Pronostic RB Leipzig Dortmund 27/04/2024 : Leipzig vainqueur et Loïs Openda buteur

Notre expert en pronos foot vous livre ses trois meilleurs paris pour RB Leipzig Dortmund, comptant pour la 31e journée de Bundesliga.

Pronostic RB Leipzig Dortmund : paris, contexte et compos

Notre expert en paris a préparé des pronostics et des conseils pour le match entre Leipzig et Dortmund avant leur affrontement en Bundesliga le 27 avril.

Les meilleurs paris pour RB Leipzig Borussia Dortmund

Victoire de RB Leipzig ⭐ avec des cotes de 1.66 sur Betsson, soit 60 % de chances que l'équipe locale gagne.

que l'équipe locale gagne. Les deux équipes marquent et plus de 3.5 buts dans le match ⭐ avec des cotes de 2.00 sur Betclic, donnant 50 % de chances pour que les deux clubs marquent et qu'au moins quatre buts soient inscrits dans le match.

pour que les deux clubs marquent et qu'au moins quatre buts soient inscrits dans le match. Lois Openda buteur ⭐ avec des cotes de 1.80 sur Betclic, soit 56 % de chances que l'attaquant belge marque.

Les cotes sont fournies par Betsson au moment de la publication et sont sujettes à évolution.

Profitez des meilleurs cotes sur Betsson en créant votre compte joueur sur le bookmaker avec le code promo VERIF*** :

+

Notre analyse : l'état de forme des deux équipes

Le RB Leipzig est 4ème en Bundesliga et a deux points d'avance sur le Borussia Dortmund avant ce match. La première division allemande n'est pas garantie de disposer d'une place supplémentaire en Ligue des Champions, donc ce résultat pourrait être crucial.

L'équipe de Marco Rose vise à intégrer une fois de plus le top 4. Ils ont remporté cinq de leurs six matchs depuis leur élimination d'Europe par le Real Madrid. Cette bonne série les a rapprochés à quatre points de Stuttgart, actuellement 3ème. Le Borussia Dortmund a encore une chance de remporter la Ligue des Champions cette saison. Malgré leur statut d'outsider, ils ont montré qu'ils ne pouvaient jamais être écartés lorsqu'ils ont surmonté un déficit pour éliminer l'Atlético Madrid. Leur campagne en Bundesliga n’a pas été aussi réussie. Ils ont manqué de peu le titre la saison dernière, mais sont bien loin du rythme cette fois-ci. Cependant, Dortmund n'a perdu que deux de ses 14 matchs de Bundesliga en 2024.

Leipzig a eu besoin d'un but tardif de Lois Openda pour assurer la victoire à Heidenheim le week-end dernier, mais ils ont été plus convaincants lors de leur dernier match à domicile. Le RB Leipzig a battu Wolfsburg 3-0.

Les compos probables pour RB Leipzig Borussia Dortmund

La composition probable du RB Leipzig :

Gulacsi; Henrichs, Orban, Lukeba, Raum; Haidara, Schlager, Olmo, Simons; Openda, Sesko.

La composition probable du Borussia Dortmund :

Kobel; Wold, Sule, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Ozcan, Brandt; Adeyemi, Moukoko, Mallen.

Pronostic 1 : Victoire de RB Leipzig @ 1.66 avec Betsson

Le RB Leipzig a pris l'avantage sur le Borussia Dortmund récemment. Ils ont remporté cinq des six derniers affrontements entre les deux équipes, donc le premier de nos pronostics est pour une victoire de l'équipe de Marco Rose. Ils ont battu Dortmund 3-2 au Signal Iduna Park plus tôt dans la saison et arrivent sur une série de huit matchs sans défaite.

Pronostic 2 : Les deux équipes marquent et plus de 3.5 buts dans le match @ 2.00 avec Betclic

Ce match semble prometteur pour les buts, donc parier sur GG et plus de 3.5 buts dans le match à des cotes de 2.00 avec Betclic semble être un bon pari. Il y avait une abondance de buts la dernière fois que ces équipes se sont affrontées. Il y avait 44 tirs dans le match et cinq buts.

Pronostic 3 : Lois Openda buteur @ 1.80 avec Betclic

Le prochain de nos pronostics pour RB Leipzig contre Borussia Dortmund est que Lois Openda marque dans le match. L'attaquant belge a été en feu cette saison. Il a marqué 23 buts en 30 apparitions en Bundesliga. Il avait également réussi à marquer quatre buts en huit matchs en Ligue des Champions avant que Leipzig ne soit éliminé.

Les meilleures cotes sur les meilleurs sites de paris sportifs avec notre comparatif complet !