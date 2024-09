Pronostic Real Madrid Stuttgart - Ligue des Champions 17/09/2024 : Les Merengues gagnent et Vinicius buteur

Real Madrid vs VfB Stuttgart

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Real Madrid Stuttgart, comptant pour la 1ère journée de LDC, ce mardi à 21h.

Pronostic Real Madrid Stuttgart : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Real Madrid Stuttgart : probabilités et cotes

Plus de 2,5 buts pour le Real Madrid ⭐ avec une cote de @1.87 sur Vbet, ce qui équivaut à une probabilité de 53,5 % , selon notre algorithme, que l'équipe madrilène à domicile marque trois buts ou plus durant la rencontre.

Victoire du Real Madrid ⭐ avec une cote de @1.30 sur Vbet, représentant une probabilité de 76,9 % que les Merengues gagnent avec au moins deux buts d'écart contre le club allemand.

Vinicius buteur ⭐ avec une cote de @1.83 sur Vbet, indiquant une probabilité de 55 % que l'attaquant brésilien trouve le chemin des filets face à Stuttgart.

Nous pronostiquons une victoire 3-0 du Real Madrid contre Stuttgart.

Les cotes sont fournies par Vbet au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le Real Madrid, tenant du titre en Ligue des Champions, entame sa campagne européenne en accueillant Stuttgart au Santiago Bernabeu.

Le Real au révélateur européen

Carlo Ancelotti, maître à penser de plus de succès que tout autre entraîneur dans cette compétition, a mené son équipe à la victoire en finale contre le Borussia Dortmund la saison dernière. Avec Kylian Mbappé dans leurs rangs, les Merengues visent une 16e couronne européenne. Les Madrilènes n'ont pas perdu de match depuis 12 mois, mais ils ont quelques points à rattraper en Liga. Des nuls à l'extérieur contre Majorque et Las Palmas les laissent déjà à quatre points derrière Barcelone dans la course au titre, donc un bon départ en Europe est essentiel pour la confiance.

Après un début de saison laborieux en Liga, le Real Madrid aborde cette rencontre de Ligue des Champions avec sérénité malgré tout, après avoir vaincus le Betis et la Real Sociedad. Les Merengues, sous la houlette de Carlo Ancelotti, ont été accroché à l'extérieur. Le retour en forme de Kylian Mbappé et les bonnes performances des jeunes pousses comme Endrick laissent présager une saison riche en émotions pour les Madrilènes. Cependant, pour confirmer leur statut de favori, les joueurs de la Maison Blanche devront élever leur niveau de jeu et montrer une plus grande maîtrise technique face à un adversaire qui ne se laissera pas faire.

Stuttgart pour créer la surprise ?

Stuttgart a impressionné la saison dernière, terminant 2e en Bundesliga, une performance éclipsée par la saison sans défaite du Bayer Leverkusen. Finir devant le Bayern Munich a été un énorme exploit qui devrait leur donner confiance pour affronter les grands d’Europe en Ligue des Champions. Cette saison a commencé de manière mitigée pour Stuttgart. Ils ont récolté quatre points lors de leurs trois premiers matchs après une victoire 3-1 contre le Borussia Mönchengladbach ce week-end.

Le VfB Stuttgart arrive à ce rendez-vous avec une confiance un peu retrouvée. Après un mercato estival marqué par quelques départs, le club allemand a su rebondir après un début de championnat poussif et gagner un premier succès contre Mönchengladbach. Les joueurs de Sebastian Hoeneß ont démontré une certaine efficacité devant le but, ce qui pourrait leur permettre de surprendre le Real Madrid. Les Allemands, animés par un esprit de revanche, ne manqueront pas de tout donner pour créer l'exploit.

En résumé, ce match s'annonce passionnant. Le Real Madrid, favori sur le papier, devra se méfier d'un VfB Stuttgart déterminé à créer la surprise. Les Allemands, portés par leur bon début de saison, pourraient bien donner du fil à retordre aux Merengues.

Les effectifs probables pour Real Madrid Stuttgart

La composition probable du Real Madrid :

Courtois ; Carvajal, Militao, Rudiger, Mendy ; Valverde, Guler ; Rodrygo, Vinicius, Mbappé.

La composition probable de Stuttgart :

Nubel ; Vagnoman, Chase, Chabot, Mittelstadt ; Karazor, Stiller, Rieder, Leweling ; Undav, Demirovic.

Les meilleurs pronostics à prendre pour Real Madrid Stuttgart

Notre pronostic clé : Real Madrid vs Stuttgart Pari 1 - Plus de 2,5 buts pour le Real Madrid @1.87 sur Vbet

Stuttgart a joué un match de championnat à l’extérieur cette saison, contre Fribourg, et l’a perdu 3-1. Avec une défense vacillante, nous prévoyons que le Real Madrid marquera au moins trois buts ici.

Le Real Madrid a marqué en moyenne 2,55 buts par match lors de ses 20 derniers matchs au Santiago Bernabeu toutes compétitions confondues. Ils ont marqué trois buts ou plus lors de deux de leurs trois matchs de groupe de Ligue des Champions la saison dernière et chercheront à rééditer cette performance.

Los Blancos ont ajouté Kylian Mbappé à une équipe déjà redoutable. Le trio d'attaque du Real Madrid devrait profiter d'une défense de Stuttgart vulnérable récemment, et l'instinct de tueur de Mbappé sera un atout majeur dans ce match.

Notre pronostic sécurité : Real Madrid vs Stuttgart Pari 2 - Victoire du Real Madrid @1.30 sur Vbet

Le prochain pronostic pour Real Madrid vs Stuttgart est en faveur d'une victoire de l’équipe à domicile.

L'attaque de Carlo Ancelotti est enviée par le monde entier, mais la défense mérite également des éloges. Le Real Madrid n'a concédé que 0,4 but en moyenne par match cette saison, et n'a toujours pas encaissé de but devant ses propres fans. Par conséquent, ce pari a été gagnant lors de leurs trois matchs au Santiago Bernabeu.

En revanche, Stuttgart n'a pas encore gardé sa cage inviolée cette saison. Ils comptent sur leur attaque pour surmonter leurs adversaires, mais cela pourrait être neutralisé par la tactique d'Ancelotti.

Notre pronostic buteur : Real Madrid vs Stuttgart Pari 3 - Vinicius buteur @1.83 sur Vbet

Vinicius et Mbappé ont tous deux marqué sur penalty lors de la victoire contre la Real Sociedad ce week-end. Le Brésilien est un sérieux prétendant au Ballon d’Or grâce à ses contributions au triomphe du Real en Ligue des Champions la saison dernière, et nous prévoyons qu’il débutera cette nouvelle campagne sur les chapeaux de roues.

Vinicius a inscrit six buts dans cette compétition la saison dernière. Sa maîtrise du ballon et sa vitesse fulgurante le rendent presque impossible à arrêter pour les défenses adverses, et il devrait trouver des espaces pour s’exprimer ici.

Au cours des 12 derniers mois, Vinicius a enregistré un xG non-penalty de 0,54 par 90 minutes jouées, ce qui le place dans le 84e percentile des attaquants des cinq grands championnats européens.

