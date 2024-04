Pronostic Real Sociedad vs Real Madrid - La Liga- 26/04/2024 : Victoire du Real Madrid, les deux équipes marquent et Luka Modric fait une passe décisive

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris entre la Sociedad et le Real Madrid, comptant pour la 33e journée de La Liga..

Meilleurs paris pour Real Sociedad contre Real Madrid

Victoire du Real Madrid à une cote de 2,75 chez Betsson, ce qui signifie une probabilité implicite de 36,4 %.

Les deux équipes marquent à une cote de 1,88 chez Betsson, ce qui signifie une probabilité implicite de 54,1 %.

Luka Modric pour enregistrer une passe décisive à une cote de 4,75 chez Betsson, ce qui signifie une probabilité implicite de 21,1 %.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Créez votre compte joueur sur Betsson pour jouez sur les meilleures cotes avec le code promo VERIF*** :

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Les deux équipes arrivent dans ce match en grande forme. La Real Sociedad est invaincue depuis cinq matchs en championnat et possède trois points d'avance sur le septième. Après avoir battu Barcelone le week-end dernier, le Real Madrid est en bonne voie pour remporter un autre titre en La Liga.

La Real a accumulé le troisième plus grand nombre de points à l'extérieur en La Liga cette saison. Ils peuvent être à sept points de la cinquième place, mais leur récente série signifie qu'ils devraient avoir beaucoup de confiance pour ce match.

Le Real Madrid ne pourrait pas se sentir mieux. Ils ont éliminé Manchester City de la Ligue des Champions, Jude Bellingham joue comme le meilleur joueur du monde, et ils sont à 11 points en tête du championnat.

Si vous envisagez de parier sur Real Sociedad contre Real Madrid ce vendredi, il est crucial de faire des recherches sur la forme des deux équipes.

Alignements probables pour Real Sociedad contre Real Madrid

XI probable de Real Sociedad

Remiro ; Traore, Normand, Pacheco, Galan ; Zakharyan, Turrientes, Merino ; Becker, Oyarzabal, Barrenetxea.

XI probable de Real Madrid

Lunin ; Vazquez, Tchouameni, Rudiger, Camavinga ; Valverde, Kroos, Modric, Bellingham ; Vinicius, Rodrygo.

Pronostic 1 de Real Sociedad contre Real Madrid : Victoire du Real Madrid @ 2.75 chez Betsson

Avec 11 victoires en 16 matchs à l'extérieur et 25 victoires au total, ceux qui parient régulièrement sur La Liga savent que parier sur le Real Madrid a été une option sûre en 2023-24. Après avoir battu Barcelone la dernière fois, Los Blancos sont presque confirmés comme champions une fois de plus.

Bien que La Real soit invaincue lors de ses cinq derniers matchs, sa forme à domicile a été un peu préoccupante récemment. Ils n'ont gagné qu'à une seule occasion lors de leurs 10 derniers matchs à domicile, et c'était contre le Cadiz menacé de relégation.

C'est huit victoires en 10 matchs de championnat à l'extérieur pour le Real Madrid. Ils ont également remporté deux de leurs quatre derniers matchs à l'Arène Reale. La probabilité implicite de 36,4 % d'une victoire de Los Blancos est du côté bas, même avec le potentiel de rotation de l'équipe par Carlo Ancelotti.

Pronostic 2 de Real Sociedad contre Real Madrid : Les deux équipes marquent @ 1.88 chez Betsson

Les deux équipes ont marqué dans 56 % des matchs de La Liga de La Real. BTTS a été payant dans huit des 10 derniers matchs des hôtes dans toutes les compétitions. Malgré leurs solides statistiques défensives, il est impossible de tenir le Real Madrid à l'écart ici.

Les visiteurs ont été impliqués dans de nombreux matchs à haut score récemment, y compris une victoire 4-2 contre Osasuna, le 3-2 contre Barcelone et un 3-3 contre Manchester City. Leur défense a largement dépassé ses métriques attendues.

Ce devrait être un jeu relativement ouvert, le Real Madrid pouvant se détendre un peu après avoir étendu son avance le week-end dernier. Nous prévoyons que les deux équipes créeront de nombreuses occasions. Il y a de la valeur sur BTTS à 1,88.

Pronostic 3 de Real Sociedad contre Real Madrid : Luka Modric pour enregistrer une passe décisive @ 4.75 chez Betsson

C'est l'une de nos prédictions de football préférées pour le week-end. Luka Modric est quatrième en passes décisives attendues par 90 minutes en La Liga. Il y a un risque qu'il soit reposé avant le choc de la Ligue des Champions de mardi contre le Bayern Munich. Cependant, si le Croate commence, cela a une valeur phénoménale.

Le vétéran a réalisé 12 passes clés lors de ses trois derniers départs en La Liga. Iago Aspas et Isco sont les seuls joueurs ayant joué plus de 400 minutes pour moyenne plus de passes clés que Modric.

Avec des jambes plus jeunes autour de lui et Toni Kroos positionné pour protéger la défense, Modric a la liberté de se porter en avant en soutien à Jude Bellingham et Vinicius. Ses passes précises sont destinées à créer des occasions, rendant les cotes de 4,75 pour une passe décisive de Modric bien méritantes.