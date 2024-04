Pronostic Real Madrid Barcelone 21/04/2024 : Les Madrilènes vainqueurs et Jude Bellingham buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour Real Madrid Barcelone, comptant pour la 32e journée de Liga, ce dimanche à 21h.

Pronostic Real Madrid Barcelone : paris, contexte et compos

Notre expert en pronostics football vous présente ses trois meilleurs pronostics pour le classico entre le Real Madrid et Barcelone qui aura lieu en Liga le 21 avril.

Les meilleurs paris pour Real Madrid Barcelone

Victoire pour Real Madrid ⭐ avec des cotes de 1,75 sur Betsson, c'est-à-dire une probabilité de 57% que les Madrilènes l'emportent.

que les Madrilènes l'emportent. Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts dans le match ⭐ à des cotes de 1,84 sur Betsson, donnant une probabilité de 54% pour que les deux clubs marquent dans un match qui voit au moins trois buts.

pour que les deux clubs marquent dans un match qui voit au moins trois buts. Jude Bellingham buteur ⭐ avec des cotes de 2,70 sur Betsson, c'est-à-dire une probabilité de 37% que le milieu de terrain anglais marque.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Créez votre compte joueur sur Betsson pour jouez sur les meilleures cotes avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

El Clasico tient généralement ses promesses et celui-ci ne fera pas exception. Le Real Madrid a un avantage clair, mais perdre celui-ci ouvrirait la porte à Xavi et ses hommes.

Le Real Madrid a réalisé une saison remarquable. Ils ont perdu le titre de Liga au profit de Barcelone la saison dernière. Pourtant, ils sont les grands favoris pour le titre à l'approche des dernières semaines de cette saison. Carlo Ancelotti est entré dans la saison avec des options limitées en attaque et a dû faire face à de nombreuses blessures. Les Madrilènes ont bénéficié d'une remarquable série d'invincibilité en championnat et ont repoussé le défi proposé par Gérone, ainsi que Barcelone. Il reste du travail à faire dans les dernières semaines de la saison, mais le Real a prouvé qu'il était à la hauteur du défi.

La saison a été agitée à Barcelone. Xavi a annoncé qu'il quitterait le club à l'été et la situation du manager est encore incertaine. Ils ont été éliminés de la Ligue des champions contre le PSG cette semaine, donc une saison sans trophée est une forte possibilité. Barcelone n'a subi que trois défaites en 31 matchs de Liga avant celui-ci. C'est leur dernière chance de se propulser dans la course au titre, compte tenu du nombre limité de matchs restants.

Les compos probables pour Real Madrid Barcelone

La composition probable de Real Madrid :

Lunin ; Mendy, Nacho, Rudiger, Carvajal ; Modric, Kroos, Bellingham ; Diaz, Valverde, Joselu.

La composition probable de Barcelone :

Ter Stegen ; Kounde, Araujo, Cubarsi, Cancelo ; Pedri, Gundogan, De Jong ; Yamal, Lewandowski, Raphinha.

Pronostic 1 : Victoire pour le Real Madrid @ 1,75 avec Betsson

Le premier de nos pronostics pour Real Madrid contre Barcelone est pour l'équipe à domicile de l'emporter. Les hommes de Carlo Ancelotti ont déjà battu Barcelone deux fois cette saison. Leur victoire la plus récente était un triomphe 4-1 en Supercoupe. Les Madrilènes sont invaincus lors de leurs 25 derniers matchs en championnat. Pendant cette période, ils ont marqué en moyenne 2,24 buts par match. Le Real Madrid possède également la meilleure défense de Liga, l'équipe concédant en moyenne seulement 0,65 but par match. Ils ont remporté leurs quatre derniers matchs de Liga au Santiago Bernabeu sans encaisser un seul but. Barcelone a la qualité pour mettre fin à leur série, mais l'équipe à domicile mérite son statut de favori.

Pronostic 2 : Les deux équipes marquent et plus de 2,5 buts dans le match @ 1,84 avec Betsson

Le prochain de nos conseils pour El Clasico est que les deux équipes marquent, avec au moins trois buts marqués dans le match. Ce pari a été réussi lors des deux rencontres entre ces équipes cette saison. Barcelone a marqué lors de ses quatre dernières confrontations avec le Real Madrid sur ce terrain et aura confiance en ses chances de trouver le chemin des filets une fois de plus. Le Real Madrid a disputé 22 matchs au Bernabeu toutes compétitions confondues cette saison. Ils ont réussi à marquer dans 21 de ces matchs, avec une moyenne de 3,32 buts. Ce pari a été gagnant dans cinq des sept derniers El Clasicos.

Pronostic 3 : Jude Bellingham buteur @ 2,70 avec Betsson

La forme de but de Jude Bellingham s'est ralentie ces dernières semaines, mais il reste une énorme menace offensive pour l'équipe d'Ancelotti. Il a marqué les deux buts lorsque le Real Madrid a remporté une victoire 2-1 au Camp Nou plus tôt dans la saison. Il aura confiance en ses chances de marquer lors de ce match. Le milieu de terrain anglais a marqué 16 buts en 24 matchs de La Liga cette saison. Son xG hors penalty de 0,66 par 90 minutes jouées le place dans le 1% supérieur des milieux de terrain offensifs et des ailiers des cinq grands championnats européens. Son large éventail de compétences le rend impossible à arrêter. Barcelone n'attendra pas avec impatience cette rencontre avec le dernier Galactique du Real Madrid.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif détaillé !