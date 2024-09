Pronostic Real Madrid Alavès - Liga 24/09/2024 : Les Merengues gagnent avec Mbappé buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses meilleurs paris pour Real Madrid Alavès, comptant pour la 7e journée de Liga, ce mardi à 21h.

Pronostic Real Madrid Alavès : paris, contexte et compositions

Les meilleurs paris pour Real Madrid Alavès

Real Madrid gagne & clean sheet ⭐ @1.80 avec Vbet, représentant une probabilité de 55,56% que le Real gagne sans encaisser de but.

que le Real gagne sans encaisser de but. Plus de 3,5 buts dans le match ⭐ @2.30 avec Vbet, représentant une probabilité de 43,48% que le match comporte quatre buts ou plus.

que le match comporte quatre buts ou plus. Kylian Mbappé plus de 2,5 tirs cadrés ⭐ @2.20 avec Vbet, représentant une probabilité de 45,45% que Mbappé réussisse trois tirs cadrés ou plus.

Nous pronostiquons une victoire 4-0 du Real Madrid contre Alavès au Bernabeu.

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le début de la saison 2024/25 de La Liga est encourageant pour le Real Madrid et Alavès, mais de manières différentes. Le Real a répondu aux attentes de la pré-saison, tandis qu'Alaves a surpris la plupart des experts avec son début audacieux de campagne.

Le Real Madrid affiche une moyenne de plus de deux points par match, avec quatre victoires et deux nuls lors de ses six premières rencontres de La Liga cette saison. Ils n'ont concédé que trois buts et en ont marqué 13, aidés par des joueurs comme Vinicius Jr et Kylian Mbappé. Leur solide début de saison est cependant légèrement éclipsé par le parcours sans faute de Barcelone, ce qui rend le match de mardi soir crucial pour le Real.

Quant à l'équipe du Pays basque, le Deportivo Alavès, ils ont capitalisé sur leur dixième place de la saison dernière et poursuivi sur leur lancée de 2023/24. Les hommes de Luis Garcia Plaza ont remporté trois de leurs six premiers matchs de La Liga cette saison, avec une récente victoire 2-1 contre Séville qui les place à la sixième position avant leur déplacement au Bernabeu.

Les effectifs probables pour Real Madrid Alavès

La composition probable du Real Madrid (4-3-3) :

Courtois ; Carvajal, Garcia, Tchouameni, Militao, Modric, Bellingham, Valverde, Guler, Rodrygo, Mbappé.

La composition probable d'Alaves (4-2-3-1) :

Sivera ; Tenaglia, Sanchez, Abqar, Sedlar, Jordan, Guevara, Vicente, Martin, Stoichkov, Martinez.

Les meilleurs paris à prendre pour Real Madrid Alavès

Notre prono clé : Pronostic Real Madrid vs Alavès 1 - Real Madrid gagne & clean sheet @1.80 avec Vbet

Bien qu'Alavès soit en bonne forme récemment, il est difficile d'imaginer autre chose qu'une victoire à domicile du Real Madrid mardi soir. Le Real a remporté ses cinq derniers matchs contre Alavès, en gardant une clean sheet lors de leurs trois dernières rencontres.

Nous prévoyons que cette série se poursuivra cette semaine, le Real cherchant à faire une déclaration avec une victoire éclatante pour mettre la pression sur Barcelone, leader du championnat.

Alavès n'a pas réussi à garder sa cage inviolée lors de ses neuf dernières confrontations avec le Real, et leur dernier déplacement au Bernabeu en mai 2024 s'est soldé par une défaite 5-0.

Notre prono sécurité : Pronostic Real Madrid vs Alavès 2 - Plus de 3,5 buts dans le match @2.30 avec Vbet

En regardant les récentes confrontations entre le Real et Alavès au Bernabeu, il y a eu plusieurs victoires 3-0, une victoire 4-0 et, plus récemment, une victoire 5-0 pour le Real. Avec la différence de buts susceptible d'être un facteur cette saison, le Real va sûrement chercher à frapper fort contre Alavès cette semaine.

Avec une cote intéressante, nous soutenons un pari sur plus de 3,5 buts dans ce cas, en estimant que le Real marquera au moins trois buts. Ce pari reste valable même si Alavès parvient à inscrire un but.

Notre prono buteur : Pronostic Real Madrid vs Alavès 3 - Kylian Mbappé plus de 2,5 tirs cadrés @2.20 avec Vbet

Le prodige français, Kylian Mbappé, s’est bien adapté à sa nouvelle vie au Bernabeu. L'attaquant a marqué quatre buts lors de ses six premiers matchs de La Liga cette saison. Il affiche une moyenne de 1,84 tir cadré par match, ainsi que 1,23 tir non cadré.

Mbappé se classe également dans le 98e percentile de La Liga pour le nombre total de tirs tentés, avec 15 tentatives en six apparitions. C’est pourquoi nous le voyons légèrement surpasser ses statistiques actuelles en réussissant trois tirs cadrés lors d’un match qui sera probablement à sens unique.

