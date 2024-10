Pronostic Real Madrid Villarreal - Liga 05/10/2024 : Les Merengues l'emportent avec Mbappé buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Real Madrid Villarreal, comptant pour la 9e journée de Liga, ce samedi à 21h.

Pronostic Real Madrid Villarreal : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Real Madrid Villarreal

Victoire du Real Madrid ⭐ avec une cote de @1.58 sur Vbet, correspondant à une probabilité de 63 % de victoire pour le club de la capitale.

de victoire pour le club de la capitale. Kylian Mbappé buteur ⭐ avec une cote de @1.60 sur Vbet, indiquant une probabilité de 63 % pour que l'attaquant français marque.

pour que l'attaquant français marque. Les deux équipes marquent ⭐ avec une cote de @1.70 sur Vbet, représentant une probabilité de 59 % que les deux clubs trouvent le chemin des filets.

Le Real Madrid, avec l'avantage de jouer à domicile, devrait battre Villarreal 3-1.

Les cotes sont fournies par Vbet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Villarreal se rendra au Santiago Bernabéu dimanche soir pour tenter de mettre fin à la longue série d'invincibilité du Real Madrid en Liga.

L'équipe de Carlo Ancelotti est championne en titre en Espagne et l'a fait avec style. Ils n'ont pas perdu un match de championnat depuis plus d'un an, mais il reste du travail à faire pour conserver leur titre cette saison et éviter de donner un avantage à Barcelone.

Le Real Madrid était sur le point de l'emporter contre l'Atlético Madrid le week-end dernier, mais un but d'Angel Correa à la 95e minute les a obligés à se contenter d'un point. Ce nul a réduit l'écart avec le leader de la Liga, Barcelone, à seulement trois points.

Villarreal a terminé 8e la saison dernière. Ils ont mal commencé sous les ordres de José Martin, mais la situation s'est améliorée dans la seconde moitié de la saison. Marcelino a été nommé par la direction, et il semble être l'homme de la situation.

Le "Sous-marin jaune" a bien démarré cette saison. Ils ne sont qu'à un point derrière le Real Madrid avant le match de dimanche, n'ayant perdu qu'un seul de leurs huit premiers matchs.

Les effectifs probables pour Real Madrid Villarreal

La composition probable du Real Madrid :

Lunin ; Carvajal, Rudiger, Militao, Mendy ; Valverde, Modric, Bellingham ; Rodrygo, Vinicius, Mbappé.

La composition probable de Villarreal :

Conde ; Femenia, Bailly, Costa, Cardona ; Akhomach, Parejo, Gueye, Suarez ; Pepe, Barry.

Les meilleurs paris à prendre pour Real Villarreal

Pronostic Real Madrid vs Villarreal 1 : Victoire du Real Madrid & plus de 2,5 buts dans le match @1.58 sur Vbet

Le Real Madrid est sur une série d'invincibilité impressionnante en Liga. Leur dernière défaite remonte au 24 septembre 2023, lorsqu'ils ont été battus 3-1 par l'Atletico Madrid. Depuis lors, ils ont enchaîné 40 matchs de championnat sans défaite. Pendant cette période, ils ont marqué en moyenne 1,68 but de plus que leurs adversaires.

Villarreal, comme la plupart des équipes, a un mauvais bilan au Santiago Bernabéu. Ils n'ont remporté qu'un seul de leurs six derniers matchs dans ce stade. L'équipe de Marcelino s'était inclinée 4-1 lors de cette rencontre la saison dernière. Le Real Madrid avait tenté 22 tirs dans ce match, soit 19 de plus que Villarreal.

Pronostic Real Madrid vs Villarreal 2 : Kylian Mbappé buteur @1.60 sur Vbet

Kylian Mbappé était pressenti pour rejoindre le Real Madrid depuis un certain temps, mais il a finalement franchi le pas cet été. Le Français est sans doute l'un des joueurs les plus talentueux du football mondial et renforce une équipe déjà impressionnante. Mbappé a marqué cinq buts lors de ses quatre derniers matchs de Liga et devrait avoir de bonnes chances de marquer à nouveau.

Mbappé fait partie du top 10 % des attaquants des cinq grands championnats européens au cours des 12 derniers mois en termes de tirs, tirs cadrés, xG (buts attendus) et buts par 90 minutes. Avec une moyenne de 0,87 but par 90 minutes, il est difficile à contenir et devrait trouver des ouvertures face à la défense friable de Villarreal.

Mbappé a manqué le match contre l'Atletico Madrid, mais il devrait être en forme pour ce match après avoir joué contre Lille.

Pronostic Real Madrid vs Villarreal 3 : Les deux équipes marquent @1.70 sur Vbet

Les deux équipes ont marqué lors des huit matchs de Villarreal cette saison. Ces rencontres ont vu une moyenne de quatre buts, 2,13 pour Villarreal et 1,88 pour l'adversaire.

Ce pari s'est également vérifié lors des cinq dernières confrontations entre le Real Madrid et Villarreal. Il y a eu au moins trois buts à chaque rencontre, avec une moyenne de 5,2 par match. Les capacités offensives des deux équipes devraient faire de ce match une rencontre prolifique en buts.

Le Real Madrid a concédé le deuxième plus faible nombre de buts en Liga cette saison, mais les deux équipes ont marqué lors de leurs trois derniers matchs.

