saisons sous les ordres de Conte à l'Inter Milan, où il a inscrit 47 buts en deux saisons de Serie A, démontrant ainsi sa capacité à s'épanouir dans le système 3-5-2 de Conte. La familiarité de Lukaku avec la Serie A et le style d'entraînement de Conte devrait faciliter sa transition vers le Napoli.

Alors qu'Osimhen excellait dans l'exploitation des espaces derrière les défenses, la force de Lukaku réside dans sa capacité à impliquer ses coéquipiers et à orchestrer le jeu autour de la surface. Cela pourrait potentiellement transformer l'approche offensive de Naples, en la rendant moins dépendante des transitions rapides et plus apte à briser les défenses en profondeur.

En outre, l'arrivée de Lukaku apporte une solution potentielle au problème des tirs au but à Naples. Son palmarès est impressionnant (37 buts sur 43, en club et en sélection) et, en l'absence d'un spécialiste des penalties au sein du club, Lukaku pourrait assumer ce rôle et ajouter une nouvelle dimension à l'arsenal offensif de Naples.

La réussite de cette transition dépend de plusieurs facteurs. La forme et la condition physique de Lukaku sont cruciales ; son passage à la Roma a été marqué par les blessures et l'inconstance, avec 13 buts en 32 apparitions en championnat. Naples aura besoin de lui pour compenser la perte des buts d'Osimhen. En outre, l'équipe doit s'adapter au style de Lukaku, ce qui pourrait prendre du temps et affecter sa forme en début de saison.

L'aspect psychologique n'est pas non plus à négliger. Le départ d'Osimhen pourrait affecter le moral de l'équipe, surtout si Naples connaît des difficultés au début. L'équipe devra se rallier à Lukaku et à la vision de Conte pour maintenir la cohésion et l'esprit qui l'ont menée au succès ces dernières années.

Un pari audacieux

Le désir d'Osimhen de relever un nouveau défi et l'offre lucrative du PSG ont préparé le terrain pour son départ. Si la perte d'un joueur de son calibre est un coup dur, la décision du Napoli de l'acheter - potentiellement pour environ 100 millions d'euros - reflète à la fois une nécessité financière et un rééquilibrage stratégique sous la houlette du nouveau manager Antonio Conte.

En l'absence de compétitions européennes pour augmenter ses revenus cette saison, l'afflux de liquidités provenant de ce transfert est essentiel pour équilibrer les comptes et réinvestir dans l'équipe. La décision de Naples d'échanger Osimhen contre Lukaku n'est pas sans risque, mais elle présente aussi une série d'opportunités.

Le départ du meilleur buteur de Serie 2022/2023 pourrait dans un premier temps déstabiliser l'équipe, compte tenu de son importance et des ajustements nécessaires pour s'adapter au style de jeu différent de Lukaku. Cependant, si Lukaku s'adapte rapidement, Naples pourrait non seulement maintenir son rendement offensif, mais aussi ajouter une nouvelle couche de flexibilité tactique.

Les succès précédents de Conte avec Lukaku à l'Inter, où ils ont remporté le Scudetto en 2020-21, suggèrent que le Belge peut être le point focal autour duquel Naples peut construire un défi pour le titre. L'accent mis par Conte sur la discipline, la structure et une défense solide, complété par la présence physique de Lukaku, pourrait faire de Naples une équipe plus résistante et plus équilibrée.

En outre, la défense renforcée du Napoli, grâce aux signatures d'Alessandro Buongiorno et de Leonardo Spinazzola, s'aligne sur la philosophie tactique de Conte. Une ligne arrière plus solide, associée à la capacité de Lukaku à soutenir le jeu et à faire entrer d'autres joueurs dans le match, pourrait rendre le Napoli plus difficile à briser et plus efficace en contre-attaque.

En fin de compte, cette transition pourrait soit propulser le Napoli à un niveau supérieur, potentiellement en lice pour le Scudetto, soit le laisser à la lutte pour une place dans les quatre premiers.