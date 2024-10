Pronostic Saint-Etienne Lens - Ligue 1 19/10/2024 : Match nul et Ibrahim Sissoko buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Saint-Etienne Lens, comptant pour la 8e journée de Ligue 1, ce samedi à 19h.

Pronostic Saint-Étienne Lens : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Saint-Étienne Lens

Match nul ⭐ avec des cotes de @3,80 sur Unibet, équivalant à une probabilité de 25 % que les deux équipes partagent les points.

que les deux équipes partagent les points. Ibrahim Sissoko buteur ⭐ avec des cotes de @4,45 sur Unibet, indiquant une probabilité de 20 % que l'attaquant marque un but.

que l'attaquant marque un but. Moins de 2,5 buts dans le match ⭐ avec des cotes de @1,72 sur Unibet, représentant une probabilité de 52 % que le match comporte deux buts ou moins.

Saint-Étienne peut s'accrocher et obtenir un match nul 1-1 contre Lens.

Les cotes sont fournies par Unibet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Bénéficiez jusqu'à 110€ de bonus offerts sur Unibet lors de votre inscription. Profitez des meilleurs cotes sur Unibet en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo UNIGOAL :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Saint-Étienne accueille Lens au Stade Geoffroy-Guichard samedi soir, actuellement à quatre points de leurs adversaires.

Les Verts sont relativement satisfaits de leur début de saison. Ils ont remporté la première division française à 10 reprises, un record uniquement surpassé par le PSG. Cependant, ils sont en difficulté depuis leur relégation à la fin de la saison 2021/22.

Saint-Étienne compte sept points en autant de matchs. Après avoir commencé la saison avec trois défaites consécutives, les fans craignaient probablement le pire, mais la situation s’est améliorée avant la trêve internationale.

Will Still a pris les commandes de Lens cet été après avoir quitté le Stade de Reims en fin de saison dernière. Son ancien club luttait contre la relégation lorsqu'il a été nommé, mais il les a menés à la 11e place. Lens offre maintenant à Will Still la possibilité de prouver sa valeur dans les hauteurs de la Ligue 1. Les Sang et Or ont terminé 2e aussi récemment que lors de la saison 2022/23 et se classent actuellement 6e avant ce week-end.

⚽ Retrouvez toutes nos analyses et nos conseils sur les paris sportifs et toutes les cotes pour parier sur la Ligue 1 !

Les effectifs probables pour Saint-Étienne Lens

La composition probable de Saint-Étienne :

Larsonneur ; Appiah, Batubinsika, Nadé, Petrol ; Mouffek, Ekwah, Amougou ; Old, Davitashvili, Sissoko.

La composition probable de Lens :

Samba ; Sarr, Khusanov, Medina ; Aguilar, Thomasson, Diouf, Chavez ; Fulgini, Nzola, Saïd.

Les paris à prendre pour Sainté Lens

Pronostic Saint-Étienne vs Lens 1 : Match nul @3,80 sur Unibet

Saint-Étienne a montré ses capacités lors de ses dernières sorties, notamment à domicile. Ils ont remporté leurs deux derniers matchs à domicile en Ligue 1. Leur victoire 1-0 contre Lille, qui joue en Ligue des champions cette saison, a probablement été la meilleure performance de l’équipe dirigée par Olivier Dall’Oglio. Malgré seulement 29 % de possession, ils ont terminé avec un xG supérieur à celui de leurs adversaires.

Lens reste invaincu, mais leurs cinq derniers matchs de Ligue 1 se sont soldés par un match nul. Ils n'ont pas gagné lors de leurs six derniers matchs, y compris une défaite à l'extérieur contre le Panathinaïkos lors des qualifications pour la Ligue Europa Conférence. Nous misons sur un sixième match nul consécutif ici.

⭐ Gagnez 418€ en pariant sur un match nul avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Pronostic Saint-Étienne vs Lens 2 : Ibrahim Sissoko buteur @4,45 sur Unibet

Zuriko Davitashvili a volé la vedette lors du dernier match de Saint-Étienne contre Auxerre en inscrivant un triplé. Cependant, l'ailier a également été un créateur, et Ibrahim Sissoko en a bénéficié. Nous misons donc sur l'attaquant pour marquer dans cette rencontre entre Saint-Étienne et Lens.

Sissoko a inscrit deux buts en championnat jusqu’à présent cette saison, les deux lors du récent match nul à l’extérieur contre Nantes. L’international malien a suivi avec une solide performance lors de la victoire contre Auxerre, où il a également délivré une passe décisive. Son xG total de 0,64 suggère qu’il aurait facilement pu ajouter un autre but à son compteur.

⭐ Gagnez 489€ en pariant sur Ibrahim Sissoko buteur avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Pronostic Saint-Étienne vs Lens 3 : Moins de 2,5 buts dans le match @1,72 sur Unibet

Marquer des buts a été un réel problème pour Saint-Étienne cette saison. Ils n’ont marqué en moyenne que 0,86 but par match en Ligue 1, avec seulement Angers faisant pire.

Lens, bien qu’étant 6e du championnat avant ce week-end, fait face au même problème. Ils ont marqué en moyenne un but par match, le quatrième plus bas total en Ligue 1. Heureusement pour Will Still, son équipe est solide défensivement, ce qui fait que les matchs de Lens ont vu le moins de buts dans la division, avec une moyenne de 1,57.

Saint-Étienne a en moyenne seulement 42 % de possession jusqu’à présent. Ils adopteront probablement une approche plus défensive pour rester solides face à une équipe ayant du mal à percer les défenses. Par conséquent, moins de 2,5 buts semble être une option attrayante dans ce pronostic pour Saint-Étienne vs Lens.

⭐ Gagnez 189€ en pariant que le match compte maximum 2 buts avec le bonus de bienvenue de 110€ !

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !